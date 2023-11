Tu guía para mejorar la salud dental cuando envejeces

¿Dolor de muelas? ¿Te sangran las encías? ¿No tienes seguro? Esto es lo que tienes que hacer.

Si tienes más de 65 años, probablemente no eres ajeno a problemas dentales como las caries y la retracción de las encías. Alrededor del 20% de las personas de esta edad tienen caries sin tratar, y más de dos tercios padecen una enfermedad de las encías en toda su extensión, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Los dientes más viejos son más quebradizos, lo que los hace más propensos a la fractura y al desgaste”, dice la dentista Olivia Sheridan, DMD, profesora de ciencias clínicas preventivas y restauradoras de la Facultad de Odontología de la Universidad de Pennsylvania. Las enfermedades que son más frecuentes con la edad, como la diabetes tipo 2, también pueden influir.

Si bien es cierto que los problemas dentales pueden causar dolor, también pueden tener otros efectos negativos. Los dientes flojos o ausentes pueden dificultar la masticación, sobre todo de alimentos como los productos de consistencia dura, dice el dentista Athanasios Zavras, DDS, jefe del departamento de salud pública y servicios comunitarios de la Facultad de Odontología de la Universidad Tufts de Boston.

Los problemas dentales pueden incluso dañar tu corazón. Un estudio publicado en 2021 en la revista Journal of Periodontology, por ejemplo, descubrió que las personas con inflamación de las encías tenían más probabilidades de sufrir inflamación en las arterias, lo que aumenta el riesgo de enfermedad vascular. “La enfermedad de las encías crea bolsas en las encías donde las bacterias anaerobias pueden prosperar y viajar a lugares vulnerables de tu cuerpo, como el corazón”, dice Zavras.

Todo esto hace que tener un buen cuidado dental sea importante a medida que envejecemos. Pero eso puede ser un reto. El Medicare tradicional no cubre la mayoría de los servicios dentales (aunque algunos planes Medicare Advantage ofrecen cierta cobertura). A continuación, los expertos opinan sobre cómo tratar 3 problemas dentales comunes, incluyendo lo que puedes hacer y aquello para lo que necesitas la ayuda de un dentista.

Cuando te duelen los dientes

Las caries -que se producen cuando las bacterias de la placa dental transforman los azúcares y el almidón de los alimentos en ácido que corroe el esmalte dental- son una de las causas más frecuentes de molestias dentales.

La retracción de las encías es parte del problema. “Cuando las encías se retraen, la raíz del diente queda expuesta, lo que puede hacerla más propensa a sufrir caries”, dice la dentista Sally Cram, portavoz de la American Dental Association (Asociación Dental Americana, o ADA). Y si los empastes se fracturan con el tiempo, las bacterias pueden acumularse en las grietas y provocar más caries bajo los empastes viejos.

Afecciones como la sequedad bucal también pueden hacer que los dientes sean más vulnerables a las caries. “Cuando la boca se seca, su pH disminuye y el ambiente se vuelve más ácido, lo que es un caldo de cultivo propicio para las bacterias”, dice Cram.

Las mejores medidas: Para reducir la probabilidad de caries, cepíllate los dientes y usa hilo dental como se recomienda (consulta “Una rutina dental inteligente”, más abajo), y sé especialmente diligente antes de acostarte, sobre todo si comes algo por la noche. “La saliva [que ayuda a proteger los dientes] disminuye de forma natural mientras duermes”, dice el doctor en ciencias dentales Edmond Hewlett, DDS, profesor de la división de odontología restauradora de la Facultad de Odontología de la UCLA. “Cualquier cosa que comas antes de acostarte -incluso una simple galleta- dejará restos en la boca de los que las bacterias pueden darse un festín durante la noche”.

Si tienes dolor, acude al dentista lo antes posible. Y si eres especialmente propenso a las caries, pregunta por un dentífrico con alto contenido en flúor de venta con receta, para una mayor protección, dice Sheridan. Tu dentista también puede recomendarte una bandeja dental a medida, que rellenas con gel de flúor y colocas sobre los dientes durante 5 minutos cada noche.

