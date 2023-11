Sabrina Seara presume su figura enfundada en un mini vestido mientras posa frente al espejo

Una publicación con varias fotos frente al espejo fue lo único que la actriz Sabrina Seara necesitó para convertirse en la acreedora de decenas de elogios por parte de las redes sociales. ¿La razón? El despampanante look que portó para la ocasión, así como la divertida leyenda con la que la acompañó.

El modelito en cuestión estuvo compuesto por un mini vestido de lentejuelas en color vino cuya longitus evidenció sus kilométricas piernas y figura torneada. Para nadie pasó desapercibido sus 38 años y luego de dos hijos.

“Hola! me quite el traje de mamá 😜 Y ya no estamos en Halloween”, escribió la guapa actriz para acompañar la publicación que a solo unas horas de haber salido a la luz ya había causado conmoción entre su comunidad digital.

Y es que no podemos olvidar que Sabrina Seara se ha dedicado a construir una presencia en redes sociales donde sus proyectos laborales y vida en familia ha ocupado la mayoría de sus publicaciones.

No obstante, con este carrusel de imágenes dejó más que claro que no deja de lado su faceta más sensual. Con este contundente mensaje en mente, sus seguidores no dudaron en convertirla en el blanco de piropos y felicitaciones por mantenerse tan bella como siempre.

“Que eleganciaaaa la de Francia 😂 Bella Sabri, saludos”, escribió un usuario mientras que otro añadió: “Que bella Sabrina no parece que tenga dos príncipes bellos”. Por si fuera poco, los mensajes de admiración también tocaron a su puerta: “Amo a esta mujer. Tan real, tan dulce, súper mamá y tan pero tan hermosaaaa”, se lee en la red.

