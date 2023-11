El mejor molde de pasteles para hornear durante las fiestas

Probamos moldes de vidrio, cerámica, aluminio y acero para descubrir cuál nos daría unas masas de pastel hojaldradas y dignas de recibir premios.

By Jodhaira Rodriguez

Me encanta hornear. Pasteles, galletas, muffins, brownies e incluso panes. He intentado hornearlos todos. Uno de los favoritos de mi familia es un pastel de zanahoria de tres capas que generalmente me toma la mayor parte de un día prepararlo (así que vale la pena), pero los pasteles siempre han sido un producto extraño y aterrador para mí.

En este artículo

Resultados de moldes para pasteles de vidrio • Resultados de moldes para pasteles de cerámica • Resultados de moldes para pasteles de aluminio de un solo uso • Resultados de moldes para pasteles de acero • Cómo probamos cada molde para pasteles • Conclusión

Pensar en la fragilidad de la masa de un pastel hojaldrado y la pesadilla de intentar sacar una rebanada limpia e intacta del molde me impidió intentar hornear uno antes. Entonces me dije, ¿qué mejor momento para empezar a preparar estos pasteles que hacerlo antes de las vacaciones con moldes de distintos materiales?

Por eso, cociné pasteles en moldes de cerámica, vidrio, acero y aluminio para ver cuál me ayudaría a hornear el mejor pastel dorado y con la corteza hojaldrada. Ten en cuenta que además del tipo de molde para pastel utilizado, otros factores como el tipo de masa, el tipo de horno, la rejilla del horno en la que se hornea el pastel y si lo horneas en un molde para hornear o no, pueden afectar tu resultado.

Todos los moldes que probé tenían un tamaño de 9 a 10 pulgadas y se adaptaban a las masas de pastel refrigeradas prefabricadas que usé. Horneé cada pastel directamente sobre la rejilla en el medio de un horno convencional, no en una bandeja para hornear. Después de un día completo horneando y probando (por suerte para mí), quedó bastante claro cuál es el mejor tipo de molde para pastel para usar durante las fiestas.

A continuación, mostramos el resultado de cada pastel.

Molde para pastel de vidrio

Este molde para pastel de vidrio de Pyrex se llevó la palma (léase: el pastel) en mi horneado, obtuvo el pastel con mejor sabor y mejor aspecto de los cuatro moldes que probé. También es el segundo modelo más barato.

Resultados del horneado: Los bordes de la corteza superior del pastel estaban dorados y escamosos. El resto de la corteza superior no tuvo un dorado tan uniforme como esperaba, pero sí un poco más que los moldes para pasteles de cerámica y acero. Cuando corté el pastel, el relleno se mantuvo bien unido, algo que no fue el caso de algunos de los otros moldes. La corteza inferior tenía la textura más crujiente y la textura más escamosa se encontraba en los bordes. Hacia el centro del pastel, había algo de humedad, pero era el que menos tenía de los cuatro pasteles. En general, si tuviera que elegir un pastel para comer nuevamente, sería este, especialmente esa deliciosa corteza hojaldrada.

Facilidad de uso: Meter y sacar este molde del horno fue muy sencillo gracias a su borde extra ancho. Incluso vacío, pesa notablemente más que los modelos de aluminio y acero, pero no tanto como el de cerámica. Caminé por el metro y los trenes Metro North con este molde envuelto en tan solo mi esperanza de que llegase bien y descubrí que llegó a mi destino sin rasguños.

Durabilidad y limpieza: Después de pasar fuertemente un cuchillo por la superficie, no quedaron marcas grabadas en el vidrio. Lavar parte del relleno pegajoso de fresa de los bordes requirió especial atención, porque el relleno se quedó atorado en algunas de las ranuras. Nada de la corteza se pegó a los bordes ni al fondo del recipiente.

