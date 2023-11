Whoopi Goldberg asegura que los Millennials no pueden comprar casa porque no quieren trabajar

La presentadora de televisión neoyorquina Whoopi Goldberg, de 68 años, encendió la polémica por los comentarios que hizo sobre los Millennials y la Generación Z, al asegurar que los jóvenes de estos tiempos no logran salir adelante, pero no por la falta de oportunidades, sino porque, simplemente, no quieren trabajar.

Lo anterior lo comentó durante un segmento del programa ‘The View’, donde la también actriz se vio envuelta en una acalorada discusión con Alyssa Farah Griffin, su copresentadora, quien no compartía su punto de vista sobre los jóvenes.

De acuerdo a Goldberg los jóvenes de la actualidad no quieren trabajar o solo quieren laborar 4 horas diarias, lo que le dificulta, en sobremanera, hacerse de su propia casa y salir adelante por sí solos.

“Cada generación viene y quiere hacerlo mejor que sus padres. Pero lo siento, si solo quieres trabajar cuatro horas, te resultará más difícil conseguir una casa”, comentó Goldberg al aire.

A continuación detalló la importancia de redoblar esfuerzos para salir adelante, pues así ha sucedido con el pasar de las generaciones, donde se requiere de un mucho mayor esfuerzo para tener lo que tuvieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos.

“Lo siento por todos los que sienten esto… Tuvimos que rompernos el trasero porque no teníamos de otra“, aseguró la reconocida celebridad televisiva.

Como era de esperarse, los comentarios de Whoopi Goldberg encendieron la polémica y tocaron fibras sensibles en las generaciones aludidas y así se lo hicieron saber por los comentarios que le dejaron en las redes sociales.

