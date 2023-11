Hugh Jackman y su exesposa, Deborra-Lee Furness tienen un millonario acuerdo de confidencialidad

El proceso de divorcio entre Hugh Jackman, de 55 años, y Deborra-Lee Furness, de 67, se desenvuelve en un hermético silencio. Tras 27 años de matrimonio y la crianza de sus dos hijos, Maximiliam y Ava Elitot, de 23 y 18 años, respectivamente, la pareja de actores parece estar preservando la privacidad de su separación mediante un acuerdo de confidencialidad, según informa el portal estadounidense The National Enquirer.

Fuentes cercanas al entorno de Hugh Jackman han revelado al mencionado medio que el actor australiano estaría dispuesto a ceder la mitad de su fortuna, estimada en más de 100 millones de euros, a su ahora exesposa, bajo la condición de que esta no revele detalles íntimos en entrevistas, libros de memorias u otros formatos similares.

Esta decisión, aparentemente, responde a un deseo de mantener su esfera personal en segundo plano, más allá de consideraciones económicas. Según la fuente consultada, Jackman busca ejercer control sobre la divulgación de aspectos de su vida privada.

Además de esta significativa suma de dinero, la pareja acumuló un patrimonio conjunto valuado en 220 millones de euros durante su unión de casi 30 años. Esta cifra incluye propiedades adquiridas en diversos lugares del mundo, desde Sidney hasta Los Hamptons y Nueva York. La intención, aunque compleja, sería repartir equitativamente estos bienes.

Recientemente, Deborra Lee-Furness participó en el programa de radio 2GB Sidney, donde, sin entrar en detalles sobre su proceso de separación, compartió su perspectiva sobre afrontar esta nueva etapa como mujer soltera. “Tengo muchos retos por delante. Siento que mi alma está en constante evolución y creciendo”, expresó, mostrándose optimista y dispuesta a embarcarse en nuevas aventuras.

Por otro lado, Hugh Jackman busca consuelo en la compañía de sus buenos amigos Ryan Reynolds y Blake Lively. El trío de intérpretes es frecuentemente visto paseando por las calles de Manhattan o compartiendo diversos planes, como asistir a eventos deportivos, entre ellos un partido de fútbol americano al que también se sumaron Taylor Swift y Sophie Turner.

Hugh Jackman protagonizaría junto a Tobey Maguire, ‘Vengadores: Secret Wars’

En la próxima entrega cinematográfica de Marvel, ‘Vengadores: Secret Wars’, los aficionados al cine de superhéroes podrán presenciar un hito épico: el enfrentamiento entre el Spider-Man de Tobey Maguire y el Lobezno de Hugh Jackman, marcando así la primera vez en la historia que estos dos icónicos personajes comparten protagonismo en una película-evento de Marvel.

El rumor, proveniente de la cuenta insider @MyTimeToShineHello, conocida por filtrar detalles precisos de películas anteriores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ha despertado el interés de los seguidores.

El retorno de Tobey Maguire como Spider-Man en ‘Spider-Man: No Way Home’ reunió a los tres actores que han interpretado al Hombre Araña en películas de acción real: Tobey Maguire, Andrew Garfield y el actual Peter Parker del UCM, Tom Holland. En paralelo, Hugh Jackman desafía su declaración previa de no volver a enfundarse como Lobezno y se prepara para participar en ‘Deadpool 3’ junto a su colega Ryan Reynolds, después de su destacada interpretación en seis películas de los ‘X-Men’ de Fox, excluyendo los cameos.

Los rumores sobre el enfrentamiento entre Maguire y Jackman han circulado desde hace tiempo, sugiriendo que no serán simples cameos, sino que liderarán a los “Vengadores Multiversales” en la película ‘Vengadores: Secret Wars’. Este grupo reunirá a héroes de distintas dimensiones, incluyendo al Iron Man de Robert Downey Jr. de otro universo, en el cual no pereció frente a Thanos.

Se espera la participación de los Vengadores originales, los recién presentados 4 Fantásticos, los X-Men de Patrick Stewart e Ian McKellen, el Blade de Wesley Snipes y el Ghost Rider de Nicolas Cage, entre otros. Será una reunión “definitiva” de todos los héroes de la historia de Marvel Studios, anticipando posiblemente un reinicio del UCM con nuevos actores y personajes.

