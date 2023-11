Actualización del Nothing Phone ahora te permite enviar iMessages

Los propietarios del Nothing Phone 2 están de enhorabuena, ya que ahora podrán disfrutar de la tan ansiada función de iMessage. La compañía ha revelado su nueva aplicación, “Nothing Chats”, impulsada por la plataforma de mensajería Sunbird, que permitirá a los usuarios enviar iMessages de manera fluida. Esta emocionante adición estará disponible para los usuarios de Norteamérica, la UE y otros países europeos a partir del próximo viernes 17 de noviembre.

En un esfuerzo por derribar las barreras que dividen a los usuarios de teléfonos, Nothing ha decidido integrar iMessage en su última oferta, el Nothing Phone 2. La compañía argumenta que los servicios de mensajería han contribuido a la fragmentación entre los usuarios, y su objetivo es unificar esta experiencia. Sin embargo, para lograrlo, los usuarios deberán confiar en la plataforma de mensajería Sunbird.

Sunbird: La Fuerza Detrás de Nothing Chats

La arquitectura de Sunbird es crucial para el funcionamiento de Nothing Chats. Según las FAQs de Nothing, esta plataforma proporciona un sistema que permite la entrega de mensajes de un usuario a otro sin almacenarlos en ningún momento del viaje del mensaje. Aunque los mensajes no se guardan en los servidores de Nothing, surge la cuestión de confiar en Sunbird.

Marques Brownlee ha adelantado detalles sobre Nothing Chats, confirmando que el proceso implica iniciar sesión en una Mac Mini ubicada en alguna granja de servidores. Esta Mac Mini se encargará de todo el enrutamiento necesario para hacer que la magia de iMessage suceda en el Nothing Phone 2.

Jane Nho, jefa de relaciones públicas de Nothing en EE. UU., explicó que Sunbird almacena las credenciales de iCloud del usuario como un token en una base de datos cifrada. Estas credenciales se asocian con una Mac Mini en EE. UU. o Europa, dependiendo de la ubicación del usuario, y actúan como retransmisión para los iMessages enviados a través de la aplicación. Sin embargo, es esencial mantener una actitud escéptica y revisar la política de privacidad de Sunbird antes de confiar plenamente en este proceso.

Funcionalidades y limitaciones de Nothing Chats

Según las pruebas realizadas por The Washington Post, Nothing Chats funciona en su mayor parte, aunque se observaron algunas limitaciones. Aunque se pueden esperar algunas funciones más sofisticadas de iMessage, como la edición de mensajes y las reacciones Tapback, aún no funcionan completamente. El Washington Post señaló que, en algunas ocasiones, fue necesario enviar mensajes varias veces para transmitirlos en mensajes grupales.

Es importante destacar que los iMessages grupales no funcionarán si algún participante en el hilo no utiliza iMessage. Sin embargo, Nothing Chats admite SMS, lo que garantiza que la mensajería SMS grupal seguirá funcionando sin problemas.

El futuro de Nothing Chats

Nothing promete algunas funcionalidades emocionantes en el futuro, como la capacidad de ver cuando alguien está escribiendo, compartir medios sin comprimir y la introducción de recibos de lectura y reacciones a los mensajes. Aunque el Washington Post sugiere que la función funciona bien en general, es crucial tener en cuenta las expectativas y posibles limitaciones.

Con la llegada de iMessage al Nothing Phone 2, los usuarios de Android tienen una nueva razón para explorar las posibilidades de la mensajería. Sin embargo, se recomienda precaución y revisión detallada antes de sumergirse completamente en este nuevo capítulo de la comunicación digital. La conversación está por comenzar, y solo el tiempo dirá cómo impactará esta iniciativa de Nothing en el mundo de la mensajería móvil.

