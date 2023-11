7 Mitos Falsos Sobre las Chinches

Estos aterradores y espeluznantes insectos generan miedo (y confusión) en las personas. CR averigua la verdad.

By Haniya Rae

Updated by Daphne Yao

No nos sorprende la cantidad de verdades a medias e ideas equivocadas y hasta un tanto fantásticas que giran en torno a las chinches. Hay pocas cosas que nos hacen sentir tan impotentes en nuestro propio hogar como la posibilidad de que estas criaturas nos visiten.

Una de las creencias equivocadas más evidentes es que si mantienes tu casa verdaderamente limpia, no tendrás chinches. Sin embargo “cualquiera puede tener chinches”, dice Zachary DeVries, PhD, profesor asistente de entomología en la Universidad de Kentucky. “Solamente aquellas personas que tienen los medios pueden deshacerse de ellas”.

A continuación, CR desmiente algunos mitos y te da consejos para lidiar con esta molesta amenaza, protege a tu familia y toma medidas efectivas en caso de que sea necesario.

Mito 1: Estás a salvo de las chinches si tienes un colchón de espuma

Verdad: Aunque las chinches no pueden vivir en la espuma, pueden esconderse en cualquier grieta que esté cerca de tu cuerpo mientras duermes, como en las pequeñas grietas de la cabecera o el marco de tu cama. Entonces, aunque la espuma en sí no es un lugar donde puedan vivir las chinches, alguien que duerme en un colchón de espuma aún sigue estando vulnerable a sus picaduras.

¿Se reduce el riesgo de tener chinches si guardas el colchón y la base de la cama (box spring) en fundas protectoras? “Las fundas para colchones pueden ser útiles para proteger tu colchón y la base de la cama, pero no resolverán tu problema de chinches”, dice DeVries.

Por lo tanto, incluso así puedes tener chinches en tu casa y pueden picarte. Para lo que realmente sirven estas fundas es para proteger el colchón en sí. Esto significa que es posible que no tengas que tirarlo y gastar dinero en uno nuevo si tienes una infestación de chinches.

Mito 2: Las chinches solo viajan cuando alguien las lleva en la ropa u otra tela

Verdad: La ropa y otras telas o materiales son solo un medio de transporte. Las chinches son capaces de moverse por sí solas sin ningún problema. Pueden desplazarse dentro de los edificios, de una habitación a otra e incluso entre unidades. También pueden transportarse en muebles u otros objetos contaminados para trasladarse de una casa a otra. Si vives en un edificio de varias unidades y sabes que hay chinches en apartamentos cercanos al tuyo, es recomendable que le llames a un exterminador para que inspeccione tu hogar en busca de alguna señal que indique que hay una posible infestación. Si en alguna de tus habitaciones se encuentran chinches, los cuartos aledaños también deben ser tratados.

Mito 3: Un perro que está entrenado para detectar chinches es la mejor manera de saber si tienes una infestación

Verdad: Existen entrenadores de confianza con perros especializados en detectar chinches y hay estafadores con perros sin ningún entrenamiento. También hay perros de rastreo legítimos que en ocasiones cometen errores.

Los perros y sus entrenadores deben contar con la acreditación adecuada y una capacitación que puede ser verificada a través de organizaciones reconocidas como la Organización Mundial de Perros Detectores y la Asociación Canina Nacional de Detección de Olores de Entomología.

Para descubrir si tienes chinches tú mismo, hay un par de cosas que puedes hacer: busca entre tus sabanas pequeños puntos sólidos de color marrón del tamaño de una punta de un bolígrafo (excrementos de chinches) y pequeñas manchas de sangre donde podrías haber aplastado a una chinche al darte vuelta. También es posible que veas huevos blancos del tamaño de una semilla de sésamo en pequeños grupos dentro o alrededor de los muebles.

Descubre cómo identificar las chinches.

Es importante saber que si no ves nada de lo descrito anteriormente en tu hogar y tu única sospecha son las marcas de picaduras, el problema podría ser otra cosa. Hay muchos insectos que pican durante la noche.

Mito 4: Tendrás que deshacerte de todas tus cosas si tienes chinches.

