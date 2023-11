“Le está tentando a acabar con su vida”: Mhoni Vidente habla sobre Julio César Chávez Jr

Julio César Chávez Jr. ha generado mucha preocupación entre sus seguidores y familiares por su estado de salud. El “Júnior” tiene problemas de adicción a pastillas para adelgazar y esto pondría en riesgo su vida. Mhoni Vidente le aconsejó a sus familiares tener más mano dura sobre Chávez Jr.

Mucho se ha especulado sobre el estado de salud del boxeador mexicano. Algunas fuentes insistían en que Chávez Jr. había sido internado nuevamente en un centro de rehabilitación. A pesar de que esta información fue desmentida, sus problemas con las adicciones persisten y Mhoni Vidente le preguntó al tarot sobre el caso del peleador azteca.

“La carta de la muerte lo está tentando a acabar con su propia vida, a que él en una crisis, en un momento de depresión o de angustia acabe con su vida“, dijo Mhoni Vidente en su intervención en El Heraldo.

Esta inquietante predicción motivó a la cubana a llevar a la reflexión a los allegados al peleador mexicano. Del mismo modo, Mhoni pidió endurecer sus manos en el trato sobre Julio César Chávez Jr. pues su vida estaría en riego.

“Aquí ya tienes que meter mano dura porque ya está en riesgo su vida y la vida que corre al lado de él“, agregó.

Julio César Chávez no se rendirá

En una reciente entrevista, Julio César Chávez expresó claras frases en la que manifiesta su sentimiento de culpabilidad por lo que hoy pasa su hijo. A pesar de ello, el “Gran Campeón Mexicano” reveló que no se detendrá en su objetivo de sacarlo de sus adicciones.

“No he podido ayudar a mi hijo porque siempre he sido un padre codependiente. No le he dado el tiempo suficiente a mi hijo para que se recupere. Lo veo bien y sale una pelea, yo por motivarlo lo saco de la rehabilitación antes de tiempo y la pelea le vale madres, y los hijos le valen madre. Ha sido un error muy grande de mi parte y eso lo estoy pagando (…) Pese a eso, no me voy a rendir hasta recuperarlo“, dijo Julio César Chávez.

