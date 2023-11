Republicanos afirman que nuevos inmigrantes costarán $451,000 millones a Estados Unidos

Un presunto reporte de congresistas republicanos afirma que Estados Unidos pagará $451,000 millones de dólares para atender a los inmigrantes que fueron procesados y liberados en el país.

“Este informe revela con minucioso detalle los costos en dólares que enfrenta el pueblo estadounidense todos los días, porque este caos continúa, tanto en los pequeños pueblos de la frontera como en las grandes ciudades como Nueva York”, dijo el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Mark Green (Tennessee).

El reporte fue citado por The New York Post, pero no hay mayor información sobre cómo se obtienen esos montos, sobre todo porque los inmigrantes que recién llegaron no obtienen beneficios sociales, salvo aquellos donde estados y ciudades tienen leyes que les permiten ayudas limitadas en vivienda y alimentos.

El secretario Alejandro Mayorkas reconoció que su último reporte indica 600,000 “fugas” de inmigrantes en la frontera. Crédito: Win McNamee | Getty Images

El reporte acusa que las políticas del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, provocan ese desembolso.

“Cada día, millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses se gastan en costos directamente asociados con la inmigración ilegal y la crisis sin precedentes en la frontera suroeste, provocada por las políticas del Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas”, dice el reporte.

El informe, se indica, reconoce que inmigrantes indocumentados pagan impuestos, pero afirman que es una “pequeña fracción”, comparado con lo que desembolsan los estadounidenses.

Se afirma que el reporte se realizó con base en registros federales y estatales, lo que supone que se trata de un calculo cuya metodología debe ser revisada.

La frontera sur que comparte Texas con México ha provocado enfrentamientos entre los gobiernos estatal y federal. Crédito: John Moore | Getty Images

El reporte cita organizaciones civiles como la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR).

David Bier, el director asociado sobre Estudios Migratorios del Instituto CATO desestimó el reporte, al considerar que se citaban análisis de organizaciones contra inmigrantes, como el Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS, en inglés).

“Sólo tomaron el absoluto sin sentido del CIS y lo publicaron como un hecho no cubierto por el Congreso”, dijo Bier en un comentario en X, antes Twitter.

Ese reporte toma relevancia debido al debate en el Congreso sobre la petición de recursos complementarios del presidente Joe Biden para Ucrania, Israel y la frontera.

De los $106,000 millones de dólares solicitados la segunda semana de octubre, más de $13,000 millones de dólares serían destinados a la frontera, para contratar a más agentes de la Patrulla Fronteriza, comprar equipo de vigilancia y personal para procesar peticiones de asilo y deportaciones.

Los republicanos aprobaron un proyecto en la Cámara de Representantes cuyo plan espejo en el Senado busca mayores controles en la frontera, además de limitar el derecho a petición de asilo, así como acelerar y aumentar las deportaciones.

El Caucus Hispano del Congreso (CHC) se ha opuesto a cualquier plan migratorio que solamente contemple castigos y limitaciones para los inmigrantes.

