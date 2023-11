Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de noviembre de 2023

Piscis

¡Mi soñador acuático! Enamórate con la profundidad de un océano de emociones. Que tu romance sea como un cuento de hadas donde los sueños se entrelazan con la realidad. ¡Que la empatía sea tu brújula en el viaje del amor! Ya no pienses tanto en lo que pudo haber sido, aprende a soltar y concentrar tus energías en nuevas oportunidades. Amores de un rato te acecharán en estos días, deja en claro tus sentimientos y no te metas en relaciones prohibidas. Podrías necesitar mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado sin embargo su presencia espiritual te acompañará por el resto de tus días. Aprende a amar tus sueños y metas y poner todo tu empeño en cumplirlas, no permitas que otras personas te dañen mediante comentarios negativos que se te resbale lo que piensen, recuerda que si no te dan para el gasto no tienen por qué dar su opinión. Dolores musculares en puerta, ya no te confíes tanto de esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo, no te convienen pues solo buscan sacar algo de provecho.

Acuario

¡Mi rebelde celestial! En el amor, sé tan original como las constelaciones en el cielo. Que tu romance sea un experimento único y que la libertad sea tu bandera. ¡Que tu amor sea una revolución de corazones! Si sales con una persona y no te emociona nada pues next, déjate de tonterías y dudas, aprende a amar cuando estés listo y no cuando te caiga alguien nomas de la nada. Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va ayudar a lograr todo lo que te propongas. Cuida mucho la cuestión de la alimentación se te va hacer bolas el engrudo y podrías subir mucho de peso. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en tonterías y te amargas de la nada. Si tienes pareja la relación va mejorar mucho pero todo depende de la manera en que comiences a consentir a tu pareja. No caigas en provocaciones tontas pues este fin de semana andarás algo bipolar y cambiante en tu carácter pero eso se debe a ciertas situaciones que te tienen algo nervioso o nerviosa. Una persona de piel blanca te buscará tiene cierto grado de interés por ti pero no se anima acercarse por miedo a tu rechazo. Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, recuerda que tu signo se distingue por ir siempre por más.

Capricornio

¡Mi escalador de montañas! Enamórate con metas ambiciosas y construye un amor que sea tan sólido como una roca. Que cada paso en la escalada del romance sea firme y que la cima sea la felicidad eterna. ¡Que la paciencia sea tu cuerda de seguridad! Cambia tu manera de pensar y ve la forma de buscar mejores oportunidades de empleo pues estos días se visualiza para concretar algo mejor en el ambiente laboral. Pon mucha atención este fin de semana a los hechos que sucederán pues podrías entrar en conflicto debido a que muchas cosas no te parecerán sobre todo la manera de actuar de varias personas. Posibilidad de desarrollar sentimientos de amor hacia una amistad, si sientes que eso no va funcionar no la ilusión recuerda que eres propenso o propensa a que el karma te saque un susto. Familiar se enferma. Una mentira podría ocasionar un problema enorme con pareja en caso de tener. Un viaje empezará a planearse. Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo. Se cancela trámite y te decepcionarás de una persona por ciertos comentarios e indirectas.

Sagitario

¡Mi aventurero estelar! En el amor, lánzate a explorar el universo emocional con entusiasmo. Que tu romance sea una epopeya llena de risas y descubrimientos. ¡Que la flecha de Cupido siempre apunte al corazón de la diversión! Estarás a mediados de semana más relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada. Si tienes pareja ten cuidado con buscar motivos o pretextos para estar peleando, no tienes necesidad de hacerlo. Andarás rodeado de mucha envidia por parte de amistades, te ha ido muy bien y por esas cuestiones suelen enviarte malas energías, trata de no comer comida que te llegue de personas de las que desconfías, tu sexto sentido te anunciara de quien hay que cuidarse. Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. Algunas ocasiones pareciera que estas molesto o molesta con la vida, necesitas encontrar esa paz que te haga darte cuenta que vida solo tienes una, no desperdicies tu tiempo con personas a las que no le interesas, cuida mucho tus espaldas pues en cualquier momento podrías recibir una traición por parte de una amistad que te dolerá mucho.

Escorpión

¡Mi misterioso magnético! Enamórate con intensidad y deja que la pasión sea un fuego que arda en lo más profundo. Que tu amor sea un enigma intrigante, con capítulos que se desvelan como secretos bien guardados. ¡Que la seducción sea tu hechizo eterno! Ex pareja seguirá dañandote y dándote lata, necesitas ya cerrar ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren y no solo te busquen para obtener algo a cambio. Mucha suerte en juegos de azar. Hay personas a tu alrededor que solo afectan tus energías, tu orgullo te hace cometer muchos errores, sin embargo algunas veces te ayuda para no caer en las mismas cuestiones del pasado. Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, buscará sacar información de ti, quiere fregarte la existencia. Es momento que visualices lo que deseas, algunas veces te dejas caer muy fácilmente por los comentarios tontos de otras personas, ya manda a la ñonga todas esas situaciones y pon los pies en la tierra, deja de depender de comentarios negativos y que se te resbale tanta fregadera que llega a tus oídos, recuerda que si no te mantienen o no te dan pa’ el gasto no tienen por qué estar ladrando, en la medida que le des importancia será en la medida que seguirán ladrando.

