Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 20 al 25 de noviembre de 2023

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo que significa que vendrán unos días de cuidarse de los enemigos y sobre todo de las personas que están cerca de ti, recuerda que tu signo es uno de los más envidiados por eso se te recomienda siempre estar atento de cualquier situación negativa.

Protégete con ponerse mucho perfume antes de salir de casa y ponerse un escapulario de la San Arcángel Miguel. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 25 y 21, tu color es el azul y naranja, tus signos compatibles son Capricornio, Acuario y Leo.

Pensamientos positivos generan acciones positivas; días de estar con decisiones importantes en torno a tu ámbito laboral, recuerda que no te dejes llevar tus impulsos y siempre busca lo mejor para ti en cuestión de trabajo, recuerda que tu signo va a estar atravesando una etapa de crecimiento económico.

Trata de ir con tu médico para que te revise los efectos de ansiedad que ya necesitas controlarlos para que puedas estar al 100% en cuestión de tu vida.

Revisas tus cuentas de bancarias para hacer unos pagos, te invitan a un evento muy importante que te va a ayudar a crecer más en lo profesional.

Compras un boleto de avión para salir de viaje a finales de año nuevo, entras a un curso de idiomas o administración en estos días que eso te va a ayudar mucho crecer en tu carrera universitaria.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de oros que significa que serán unos días de doble suerte rápida, que no dudes en estar con toda la buena actitud que eso te va a ayudar a conseguir lo que tanto deseas para triunfar, recuerda que tu signo lo sigue mucho el dinero así que no te sabotees tu mismo con pensamientos negativos.

Tu mejor día es el lunes, tus números son 06 y 10, tu color es amarillo y rojo, tus signos compatibles son Tauro, Libra y Capricornio; recuerda que te perdones a ti mismo que no haz hecho nada malo.

Días de buena suerte para tu signo lo que tanto estas deseando en cuestión de trabajo, en estos te va a llegar una propuesta laboral que te va convenir mucho y estar mejor económicamente, pero eso si trata de ser más discreto con todo lo que realices y no platicarlo para que no te llenes de envidias.

En el amor seguirás un tiempo solo, recuerda que el Tauro se quiere mucho y eso te hace ser más exigente en cuestiones del amor, así que no tengas prisa que la pareja amorosa siempre va a llegar. A los Tauro que están casados les vendrá un embarazo en puerta.

Te regalan un perfume, recuerda que todos los días son buenos para que te regalen, compras un celular nuevo y cambias el plan de pagos.

Geminis

Tu carta del tarot es el Loco que significa que tendrás grandes retos en esta semana, que debes de poner toda a tu atención a tus proyectos de trabajo y profesional para que así tengas el éxito deseado, pero esta carta te recomienda que cuides tu salud sobre todo mental que va a ser unos días de mucha sobrecarga de tensiones.

Tu mejor día va a ser jueves, tus números mágicos son 12 y 19, tus signos compatibles son Acuario, Libra y Sagitario, tu color mágico es el dorado y azul.

Días de estar con toda la buena suerte de tu lado, es decir, que tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo que si tienes la oportunidad de poner un negocio propio o buscar la forma de ganar dinero por honorarios.

Días de tener juntas en tu trabajo para cambios muy positivos para tu desempeño, pero solo trata de no platicarlo para que no provoques la envidia de los demás y así no tener obstáculos en tu futuro.

Cuidado en las calles sobre todo con las caídas y trata de si vas hacer ejercicio no lastimarte. Te vas unos días de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida es compañía de tu familia. No dejes que la flojera que te gane, tu sigue con tus plan de estudios y maestría, recuerda que vale más el que sabe más-

Consíguete una mascota para que te haga compañía, sacas tu pasaporte y visa americana, pagas el seguro de tu coche y tus gastos médicos.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que te dice que surgían nuevas oportunidades de crecimiento laboral, que no les deje ir que son tiempos de crecer en lo profesional. No tengas miedo a los cambios, recuerda que estás en la etapa de crecer más en lo personal, así que a tomar decisiones.

Tu número mágico es el 11 y 29, tu color es el rojo y azul fuerte, tus signos compatibles es Piscis, Escorpio y Virgo.

Días de evitar discusiones complicadas, es mejor no decir nada a oídos sordos. En esta semana te viene muchas posibilidades de tener éxito y atravesar por una buena racha en lo económico, pero no debes de dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos y se abren grandes posibilidades de futuro.

Te busca un amor del pasado para volver, trata de analizarlo bien y si no te conviene no andes con alguien solo para no sentirte solo, así trata de seguir buscando pareja más compatible.

Cuídate de problemas de estómago e intestino, sigue una dieta más saludable y no dejes el ejercicio, pagas una deuda de tu tarjeta y actualizas pagos. Te invitan a una fiesta en estos días que te vas a divertir mucho.

Te compras ropa y mandas arreglar tu carro de una llanta. Ya no pelees con tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para tu vida y trata de siempre escuchar un buen consejo.

Leo

La carta del tarot te salió el Mundo, que significa que tendrás grandes retos y que podrás tomar el éxito en tus manos, pero trata no caer en presumir tus logros para que no te llenes de malas energías negativas que tu signo es muy receptivo a esas malas vibras.

