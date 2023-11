Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de noviembre de 2023

PISCIS

Viene una semana de muchos cambios en los cuales muchas de tus sueños se comenzarán a hacer realidad, no es momento de pensar en el pasado ni en lo que ya fue, concéntrate en todo lo bueno que tiene esta vida preparada para ti. Hay momentos en que comenzarás a extrañar a personas de tu pasado, suelta y deja ir que eso no constituya tu felicidad o tu tristeza. Ponte las pilas en tus sueños y deja de quejarte y cajetearla tanto, algunas ocasiones caes en situaciones muy tontas, déjate de fregaderas, la vida te pondrá una situación en la cual entenderás muchas cosas y valorarás a las personas que te rodean. Muchas oportunidades en juegos de azar te podrías llevar un dinerito extra si te aplicas. No te dejes llevar por el enojo porque podrías desquitarte con una persona que ni la debe no la teme. Momento de que te deshagas de todo lo que te estorba y no te deja avanzar, bájales a las escenas de celos no es necesario que te pongas en ese plan y menos cuando no te han dado motivos. Algunas veces cometes los mismos errores y no aprendes del fregazo.

ACUARIO

Cuando te decidas en ser feliz lo lograrás. No busques a quien solo te busca cuando le da su fregada gana, aprende a ser ausente con quien no hace nada por estar a tu lado. Ya no pretendas cambiar el mundo de los demás sino has cambiado el tuyo. Te llegará un compromiso en estos días, estarás muy positivo o positiva con ganas de iniciar una relación, sin embargo tus miedos del pasado podrían estropearlo todo. No permitas que nada te quite las ganas de mejorar en esos aspectos que te debilitan. Ten cuidado con lo que deseas sobre todo cuestiones negativas o podrías cometer grandes errores. Llegará a ti un chisme o noticia, te sorprenderás mucho, aprende a quedarte con la boca bien callada y a no cometer una indiscreción que podría afectarte mucho en tu futuro, en la medida que aprendas avanzar en eso que te duele buscando razones para ser feliz será en la medida que eso quede en el pasado, sal y diviértete y dale vuelo, no temas amores de una noche y aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso. Esta semana aprovéchala para realizar cambios en el área de la salud y sobre todo en el área de la economía.

CAPRICORNIO

No aceptes ningún trabajo con el cual no puedas cumplir, recibirás grandes ofertas, pero en tus tiempos se puede complicar a punto que quedes mal con tus jefes. Grandes posibilidades de encontrar a la persona correcta en tu vida, empezarás una etapa de mejoras, descubrirás grandes verdades en estos días entre ellos que una persona cercana a ti ha estado mintiéndote, te vas a decepcionar mucho. Tus sentimientos andarán muy alabastrados. Pues tienes ciertas dudas sobre la honestidad de una persona que es parte de tu vida, aprende a desconfiar de todo mundo, te llevarás grandes sorpresas. Habrá días en que te sentirás mal y que no comprenderás muchas cosas de las que pasan a tu alrededor, es probable que pienses que el mundo está en tu contra, pero no es así, simplemente son rachas que llegan, recuerda que la felicidad no es eterna así que aprovecha los momentos buenos que tengas pues no siempre será así. Te atontas mucho cuando te enamoras y sueles hacer todo por el ser amado al punto de olvidarte de tus sueños y metas, déjate de esas tonterías y defiende tus intereses. Es momento de aceptar lo que está en camino, cambia de actitud ante la vida y no te quejes tanto de lo que no consigues, sino luchar por lo que quieres jamás lo vas a obtener.

SAGITARIO

Estas en una etapa que si te pones a dieta bajarás mucho de peso, aprende a controlar tu ansiedad pues siempre será tu peor enemiga. Iniciar una etapa en la cual te va a valer sombrilla todo, eso es bueno pues no seguirás atormentándote por amores pasados, te espera la llegada de una persona con la que has estado conversando desde hace tiempo, lleva las cosas tranquilo y no te adelantes, los sentimientos llegarán cuando tengas que llegar, algunas veces tu carencia de amor te hace cometer errores graves que al final lamentas. Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra que te ayudará a pagar unas deudas. Algunas veces sueles ser demasiado distraído o distraído y caes en situaciones muy tontas logrando con esto que las personas te vean la cara. Persona tes morena no te ve con buenos ojos y podría arruinarte varios de tus planes. Vienen movimientos importantes en tu economía en los cuales saldrás muy beneficiado. Ya no te permitas caer ni sedas por nadie que no vale la pena. Las decisiones que tomes de hoy en adelante serán cruciales en el cumplimiento de tus sueños.

ESCORPION

Tu problema siempre será de actitud, deja de tirarte en el suelo y esperar que te levanten que a nadie le corresponde cargar con problemas ajenos, es tu vida y debes aprender a sacarla adelante. Inicia la calma esta semana, después de las friegas que has llevado comenzarás a ver la luz pues el sol comenzará a brillar para ti, todo lo que dolía dejará de doler, y eso que tantas veces te quitó el sueño pasará a ser una mera fantasía, aprende a valorarte cada día más y ver las cosas de manera positiva. Recuerda que cada caída y traición te hará más fuerte que nunca, tus sentimientos han quedado muy ocultos y eso se debe a diversos daños que has sufrido, ten por seguro que las personas que deseen dañarte les costará trabajo hacerlo pues ahora tienes el poder de ser como quienes un día te utilizaron. Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos interese. No te confundas en tus sentimientos y deja en claro lo que quieres y con quien quieres. Cambios de humor repentinos que podrían ocasionarte un sinfín de problemas, debes de cuidar mucho esa parte pues la familia sería la parte más perjudicada.

