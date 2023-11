Cómo las sandías se convirtieron en un símbolo palestino

“En Palestina, donde es un crimen ondear la bandera de Palestina, se levantan mitades de sandía contra las tropas israelíes por el rojo, negro, blanco y verde de Palestina”.

Estos versos pertenecen a la “Oda a la sandía”, un poema de la poeta estadounidense Aracelis Girmay, y se refieren al significado simbólico de esa fruta para la causa palestina.

Rojo, negro, blanco y verde son los colores no sólo de la sandía, sino también de la bandera palestina. De ahí el simbolismo que puede verse en todo el mundo en las marchas a favor de los palestinos y en innumerables publicaciones en las redes sociales en medio de la última incursión de Israel en Gaza.

Pero la metáfora de la sandía tiene su historia.

Después de la guerra árabe-israelí de 1967, cuando Israel se hizo con el control de Gaza y Cisjordania, ese país prohibió portar símbolos nacionales como la bandera palestina y sus colores en los territorios ocupados.

Getty Images En varias ciudades ha habido manifestaciones multitudinarias pidiendo un cese al fuego en Gaza.

Al convertirse en delito llevar la bandera, los palestinos empezaron a usar rodajas de sandía en su lugar como una forma de protesta.

En 1993, luego de que Israel y los palestinos firmaran en 1993 una serie de acuerdos de paz provisionales conocidos como los Acuerdos de Oslo, la bandera roja, negra, blanca y verde fue reconocida como la bandera de la Autoridad Palestina, que se creó para administrar Gaza y partes de la Cisjordania ocupada.

“En la Franja de Gaza, donde en su momento se arrestaba a jóvenes por llevar sandías cortadas en rodajas, mostrando los colores rojo, negro y verde palestinos, los soldados miran indiferentes las marchas que desfilan ondeando la bandera que antes estaba prohibida”, informó el periodista de The New York Times John Kifner cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo.

Varios meses después, en diciembre de 1993, el periódico señaló que las afirmaciones sobre arrestos contenidas en ese artículo no podían confirmarse, aunque añadió que “cuando se le preguntó a un portavoz del gobierno israelí, dijo que no podía negar que tales incidentes pudieran haber ocurrido”.

También en el arte

Desde entonces, los artistas han seguido creando obras incluyendo la sandía en solidaridad con el pueblo palestino.

Una de las obras más famosas es la de Khaled Hourani. En 2007 pintó una rodaja de sandía para un libro titulado Subjective Atlas of Palestine (“Atlas Subjetivo de Palestina”).

El cuadro, titulado The Story of the Watermelon (“La historia de la sandía”), dio la vuelta al mundo y adquirió aún más relevancia durante el conflicto entre Israel y Hamás en mayo de 2021.

Otro auge en el uso de la sandía como símbolo se dio a principios de este año. En enero, cuando el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, le ordenó a la policía retirar las banderas palestinas de los espacios públicos y afirmó que ondearlas es un acto “de apoyo al terrorismo”, aparecieron imágenes de sandías durante las marchas de la oposición israelí.

La legislación israelí no prohíbe las banderas palestinas, pero la policía y los soldados tienen derecho a retirarlas cuando consideran que existe una amenaza para el orden público.

En una protesta en julio en Jerusalén, los manifestantes israelíes llevaban carteles con los colores de la bandera palestina y una sandía o la palabra “libertad”.

En agosto, un grupo de manifestantes llevaba camisetas con ilustraciones de sandías cuando se reunieron en Tel Aviv para protestar contra los planes de reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Getty Images “Esto no es una bandera palestina”

En las redes sociales

Más recientemente, las sandías han aparecido sobre todo en publicaciones en las redes sociales en protesta contra la guerra en Gaza.

En TikTok, la comediante musulmana británica Shumirun Nesssa, por ejemplo, creó filtros de sandía y animó a sus seguidores a producir vídeos usándolos afirmando que se comprometía a donar todos los ingresos a organizaciones benéficas que ayudan a Gaza.

Algunos usuarios de las redes sociales pueden estar publicando sandías en lugar de banderas palestinas por miedo a que sus cuentas o sus videos puedan ser suprimidos por las redes sociales.

En el pasado, los usuarios partidarios de los palestinos habían acusado a Instagram del llamado shadow banning, que sucede cuando una plataforma interviene para asegurarse de que determinadas publicaciones no aparezcan en los feeds de otras personas.

Pero el corresponsal de tecnología de la BBC Joe Tidy dice que no hay evidencia de que esto esté sucediendo ahora.

“No parece que haya ninguna conspiración para ocultar a los usuarios que publican contenido a favor de los palestinos”, afirma.

“La gente está utilizando imágenes de sandía en sus publicaciones en las redes sociales, pero también está utilizando libremente la bandera palestina y escribiendo abiertamente sobre el conflicto”.

La sandía se consideró un símbolo político durante décadas en los territorios palestinos, especialmente tanto en la primera como en la segunda intifadas (levantamientos palestinos).

Hoy sigue siendo no sólo un alimento increíblemente popular en el territorio, sino también una poderosa metáfora para generaciones de palestinos y para quienes apoyan su lucha.

