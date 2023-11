Video muestra a hombre dejando pesada bolsa en contenedor donde hallan cuerpo en Los Ángeles

Nuevas pistas dejó la publicación del video de una cámara de vigilancia que captó el momento en que un sujeto descargó una pesada bolsa en un contendedor de basura, que parece ser el mismo donde la policía de Los Ángeles halló un torso humano la semana pasada en el área de Encino.

En la grabación se puede ver cuando se detiene en un estacionamiento del distrito de Encino una camioneta blanca, de la cual desciende un hombre, abre el maletero y descarga una bolsa pesada para llevarla al contenedor de basura, según un video publicado por la cadena Fox.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) aseguró no estar enterado sobre la existencia del video, pero mencionó que eso no quería decir que los detectives no lo hubieran revisado anteriormente.

De acuerdo con la cadena Fox, el proveedor del video dijo que la grabación se entregó a la policía antes de que se anunciara un arresto en relación con el caso, además de que un testigo en el estacionamiento tomó una fotografía de la matrícula del vehículo, que también fue entregada a las autoridades.

Sigue leyendo: Hispano es arrestado tras atrincherarse con un niño en una casa del Condado de Riverside

La cámara de vigilancia se encuentra en un estacionamiento en la intersección de Rubio Avenue y Ventura Boulevard y registró el incidente aproximadamente a las 4:00 p.m. del 7 de noviembre. En dicha intersección es donde la policía dijo que fue hallado el torso de una mujer el miércoles 8 de noviembre después de las 6:00 p.m.

“Se puede ver claramente lo que está haciendo a plena luz del día y lucha por llevar las bolsas negras al contenedor de basura”, dijo el informante a la cadena Fox.

Según la policía, la evidencia que se encontró en el contenedor de basura los llevó al domicilio de Sam Haskell IV, de 35 años, localizado a unas 3.5 millas de distancia.

Sigue leyendo: Hombre es arrestado en apartamento donde encuentran un arsenal en el centro de Los Ángeles

Samuel Haskell IV, hijo de un ejecutivo de Hollywood y una actriz reina de belleza, fue puesto bajo custodia como sospechoso de asesinato, después de que una persona sin hogar encontrara el hallazgo de un torso de mujer en el contenedor mientras buscaba entre la basura a las 6:00 a.m. del miércoles.

El sospechoso está bajo arresto sin derecho a fianza. Crédito: MARVIN RECINOS | AFP / Getty Images

Cuando revisaron la residencia en Coldstream Terrace, donde Haskell vivía con su esposa Mei. de 37 años, sus padres y sus tres hijos, los detectives de Homicidios encontraron evidencias adicionales.

Mei y sus padres, Goashan Li, de 72 años; y Yanxiang Wang, de 64, están desaparecidos, dijo la policía de Los Ángeles.

Hasta el viernes, las autoridades no habían hecho ninguna identificación positiva de los restos encontrados en Encino, pero los investigadores sospechan que pertenecen a Mei Haskell.

El domicilio de Haskell se localiza a unas 3.5 millas del sitio donde fue hallado el torso humano.

Sigue leyendo: Dos personas mueren por choque de minivan contra autobús de Metro en el centro de Los Ángeles

Las autoridades arrestaron al sospechoso en un centro comercial de Canoga Park alrededor de las 11:30 a.m. del miércoles.

Los tres hijos de la pareja Haskell asistieron aquel día a la escuela, pero actualmente fueron puestos bajo cuidado de agentes del bienestar infantil.

Las autoridades también buscan una camioneta Volkswagen Tiguan blanca, que estaba desaparecida en el momento en que ocurrió la detención de Haskell.

El sospechoso está bajo arresto sin derecho a fianza en una cárcel de Los Ángeles.

El padre de Samuel Haskell IV fue un agente de talentos de primer nivel que representó a figuras como Dolly Parton y George Clooney, antes de ser un productor que recibió cuatro nominaciones al Premio Emmy y ganador de uno de ellos por hacer equipo con Parton en “Christmas on the Square”.

También se desempeñó como director ejecutivo de la Organización Miss America durante mucho tiempo, pero se vio involucrado en un escándalo después de que correos electrónicos filtrados lo mostraron menospreciando a las estrellas ganadoras.

La madre de Samuel Haskell IV es la ex reina de belleza y actriz Mary Donnelly Haskell, Miss Mississippi 1977.

Samuel Haskell IV mantenía una cuenta de Instagram en la que publicaba con frecuencia sobre su estilo de vida en Hollywood bajo el hashtag #richkids.

Si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en la investigación, se puede comunicar con los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles al 213-486-6890.

Sigue leyendo:

· Ordenan medidas de seguridad adicionales en Los Padrinos para evitar fugas

· Policía de Los Ángeles arresta a sospechoso que se atrinchera en un autobús de Metro en Hollywood

· Pelea en escuela de Los Ángeles deja dos heridos por arma blanca, uno en estado crítico