Libra

¡Mi artista del equilibrio! En el amor, baila al compás de la armonía y pinta tu romance con colores vibrantes. Que tu lealtad sea como una obra de arte que se aprecia con el tiempo. ¡Que la balanza de tu corazón encuentre siempre el punto justo! Si tu relación ha estado algo confusa y seca, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la afecte y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía. Es momento de iniciar de cero, de deshacerte de toda esa basura que no te deja avanzar o pone obstáculos en tu vida, debes cerrar esos ciclos tan dolorosos por los que has pasado e iniciar de cero. Cambios de casa o limpieza, te vas encontrar objetos que creías perdidos. Cambios importantes en cuestión de amistades, ten presente que no eres monedita de oro y no puedes caerle bien a todo mundo, quien se quiera quedar es bienvenido en tu vida quien no, que se quite de la puerta y no estorbe en la entrada. Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tiro todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas. Si sigues viviendo de rodillas jamás saldrás de la situación donde te encuentras, no permitas que comentarios negativos de “amistades” te hagan pasar un mal día.

Virgo

¡Perfección terrenal! Enamórate con detalles exquisitos, como un jardín meticulosamente cuidado. Que tu amor sea un poema pulido con precisión, y que cada gesto sea una obra maestra organizada. ¡Que la perfección sea tu pincel en el lienzo del amor! No caigas en cuestiones pasadas que solo te han afectado y mermado la existencia. No te preocupes por quien se va sin razón, preocúpate por las personas que te rodean y no atiendes como se debe. Ten mucho cuidado de amores baratos pues hay probabilidades de que caigas en esas tonterías. Sentirás deseos de regresar el tiempo y vivir momentos que te hicieron feliz, dale vuelta a la pagina no vivas ya de eso, tienes todo para ser feliz. Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles. En las cuestiones del amor te atontas mucho pues sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a fregar a su madre. Mucha suerte en juegos de azar y lotería este fin de semana. Ten presente que para llevar una vida de lujos como la que te encanta necesitas talonearle lo suficiente pues el dinero no te va caer el cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo.

Leo

¡Mi león radiante! En el amor, brilla como el sol en su máximo esplendor. Que tu fidelidad sea tan fuerte como tu rugido, y que cada gesto sea digno de un escenario real. ¡Que tu romance sea un espectáculo digno de un aplauso celestial! Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en el. Te enterarás que hubo una fiesta y no fuiste requerido o requerida. Cambios en estado de ánimo de familiar que te afectarán a ti, andará muy bipolar. Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Cuida mucho tu parte emocional podrías estar en un tono algo achicopalado o achicopalada por problemas que andas cargando desde hace tiempo. Te va a bufar una amistad bien feo porque eres bien cabeza dura. Un embarazo en una amistad o conocida saldrá a la luz. El dinero no lo es todo pero como ayuda, aprende a ahorrar más pues podrías entrar en una racha inestable económicamente. Recuerda que eres una persona muy inestable que muchas veces no sabes ni lo que quieres, la persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones. Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto que se te de la gana si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Cancer

¡Mi cangrejo sentimental! Enamórate con la profundidad de las olas, pero recuerda que también puedes bailar bajo la luna. Que tu amor sea un refugio acogedor y tus lágrimas, perlas de comprensión. ¡Haz del afecto tu marea eterna! Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos. Viene una separación o pérdida de persona de tu vida. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar los momentos propios. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días. Una amistad se enfermará. Tus sueños te revelarán grandes cosas y situaciones, no te compliques tanto la vida y vive cada hora que tienes, sueles atender cuestiones que no te dejan nada y dar tu tiempo a quien no te da ni un segundo de atención. Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro. Tu problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien pero ten presente que no todas las personas piensan como tú.

Géminis

¡Mi mariposa del zodiaco! En el amor, despliega tus alas comunicativas y revolotea entre las palabras con destreza. Que tu romance sea un diálogo encantador y tus momentos, como una sinfonía de risas. ¡Que la conexión sea tu lenguaje universal! Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para afectarte. Si tienes pareja ten cuidado con cuestiones familiares pues vienen algunos desacuerdos. Te visitará amistad. Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquilo no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones. Una amistad se va comprometer o mínimo va salir con su domingo siete. Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo.

Tauro

¡Mi toro terrenal! Ama con firmeza y construye un amor resistente como una muralla medieval. Que tus abrazos sean abrigos de seguridad y tus besos, dulces como miel. ¡Haz del amor un banquete y que la paciencia sea tu plato principal! Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones bien tontas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen.Amor a distancia se visualiza. Algunas ocasiones caes en situaciones muy absurdas que lejos de beneficiarte solo te atoran en el camino. Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojar y errores con personas que ni la deben ni la temen. Ve tras tus sueños y metas y no permitas que nadie te detenga en ello. Posibilidades de realizar un viaje en próximas fechas. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tenso el ambiente y crear conflictos con tu pareja. No creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua, a veces vez cosas donde o existen.

Aries

¡Mi intrépido guerrero cósmico! En el amor, lánzate al ruedo sin miedo, pero no olvides que compartir el escenario es clave. Que tu pasión sea un fuego que encienda dos corazones, ¡y que el romance sea un espectáculo de estrellas! Si tienes una relación no descuides a tu pareja por andar de nacha pronta, das entrada a personas que tienen otro tipo de interés hacia ti y después ya no sabes cómo quitártelos de encima. Posibilidad de un viaje o de un cambio en tu vida que te va beneficiar mucho, abre bien los ojos. No te permitas caer ni tropezar una vez más, aprende a ver la vida de manera distinta y si te caes levántate con más fuerza. Etapa muy perra, has madurado un chorro y prueba de eso es que te dañaron y ya ni sientes el golpe, nomas pones tu mejor cara pa recibirlo y de esto se trata la vida, tu corazón se ha hecho duro pero dentro de él sigue conservando. Eres muy perro y perra pa salir librado o librada de situaciones o problemas en los que te envuelves, sigue así, que nadie te detenga en el camino de los logros de tus objetivos, aguas con lo que le cuentas a tus amistades, te están traicionando y podría doler el golpe. Si bien es cierto que el físico es importante, aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu piores nada. El pasado es pasado.