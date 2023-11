Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de noviembre de 2023

PISCIS

Recuerda lo que ya pasaste y viviste, no vuelvas a cometer los mismos errores, no vale la pena, se te da mucho encariñarte con las personas y sabes que vas a sufrir, pero te encanta la mala vida después no andes pidiendo apoyo que tus amistades te darán la espalda por terco. No juzgues a las personas y aprende a comprender el por qué han llevado esa vida. Retornos, accidentes y perdidas de objetos por descuidos se visualizan. Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, solo busca fregarte la existencia. Vienen días de cambios en los cuales deberás de buscar la manera de mejorar en los ingresos, no te dejes llevar por chismes de vecindad ni permitas que amores del pasado regresen a tus filas pues solo la pasarás mal. Empezarás a ver la luz en tu camino, pero lleva las cosas con calma no apresures nada y deja que el tiempo y la vida te sorprendas, has estado metido en muchos rollos que no te corresponden por querer ayudar a miembros de tu familia y al final tu eres quien lleva las consecuencias.

ACUARIO

Expareja seguirá dando lata, ya cierra ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren. No te dejes manipular por miembros de tu familia que van a buscar sacar algo de provecho de ti. Cuidado con infidelidades las cuales estarán a la orden del día. Si tienes pareja es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores. Mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar al máximo porque mejorarán tus ingresos. Cambios de casa o vas a hacer limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales tomarás el control de algo que se te había ido de tus manos. Hay días en que quisieras volver al pasado para ser feliz, recuerda que eso quedará en tu memoria y siempre es bueno recordar esos bellos momentos, pero jamás depender tanto de ellos; la felicidad va y viene en la vida de las personas pues no es eterna. Quita los rencores de tu vida y enfócate en lograr las metas que te pusiste para este año pues te queda poco más de un mes, estas en una etapa muy buena en la cual podrías cumplir lo que te propongas.

CAPRICORNIO

Es momento de que busques en que invertir tu tiempo pues te has ocupado de tonterías que sabes que no te dejan nada de provecho. Amistad te contará sobre un error que cometió. No es momento de pensar en el pasado sino en el presente que muchas cosas tienes por hacer hoy en día. Cuidado con cambios de última hora en el amor y en las finanzas. Ya no te martirices ni flageles por los errores de las demás personas, no eres culpable de lo que pasa, así que no cargues en tu espalda responsabilidades que no son tuyas. Debes aprender a cuidar tu entorno y sobre todo tu autoestima porque hay personas que buscarán hacerte sentir mal con sus comentarios fuera de tono. Oportunidades de crecimiento en el área profesional y de negocios. Te tomas muy personales las críticas y por esa razón sueles ir cayendo poco a poco en baches los cuales te serán difícil de salir. Una amistad te buscará para contarte un secreto. Cambios en sueños, tomarás nuevos caminos y nuevas oportunidades, te cansas rápido de no ver nada claro y eso pasa porque no eres constante en lo que quieres conseguir.

SAGITARIO

Cierra ese ciclo que te está consumiendo sin darte cuenta, la vida te dará una nueva oportunidad, aprovéchala y se feliz que solo tienes esta vida. Aprende a mantener la boca cerrada y no contar tus secretos a cualquier persona que conoces. Cuidado con viajes inesperados los cuales pudieran salirse de control sin darte cuenta. Ten cuidado con pérdida de objetos materiales y documentos. Harán evento donde no serás requerido o requerida. No permitas que malos comentarios o criticas arruinen tu felicidad, tómalos de quien viene. Entras en un estado de bipolaridad muy fuerte en el cual no sabrás ni qué quieres ni hacia dónde te diriges. Días de muchas oportunidades en las cuales debes comenzar a invertir en negocios que realmente te dejen grandes ganancias. Tu ingenuidad podría meterte en serios problemas, deja de fingir lo que no eres y saca el verdadero cobre del que estas hecho. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Te viene la llegada de nuevas amistades y un faje ocasional con expareja. Mejoras en los dineros que deberás de aprovechar.