Verdad: Lo más probable es que no tengas que deshacerte de tus pertenencias valiosas, como tu televisor o computadora, después de experimentar un encuentro desagradable con chinches. Según DeVries, probablemente no necesitarás tirar ninguno de tus artículos, a menos que la infestación sea realmente grave. “Por lo general, es mejor lidiar con los insectos primero”, dice DeVries. “Si deseas reemplazar tus pertenencias, es mejor hacerlo después de que se haya resuelto el problema para evitar que las cosas nuevas que compres también se contaminen”.

Una vez que tu hogar sea tratado por profesionales, tus pertenencias deben estar a salvo. Los exterminadores utilizan calor para eliminar las chinches, con una temperatura superior a 120° F. (Por cierto, la mayoría de las secadoras de ropa tienen una temperatura de secado mucho más alta que esto). Los exterminadores traen consigo calentadores y ventiladores portátiles, y gradualmente calientan la habitación, utilizando sensores para asegurarse que el calor se distribuye de manera uniforme.

Algunas compañías de control de plagas pueden pedirte que deshagas las camas y los muebles, y que empaques tus pertenencias, como ropa, zapatos y abrigos, para que las chinches no tengan dónde esconderse durante el procedimiento. Dejarás estas bolsas (bien cerradas) en la habitación que se está calentando para que las chinches se vean expuestas al calor junto con el resto de la habitación. Casi todo lo que hay en tu casa, incluyendo los muebles, puede resistir este calor durante la hora y media que se necesita para matar a los insectos.

Mito 5: Un secador de pelo es mortal para las chinches

Verdad: En algunos casos, puede serlo. Pero la clave está en mantener a las chinches en un lugar con el tiempo suficiente para que el calor las mate. No obstante, un secador de pelo puede ser una buena herramienta para eliminar las chinches de las grietas y ranuras. Las chinches huirán del aire caliente.

Mito 6: La pimienta de cayena o la tierra de diatomeas pueden matar las chinches

Verdad: Según DeVries, la mayoría de los productos de venta libre, incluyendo los aceites naturales, la pimienta de cayena y la tierra o polvo de diatomeas, no son efectivos para eliminar las plagas. Esto también incluye los insecticidas en aerosol o rociadores que contienen DEET; su concentración generalmente no es lo suficientemente alta como para matar las chinches o sus huevos (y no es seguro usar en exceso este químico aplicando más de lo recomendado). El tratamiento profesional con calor realizado por un exterminador es la forma más segura de matar las chinches.

Si estás esperando un tratamiento, es posible que puedas reducir la cantidad de chinches aplicando el insecticida en polvo de Cimexa, que está compuesto principalmente de dióxido de silicio. Ponlo en las grietas y en los puntos de conexión del marco de la cama, y en cualquier lugar donde las chinches puedan esconderse (por ejemplo, donde la madera toca el suelo y donde la base de la cama y el colchón se unen). Este insecticida elimina la capa cerosa del caparazón de las chinches, dejándolas desecadas, sin embargo es posible que tengas que realizar múltiples aplicaciones. También puedes “calentar” la ropa de cama, los zapatos, las mochilas y las almohadas en una secadora a una temperatura alta durante 10 a 20 minutos.

Mito 7: Una vez que las chinches se han ido, se han ido

Verdad: Las chinches pueden vivir de 1 a 4 meses a temperaturas normales (quizá un poco más en temperaturas más frías). Un exterminador debería visitar tu hogar más de una vez y evaluar la situación antes de darte un presupuesto. Dependiendo de la gravedad del problema y del tamaño de tu casa, los costos del tratamiento pueden variar desde unos cientos de dólares hasta varios miles. Muchos exterminadores incluyen visitas de seguimiento y algunos regresarán varias veces. (sería prudente solicitarlo). Después de 2 o 3 visitas de un profesional para asegurarse de que ya no hay señales de chinches, puedes considerar que la infestación ha sido erradicada.

Consejos para prevenir las chinches

Estas plagas son más comunes de lo que piensas. En el programa de televisión “Taller del consumidor”, descubre cómo puedes protegerte contra una infestación de chinches.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.