Molde para pastel de cerámica

La evaluación del molde para pastel de cerámica Farberware Baker’s Advantage comenzó de una forma un poco difícil. El molde llegó dañado por correo a pesar de que estaba empaquetado en lo que pensé que era una caja bastante segura. A un reemplazo que pedimos le fue mejor, llegó en perfectas condiciones y superó mi viaje de una hora desde Queens a la sede de CR en Yonkers, Nueva York, en una sola pieza.

Resultados del horneado: El pastel horneado en este molde tenía una hermosa corteza superior dorada y a lo largo de los bordes hojaldrada. El centro de la masa del pastel era otra historia. El color era desigual y cuando le di un mordisco a una rebanada, confirmé mis sospechas: la corteza no estaba escamosa en el centro. Después de echar un vistazo a la corteza inferior, encontré lo mismo. La masa estaba empapada en el centro, y dorada y crujiente en los bordes. Nada que unos minutos más en el horno no pudieran solucionar, pero definitivamente no es el mejor trozo de pastel de mi horneado.

Facilidad de uso: Lo primero que noté incluso antes de sacarlo de la caja de envío fue el peso de este molde. Debido al material cerámico, es pesado. Me di cuenta del peso antes de comenzar a hornear porque hacía que el plato se sintiera seguro en mis manos (algo que el molde para pastel de aluminio no tenía), pero después de llenarlo con dos latas de relleno de pastel de fresa y hornearlo, tuve problemas para meter y sacar el molde del horno caliente. No ayudó que el plato no tuviera asas y que los bordes no fueran lo suficientemente anchos para lograr un buen agarre. Fue cuando lo saqué del horno cuando sufrí mi primer y único accidente mientras horneaba: una quemadura en mi antebrazo izquierdo que también me hizo mover la posición del molde para pastel lo suficiente como para hacer que la corteza superior se rompiera a la mitad por el centro. Si hubiera horneado mis pasteles en una bandeja para hornear como lo hacen muchos panaderos para atrapar el relleno que burbujea por el borde, probablemente no habría tenido este problema, pero elegí hornear los pasteles directamente en la rejilla del horno para evaluar mejor cada uno y la facilidad de uso del molde.

Durabilidad y limpieza: Corté el resto del pastel y lo saqué del molde y fue entonces cuando descubrí que había algunos trozos de corteza pegados al fondo y a los lados. Lavarlo a mano con jabón para platos y agua tibia no fue difícil, pero las partes pegadas requirieron un poco más de esfuerzo para aflojarse. Rascar el interior del molde de cerámica con un cuchillo no dejó marcas visibles en el material, pero sí quitó parte del color del exterior del plato.

En el sentido de las agujas del reloj desde arriba: pasteles horneados en moldes de vidrio, cerámica, aluminio y metal.

Photo: Consumer Reports

Molde para pastel de aluminio de un solo uso

Este molde para pastel de aluminio era el menos costoso, alrededor de un dólar por cada molde, pero también era el molde para pastel que menos me gustó probar.

Resultados del horneado: A primera vista, este pastel se veía muy hermoso. La corteza tenía un color uniforme en la parte superior y los bordes eran marrones y escamosos. Cuando corté el pastel, encontré que la corteza inferior estaba completamente empapada (aquí no hubo bordes hojaldrados), e incluso la corteza superior que parecía hojaldrada escondía una capa de masa empapada y poco cocida debajo. A medida que continuaba cortando más rebanadas, el relleno del pastel pareció derretirse desde la corteza, dejando rebanadas poco atractivas. Un tiempo de horneado más largo podría haber solucionado el problema de cocción insuficiente de este molde, pero elegí hornear todos los pasteles durante un tiempo estándar de 45 minutos para una comparación justa entre los materiales de los moldes. En definitiva, yo no escogería este molde.