LIBRA

Momentos importantes se aproximan entre ellos la separación definitiva con una amistad que lejos de todo solo te estuvo llenando de piedras tu camino. Encontrarás mucha gente culeis en estos días en tu camino que no te verán con buenos ojos, recuerda que cuando te lo propones sueles convertirte en kul3ro y medio así que esas cuestiones no te quiten el sueño. No se te olvide de dónde vienes y hacia dónde vas, algunas veces eres muy altanero o altanera y eso lejos de verte como una persona con los pies bien puestos en el piso solo muestras tu falta de humildad. Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables así que aprende a dejar ir y que esas cuestiones no te sigan perjudicando. Te vienen días de mucha incertidumbre en el área de los amores pues hay dos personas que andarán tras tus huesos, pero no sabrán de qué manera acercarse a ti. Cuida tu estabilidad emocional, no vale la pena que te estreses o te sientas mal por cosas que aún no pasan y quizás nunca pasen, llévate las cosas tranquilamente y no te hagas ideas tontas en tu cabeza.

VIRGO

Ya no te tomes las cosas tan apecho ni pretendas cambiar tu esencia por nadie, naciste perris y así te irás de este mundo. Recuerda que lo que no es para ti ni aunque te pongas, así que deja de andar de arrastrado por quien ni en cuenta contigo, si el interés no nació a primera vista dudo mucho que nazca con el tiempo, la gente es muy hija de la tostada y podría buscarte solo por interés así que aprende a quitar todas esas personas de tu vida. Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Tus amistades las contarás con los dedos de una mano y muchas de ella nunca están contigo en los momentos felices, pero cuando tienes un problema o dificultad son las primeras que llegan así que aprende a valorar eso. Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara de tonto o tonta. Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti que te va a hacer tu día.

LEO

Si tienes pareja momentos buenos se aproximan están en fechas de recibir una noticia que los va a unir aún más, no des motivos para que desconfíen de ti, recuerda recordarle a tu pareja tu amor y no asumas que ya lo sabe. Cambios se aproximan, ten cuidado con infecciones en garganta y dolores musculares. Hay una amistad que te anda echando los perros y quizás ni cuenta te has dado, pon atención pues quizás por fuera no sea lo que buscas, pero está lleno o llena de sentimientos que te podrían ayudar a superar traumas o equivocaciones que cometiste en tu pasado. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor, aunque solo quiera pasar la noche contigo. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes que estarás realizando.

CÁNCER

Aprende de viejas experiencias y no le aflojes a la primera o solo te expondrás a que a los 3 días no te hable ni para darte la feria. Momentos importantes con tu familia se aproximan pues estarán muy unidos. Ten cuidado con tramites en tu trabajo, checa bien la papelería o gestiones que vayas a realizar para que no se retrase lo que deseas. Es importante que no descuides a tus amistades o dentro de poco te quedarás sin nada, no te arrastres tanto por amores que no te aseguran estabilidad y permanencia en tu vida, llévate las cosas tranquilas y no presiones, que sea cuando se decidan, pero de buena gana, nada a la fuerza. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas se transforman en una bomba de tiempo. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas, next con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana.

GÉMINIS

Date a respetar y date tu lugar, no naciste para vivir de rodillas ni andar pichicatiando amor, mereces algo completo para ti. Podría presentarse la oportunidad de una relación de tres, no te mestas en esas cuestiones o vas a terminar peor que come estabas. Ya es momento de darle vuelta a la página, no te sigas aferrando a cuestiones que ya fueron, deja que el tiempo se encargue de poner en su lugar a cada persona y tu dedícate a tu vida, cometerás muchos errores y andarás tratando de regresar a lo mismo, pero las lecciones y los golpes que te dará esa persona solo lograrán que termines aborreciéndolo o aborreciéndola. En los dineros una mejoría bastante buena pues viene un dinero extra que te debían o te llegará de algún pago. Dos personas que son amigas podrían estar hablando pésimas cosas de ti. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue, next. La vida no se va a detener por ti ni por nadie así que no permitas que la vida arruine tus panes.

TAURO

No trates de cambiar a las demás personas, deja que se ahoguen con su veneno, recuerda que la vida es una, disfruta lo que tienes y ve más por ti antes de querer resolver la vida de los demás. Prepárate para nuevas aventuras, estas ya en una etapa en que la vida te sabrá a miel, disfruta cada situación que se te presente y date cuenta de que cada cuestión que no puedas resolver el tiempo se encargará de que se concrete o materialice. Se aproxima nuevo viaje, y vistas de tierras lejanas, este será tu tiempo, vienen grandes oportunidades de amar y ser amado y sobre todo de conocerte, no te dolerán ya tanto las traiciones y sabrás sacarle jugo a la vida y tus negocios. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente envidiosa y pesimista que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presentes en estos días. No dudes de tu capacidad de tener a la persona que quieres contigo, tienes todo para llevar a cabo una buena relación con quien tu decidas. Celos al por mayor en caso de tener pareja y todo a causa de un mensaje de textos o cambios en la conducta de tu pareja.

ARIES

Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado, llegará mediante una amistad. Muchas personas quieren aprovecharse de ti sin embargo les va a costar mucho trabajo pues tiene doctorado en ser culeis y cuando ellos van por la leche tu ya vienes con el queso. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti, no seas tan duro con quien no lo merece ni la debe ni la teme. Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo, recuerda que si te dejaron asegúrate que cuando vuelva no te encuentre en el lugar donde te dejó. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante, recuerda que Dios no te pondrá pruebas que no podrás superar. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio, sin embargo no es bueno reírse del dolor ajeno cada quien al final tendrá lo que merece.