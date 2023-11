La película “The Marvels” no obtuvo los resultados esperados en las taquillas de Estados Unidos

“The Marvels”, una superproducción dirigida por Nia DaCosta que lleva en los papeles principales a las actrices Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris, debutó en el primer lugar de las taquillas de Estados Unidos, tras obtener $48 millones de dólares en boletaje. A pesar de ello, sus resultados han sido bajos, si se le compara con los de otras cintas de superhéroes que fueron consideradas un fracaso, como “The Incredible Hulk” (de 2008) y “Ant-Man” (de 2015).

Las expectativas a la cinta que presenta a tres superheroínas (Captain Marvel -Larson-, Monica Rambeau -Parris- y Ms. Marvel -Vellani-) eran altas; sin embargo, las actrices no pudieron promocionar el filme debido a la huelga de actores de Hollywood, que terminó hace tan sólo unos días. Eso lo ha convertido en el peor debut para una película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), que en los últimos años ha tenido grandes éxitos como “Spider-Man: No Way Home”, “Black Panther” y “Doctor Strange”.

A nivel mundial, el filme (que es la secuela de “Captain Marvel”, de 2019 y también protagonizada por Brie Larson) obtuvo $110 millones de dólares; en las próximas semanas esas ganancias aumentarán, pero estarán lejos de las cifras que los productores esperaban. Todo ello ha provocado que el MCU, invencible en las taquillas hasta hace algún tiempo, genere este tipo de sorpresas. Una de las cintas de superhéroes a estrenarse en 2024, “Deadpool 3” (con Ryan Reynolds y Hugh Jackman) ha retomado su rodaje tras anunciarse el fin de la huelga, pero su éxito dependerá del público que acuda a verla, ya que será para adultos.

En cuanto al top 5 de las películas que más recaudaron en Estados Unidos el pasado fin de semana, éste quedó como sigue: en primer lugar “The Marvels”, con $48 millones de dólares recaudados; en segundo puesto “Five Nights At Freddy’s”, con $ 9 millones; en el tercero “The Eras Tour” (la película en concierto de Taylor Swift), con $6.1 millones; le sigue en cuarto “Priscilla”, con $4.8 millones, y por último “Killers Of The Floers Moon”, con $4.6 millones de dólares.

Los resultados de las reciente películas de Marvel han provocado también comentarios de algunos cineastas, como Matthew Vaughn, director de “X-Men: First Class” (de 2011). En una reciente entrevista con ScreenRant, el realizador británico (cuya nueva película, “Argylle”, se estrenará en 2024) dijo que Marvel debería tomarse un descanso o bien replantear sus próximos proyectos: “Realmente no sé qué está pasando con el género de superhéroes, en el sentido de que, creo, tal vez todos necesitemos un poco de tiempo libre…Creo que los efectos generados por computadora arruinaron todo, porque te sientes como si estuvieras viendo un videojuego…Creo que también ha habido tantas películas malas de superhéroes, que es como el western. Haces tantas y luego te aburres del género, no porque éste sea malo, sino porque las películas son malas”.