Facilidad de uso: Solo pude poner una lata y media de relleno de pastel en este molde, y aun así era difícil sacarlo del horno cuando estaba caliente. El fondo no es resistente, así que cada vez que sacaba el molde del horno (algo que no podía hacer desde los lados porque los bordes no eran lo suficientemente anchos para sostenerlo), corría el riesgo de que se cayera todo el pastel.

Durabilidad y limpieza: No están diseñados para ser reutilizados, lo cual es conveniente si deseas reducir la cantidad de platos que debes lavar después de una comida abundante. Rascar el molde con un cuchillo con algo de presión provocó agujeros en la superficie, por lo que deberás tener cuidado al cortar un pastel en rebanadas para no hacer un agujero en el fondo del molde. Para facilitar el transporte, puedes doblar el molde para pastel de aluminio después de sacar el pastel del horno.

Molde para pastel de acero

Ligero y fácil de mover del horno a la encimera de la cocina, este molde para pastel de acero aluminizado de USA Pan ocupa el segundo lugar después del de vidrio ganador, mostrado arriba.

Resultados del horneado: La corteza superior de este pastel obtuvo el dorado más uniforme, pero tenía la capa de corteza empapada por debajo en el centro, algo que también noté en el molde para pastel de aluminio. Las rebanadas cortadas quedaron un poco decepcionantes y se desmoronaron cuando las moví al plato, a pesar de que la corteza inferior estaba escamosa y bien cocida (aparte del centro con la humedad que esperaba en este punto). Debido a que la base del fondo, en su mayor parte cocida, estaba crujiente y escamosa, incluso con las rebanadas desordenadas, le daría otra oportunidad a este molde.

Facilidad de uso: El borde de este molde era lo suficientemente ancho como para que yo pudiera agarrarlo cómodamente sin meter el guante de cocina en el pastel. No tuve problemas para meterlo y sacarlo del horno, y la robustez del material fue una mejora notable con respecto a la endeble bandeja de aluminio de un solo uso que probé.

Durabilidad y limpieza: Un enjuague rápido con agua eliminó la mayor parte del pastel pegajoso y un frote ligero con una esponja terminó el trabajo. Desafortunadamente, fue la única de las opciones reutilizables que tenía marcas notables dentro del molde después de que la rasqué con un cuchillo.

Cómo probamos cada molde para pastel

Horneé un pastel en cada molde usando masa de pastel refrigerada comprada en la tienda de Pillsbury y relleno de pastel de fresa enlatado (según mi comprador de Instacart, en mi ShopRite local se había acabado el relleno de pastel de manzana enlatado que pedí). En la parte superior de cada masa de pastel, marqué cuatro líneas y una cruz en el centro para permitir una ventilación adecuada. Cada pastel se horneó durante 45 minutos a 425°F en un horno convencional. Después de los primeros 20 minutos, cubrí los bordes del pastel con papel de aluminio para evitar que se quemaran y dejé que los pasteles se enfriaran en una rejilla durante 2 horas antes de cortarlos como se sugiere en la etiqueta de la masa de la base del pastel. Consideré el punto de cocción de la corteza superior y la descamación de los bordes, y miré si estaba empapada o pegada la corteza inferior. Probé cada pastel y lavé cada molde a mano para evaluar la facilidad de limpieza. Finalmente, pasé un cuchillo por el interior de cada molde para ver con qué facilidad se podía rayar.

La autora sacando un pastel del horno.

Photo: Consumer Reports

Conclusión

Los moldes para pasteles de vidrio son el camino a seguir para obtener los mejores pasteles, pero eso no significa que no puedas también hornear pasteles en moldes de cerámica, acero o aluminio. Es posible que lleve un poco más de tiempo obtener la corteza más hojaldrada en estos otros tipos de recipientes. Si estás utilizando un molde de aluminio desechable, envolver la parte superior del pastel en papel de aluminio puede evitar que se dore antes de que la base inferior esté lista. En cuanto a mí, me quedaré con un molde para pastel de vidrio y tal vez incluso pruebe una masa para pastel desde cero esta temporada.