ESCORPION

Una noticia inesperada sobre familiar llegará en próximos días. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni en cuenta dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. Es el momento en que debes de soltar todo aquello que te ha afectado y hecho daño a lo largo de este tiempo, deja de quejarte tanto y mejor ponte las pilas. Noticias de dinero extra en puerta que deberás de utilizar de manera correcta, se le cae el teatro a la pareja de una amistad, quedará al descubierto todas sus mañas. Ya no trates de cambiar tu esencia por quien no va a mover un dedo por ti, recuerda que quien quiera modificar lo que eres no te merece, eres un ser único y especial y no necesitas cambiar nada para agradar a las demás personas. Dolores musculares e infecciones en estos días, cuida más tu salud para evitar esos problemas. Si tienes pareja ten cuidado, hay alguien que le ha estado dando entrada a su vida. No gastes dinero que no tienes y trata de ahorrar más o de invertir para tu familia y futuro pues vendrán días de crisis sobre todo a principios del mes de diciembre. Amores del pasado retornan y posibilidad de un viaje antes que termine el mes de diciembre, podría ser un lugar cercano. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, ve por lo que quieres y no temas a lograrlo. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Mucha suerte en juegos de azar.

LIBRA

Si tienes pareja ten cuidado, te ha estado mintiendo con ciertas cuestiones para no ponerte de mal humor. Vienen momentos muy buenos en los cuales la vida cobrará un nuevo rumbo y sentido, muchos planes y sueños que anhelabas se harán una realidad. No permitas que personas del pasado retornen a tu presente pues solo vendrán afectarte o perjudicarte de muchas maneras. Aguas con persona piel blanca, te va a llegar con chismes fuera de lugar que solamente te pondrán de muy mal humor. Infidelidades en relaciones amorosas y cambios en las cuestiones laborales que te van a beneficiar mucho. No temas a lo que la vida pone en tu camino, agradece a Dios cada nueva oportunidad y aprovecha lo que venga, ten presente que si tú no lo tomas habrá alguien más vivo o viva que lo hará. Hay muchas oportunidades de un cambio de casa o de ciudad que podrí traer nuevos aires a tu vida. Cuídate mucho de cambios repentinos, en lo laboral podrías perder oportunidades. Pleitos familiares y celos sin fundamentos en caso de tener ya una pareja.

VIRGO

Viene una semana de muchos cambios que debes de aprovechar sobre todo para mejorar en la cuestión de los dineros. Cambios de humores repentinos, personas del pasado retornan y nomas traerán dolores de cabeza, discusión familiar e inclusive traerás la espinita de algo que no pudiste hacer, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, dale para delante y arriésgate en todo que la vida es corta, disfruta lo que va llegando y no permitas que nadie te quite las ganas de soñar. Debes de cuidarte mucho de accidentes en la calle que pueden venir afectarte o que termines en la clínica. Un nuevo amor tocará tu puerta y con ello la felicidad inundará tu vida solo no seas tan exigente o de lo contrario te quedarás viendo y esperando. Vienen días de tristeza, no te permitas caer de nuevo en esos estados emocionales, sabes bien que no te sirven de nada y solo te hacen caer más hacia debajo de donde te encuentras, haz las paces con tu pasado para evitar conflictos en tu presente. Date la oportunidad de llevar una vida más tranquila, aléjate del estrés, si ese trabajo ya no te llena es momento de dejarlo y buscar algo que te dé más paz y tranquilidad.

LEO

Cambia de actitud ante la vida, si sigues viendo todo negativo todo seguirá mal, recuerda que sueles atraer lo que quieres y deseas. No es momento de cambios fuertes en cuestión de los dineros porque podrían venir ciertas perdidas. Tendrás noticias de familiar lejano que tienes ya tiempo de no ver. Amor a distancia podría ser la clave perfecta para tener esa ilusión que te ayude a despertar con buen humor y no con ese carácter que a veces ni tu aguantas o ya de plano que te ayude a bajar esos kilitos de más que estás cargando. Ten cuidado con dolores en el estómago a consecuencia de gastritis o colitis. Deja de creer en promesas falsas y aplícate de una buena vez en lo que deseas conseguir ya deja de perder el tiempo en tonterías. Tienes muchas metas y proyectos en mente que no se han logrado concretar y eso se debe a tu falta de carácter y de ganas, algunas veces dejas mucho que desear con tus actitudes pesimistas. Recibirás noticias de alguien muy especial de tierras lejanas. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. Ten cuidado en que gastas tu dinero o en qué inviertes pues podrías quedar en banca rota. Perdida de objetos o dinero, cuídate de traiciones laborales.

