Lisa Kudrow recuerda a Matthew Perry con una foto y un largo mensaje en Instagram

La actriz Lisa Kudrow recurrió a su cuenta de Instagram para recordar a su amigo Matthew Perry, con quien compartió créditos en la famosa serie de televisión “Friends” de 1994 a 2004. Ella publicó una foto Polaroid que muestra a los dos durante una fiesta, y también escribió un largo mensaje a manera de despedida.

En el texto, Kudrow le agradece a Perry muchas cosas, entre éstas el hacerla reír (el actor siempre se distinguió por su buen humor, dentro y fuera de los escenarios: “Grabamos el programa piloto “Friends Like Us” pasaron por nosotros e inmediatamente estábamos en NBC Upfronts. Entonces…Sugeriste que jugáramos al poker y lo hiciste muy divertido, mientras inicialmente nos uníamos. Gracias por eso. Gracias por hacerme reír tanto por algo que dijiste, que me dolían los músculos y las lágrimas corrían por mi rostro TODOS LOS DÍAS. Gracias por tu corazón abierto en una relación de seis vías que requería compromiso. Y mucho “hablar”. Gracias por presentarte al trabajo cuando no estabas bien y luego ser completamente brillante. Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí sobre la GRACIA y el AMOR al conocerte. Gracias por el tiempo que tuve contigo, Matthew”.

Lisa es el último integrante de los protagonistas de “Friends” que publicó en sus redes sociales para recordar a Matthew, quien murió el 28 de octubre en Los Ángeles. Ella y los demás actores –Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Jennifer Aniston– emitieron un comunicado hace varias semanas en el que informaban que estaban asimilando esa irreparable pérdida, y que compartirían mensajes en cuanto lo consideraran conveniente.

El primero en publicar un texto en memoria del actor fue LeBlanc, quien escribió que fue un honor compartir el escenario con Perry (ambos interpretaron los personajes de “Joey” y “Chandler”, respectivamente); le siguió Cox (“Monica”), la pareja de Matthew en el show; ella incluyó en su post el video de una escena y resaltó lo divertido que era su amigo. Aniston (“Rachel”) escribió: “Esto me ha herido profundamente… Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado”. Finalmente, Schwimmer, quien interpretó a “Ross”, acompañó una foto tomada durante un episodio con el texto: “Tenías corazón. Con lo cual fuiste generoso y lo compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia con seis extraños”.

Todos los mensajes publicados por los actores de “Friends” obtuvieron millones de likes en Instagram, reflejo del éxito que ha tenido la serie a través de los años y del cariño que siente el público por Matthew Perry. El actor afrontó a lo largo de su vida serios problemas por sus adiciones al alcohol y las drogas, y poco antes de su muerte expresó su deseo de que Zac Efron (con quien compartió créditos en la película “17 Again”) lo interpretara en una cinta biográfica; cuando éste fue entrevistado hace unos días, dijo: “Es un gran honor para mí. Matthew es el mejor tipo en el mundo. Pasé el mejor momento de mi vida trabajando con él, y el pensar en que él estaba pensando en mí para ese papel…para ser honesto, sería un honor para mí el hacerlo”.