Para encías hinchadas y sangrantes

La enfermedad de las encías (o periodontal) es una infección del tejido que rodea y sostiene los dientes, y es una de las principales causas de pérdida de dientes en adultos mayores. Está causada por la placa, la película pegajosa de bacterias que se forma en los dientes. Un sistema inmunitario menos robusto aumenta el riesgo de enfermedad de las encías, dice Cram, pero la dificultad para cepillarse los dientes y usar hilo dental, la sequedad bucal y no acudir a las visitas al dentista para las limpiezas también pueden influir.

Las mejores medidas: Para evitar que las encías se hinchen y sangren, vigila el cepillado. Pero recuerda hacerlo con cuidado: demasiada presión puede provocar una mayor recesión de las encías. Y usa el hilo dental como se aconseja a continuación. Los adultos mayores que usan hilo dental con regularidad tienen menos riesgo de enfermedad de las encías, según un estudio de 2020 publicado en el Journal of Dental Research.

“Ayuda a eliminar las bacterias y los alimentos que quedan atrapados entre los dientes y que pueden causarte inflamación de las encías”, dice el dentista Tomás Ballesteros, DMD, profesor de Odontología de la Facultad de Odontología de Rutgers. Si un problema como la artritis de muñeca te dificulta el uso del hilo dental, prueba con un hilo dental de agua, un dispositivo que dirige un chorro de agua entre los dientes.

Si tienes problemas de encías, es posible que necesites un tratamiento para evitar la pérdida de los dientes, además de una buena higiene dental. En caso de enfermedad leve, el dentista suele realizar una limpieza profunda llamada raspado y alisado radicular. Esto suele llevar más de una visita y a menudo requiere anestesia local. Las enfermedades de las encías más extensas pueden requerir cirugía para eliminar el hueso dañado y las bacterias resistentes.

Si siempre tienes la boca seca

Con la edad, tu boca produce menos saliva, dice Cram. Esto puede provocar una afección conocida como boca seca, que afecta al 30% de las personas mayores de 65 años y al 40% de las mayores de 80, según la ADA, y puede aumentar el riesgo de caries y enfermedad de las encías. Algunos medicamentos también pueden empeorar el problema. A veces, la boca seca va acompañada de una sensación de ardor u hormigueo (llamada síndrome de boca ardiente), que puede deberse a una carencia de vitamina B o de hierro, según Cram.

Las mejores medidas: Lo primero y más fácil es mantenerte bien hidratado, dice Hewlett. “Lleva siempre contigo una botella de agua y bebe sorbos con frecuencia para mantener la boca húmeda e hidratada”, dice. Otras bebidas sin azúcar añadido, como la leche o el té de hierbas, también están bien, pero el alcohol y la cafeína pueden resecarte la boca. Si es necesario, la ADA recomienda que chupes trocitos de hielo.

Se ha comprobado que mascar chicle sin azúcar o chupar caramelos sin azúcar que contienen xilitol ayuda a aliviar la afección, dice Sheridan. Habla con tu médico si crees que la sequedad de boca puede estar relacionada con la medicación, y comprueba si puedes cambiar de medicamento. En cuanto al ardor de boca, quizá quieras que tu médico de cabecera compruebe tus niveles de hierro y vitamina B, dice Cram. Si tienes niveles deficientes, podrían recomendarte un suplemento.

Una rutina dental inteligente

Ya sabes que es importante usar hilo dental a diario y cepillarse los dientes suavemente con una pasta dentífrica con flúor al menos dos veces al día durante 2 minutos cada vez.

Pero, ¿qué cepillo dental es mejor? Aunque uno manual puede hacer un buen trabajo, quizá quieras considerar un cepillo eléctrico, afirma el dentista Tomás Ballesteros. Un estudio publicado en 2019 en la revista Journal of Clinical Periodontology (Revista de Periodoncia Clínica) descubrió que al usar uno se reducía en un 22% la recesión gingival (factor de riesgo de enfermedad de las encías) y en un 18% la caries dental.

Visita regularmente a tu dentista. No hay una regla fija; varía de una persona a otra, pero “como mínimo debería ser una vez al año”, dice el doctor en odontología Edmond Hewlett. A medida que envejeces y aumentan los factores de riesgo dental, es probable que tu dentista te aconseje una limpieza profesional al menos dos veces al año.