CÁNCER

Te llegan amenazas de exparejas que podrían tambalear tu vida amorosa en caso de tener pareja. Eres una persona noble de buen corazón, pero algunas veces la ira que te causan algunas personas te hace perder el control. Amistad terminará en cama contigo, zaz culebra, ten cuidado y toma tus precauciones. Es momento de creer en quién eres e ir por eso que tanto quieres y deseas, quita cualquier obstáculo que no te permita avanzar, tienes el poder de lograr más de lo que te imaginas. Hay una amistad tuya que ha estado haciendo malos comentarios tuyos y cuando te enteres se va armas un show. Cuidado con persona de piel clara que ha de llegar en próximos días solo quiere sacarte información para después afectarte. Cuídate de subidas repentinas de peso y de pensar cosas que no son ni existen, recuerda que tu cabeza es muy traicionera. Vienen momentos muy buenos en los cuales deberás de meditar sobre lo que haces y has hecho en tu vida, invierte más en ti y en tu felicidad ya basta de pensar en los demás, hay que ser un poco más egoísta. Cuidado con caídas y golpes. Podrías ser víctima de una bufada por parte de tus amistades debido a cierto comportamiento que has tenido en últimas fechas.

GÉMINIS

El que busca encuentra y si sigues ahí buscando lo que ya sabes, has visto y te han dicho te llevarás grandes sorpresas. Vienen días de muchos cambios pues está próxima semana te llegarán oportunidades de mejoras laborales que deberás de aprovechar. Días en los que no te sabrás que decisión tomar, pero ciertos hechos que ocurrirán te dirán cuál es el camino adecuado, hazle caso también a tu sexto sentido que no se va equivocar. Es probable que te enteres de noticia no tan buena en el área familiar, que no te afecte, deja que las cosas tomen su curso que cada situación tiene un por qué y una lección. Amor de una noche o posibilidades de encamarte con una persona de tu pasado. La vida te pondrá a prueba en estos días y enfrentaras grandes situaciones de las cuales aprenderás grandes lecciones y tendrán que ver con el área de los dineros. En la medida que te dejes de flojear será en la medida que obtendrás las cosas, cuídate mucho de un chisme en el cual entrarás, una amistad será la que lo provoque. Vienen días de mucha reflexión en los cuales mandarás a la ñonga a una amistad que ya te tiene hasta la coronilla.

TAURO

Si tienes pareja podría haber una tercera persona en cuestión la cual podría meterlos en problemas. Date la oportunidad de comenzar de cero en eso aspectos de tu vida en los cuales has estado atorado. Podría surgir el deseo carnal por una amistad, tendrás sueños húmedos con esa persona, andarás de atascado. Un cambio en lo laboral y noticia inesperada que podría ponerte triste, velo por el lado positivo. Cuídate de enfermedades respiratorias en esta temporada y de cambios de humor. No permitas que una persona de piel blanca que aparecerá en cualquier momento te cause conflictos, protege más lo que por derecho te pertenece. Enlace matrimonial o compromiso en familiar se aproxima, cambios en tu economía que te ayudarán a mejorar. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas opciones y tendrás hasta pa escoger. Date oportunidad de conocer más a las personas antes de emitir cualquier crítica, no te dejes llevar por chismes o malos comentarios. No des sin entregar, recuerda que el amor es reciproco ambos tienen que aportar la misma cantidad en todos los aspectos que se pueda si alguien no lo hace comenzarán los problemas al poco tiempo. Cuidado con lo que comes, te vuelve a salir la carta del sobrepeso o borrachera en puerta.

ARIES

Amores de una noche se visualizan y se arreglan pleitos con amistades, ten cuidado con persona de piel morena o aperlada no tendrá buenas intenciones contigo, podría meterte en problemas. En lo laboral propuesta de trabajo y dinero extra a finales de la siguiente semana. Aprende aceptar tus errores y darte cuenta de que quien debe seguir a tu lado es quien te lo demuestra con hechos y no solo con palabras. No des pie a que te vuelvan a engañar o traicionar, sino pones un alto en este momento a esas situaciones no podrás hacerlo más adelante. Recuerda quién eres y hacia dónde vas recuerda no perder la humildad tras las oportunidades que se te estarán presentado. Se te caerá la venda de los ojos, prepárate para saber la verdad sobre cierta persona quien casi casi pensabas que sería un santo, que no te afecte al final es lo mejor así no alimentas esperanzas ni deseos falsos. Se aproximan tiempos difíciles, vienen muchas decisiones que tendrás que tomar cuanto antes, no apresures las cosas y piensa bien qué es lo que quieres y necesitas para ti, no incluyas en tus planes a quien sabes que no te incluiría en ellos. Hay muchas probabilidades de embarazos dentro de la familia así que prepárense. Días en los que deberás de poner un alto a todo eso que te causa estrés y te quita el sueño, deja de pensar en lo que ya fue, mira que ya dolió demasiado.