Sé consciente de tus propias emociones que para tu acción al una reacción. Tus mejor números son 02, 17, tu mejor día es el lunes, tus signos compatibles son Acuario, Aries y Sagitario, tu color es el naranja y amarillo.

Días de estar en dudas de seguir en tu trabajo o no recuerda que siempre tu signo es el líder y siempre tiene pensamientos muy cambiantes así que trata de analizar tu mejor opción y no dejarte llevar por las emociones.

Ten cuidado con problemas de angustia y depresión, no dudes en tomar unos días de vacaciones para que te tranquilices a finales de año, te invitan a una fiesta en estos días y celebras el cumpleaños de un familiar.

Ten cuidado con problemas con tu ex pareja trata de quedar en paz y no buscar una reconciliación porque después te vas a decepcionar es mejor seguir avanzando en tu vida amorosa.

Arreglas tu casa y le compras muebles para sentirte más cómodo en tu hogar. Decides hacerte una cirugía estética y ponerte a dieta, recuerda que la mejor inversión es en uno mismo así háztela.

Trata de no platicar tanto tu vida privada recuerda que no todos te quieren ver feliz y tu signo es el más perseguido por las envidias así trata de ser más discreto.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Juicio que te recomienda que actualices toda tu papelería que vas a necesitar, que no te preocupes de más que te concentres en los resultados que deseas que pronto vendrá a ti el triunfo.

Ten cuidado con las malas personas que te rodean; es mejor saber irse a tiempo de malas compañías. Tu mejor día es el miércoles, tus números magicos son 07 y 23, tu color es el verde fuerte y blanco, tus signos compatibles son Virgo, Géminis y Leo.

Días de complicaciones en cuestión en tu ámbito laboral por eso te recomiendo no alterarte por cualquier motivo y trata de no meterte en situaciones que no son.

Te llega la propuesta de un nuevo proyecto laboral así que no lo dudes y cámbiate para que te vendrá mejor suerte en tu vida.

Ten cuidado con problemas de salud, es decir, sigue con tu chequeo y trata de no dejar para lo último tu tratamiento médico.

Cambias el plan pago de tu celular, te invitan a salir de viaje con tus amigos en estos días, te llega un reclamo o discusión de un ex pareja trata de solucionarlo en paz y ya olvidarte de esa persona que solo te quita tiempo.

En el amor si estas soltero seguirás así recuerda que el Virgo se quiere mucho asi mismo y casi no deja entrar a cualquier persona a su vida.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que significa que tendrás un nuevo proyecto de trabajo que te va a dejar más abundancia y siéntete orgulloso de tu excelente desempeño que lo estás haciendo muy bien que vendrás nuevos retos, que tu signo posee las cualidades de lograrlo todo lo que se proponga eres el justiciero del Zodiaco.

Tu mejor día es el jueves, tus números son 04 y 33, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles son Acuario, Aries y Leo.

Días de estar con muchas ideas y pensamientos positivos para llevarlos a cabo en estos días, recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad así que no lo dudes en hacer esos cambios y proyectos nuevos que serán muy lucrativos en tu vida.

Sales de viaje y decides tomar unos días de vacaciones con la familia en esta semana. En estos días arreglas un asunto legal que saldrá a favor recuerda trata de ya no meterte en problemas y alejarte de personas que tengan algún negocio ilícito.

Semana de reacomodar todos tus sentimientos y empezar a buscar el bienestar para ti mismo, regresas a tomar una especialidad de tus estudios universitarios solo trata de ser constante y lograr terminarlos, van a ser unos días ideales para hacerte cualquier cirugía médica que saldrás de lo mejor.

Escorpio

En la carta del tarot te salió el Mago que significa que es tiempo de iniciar una nueva vida y recuerda que el pasado no existe, solo quedan los recuerdos del futuro así que ni para atrás para tomar impulso siempre para adelante.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 14 y 20, tus signos compatibles son Piscis, Cáncer y Leo, tu color mágico es el naranja y azul fuerte.

Semana de estar con un proyecto laboral nuevo en tu vida, tu necesidad de crecimiento va hacer que tu mente esté trabajando para crear nuevos negocios que te van a dejar mejores ingresos económicos. En cuestiones de tus compañeros de trabajo trata de bloquear sus energías negativas sobre ti, es decir, ya no les pongas tanta atención en lo que dicen recuerda que si los perros ladran es porque vas avanzando.

Días de hacer pagos de tu casa solo trata de cuidar tus gastos y ahorrar lo más posible para después no tengas que pedir prestado.

Planes un viaje con tu pareja para finales de año, eres un gran un líder natural sigue por ese rumbo para que ayudes a más personas a encontrar la felicidad, es decir, hacer conferencias y ser maestro de vida.

Si estás en tramites de divorcio te dice tu horóscopo que estos días se arregla tus asuntos legales a favor para ti solo trata de no empeñarte a destruir a tu pareja por culpa de resentimientos recuerda que el pasado se quedó atrás y tu sigue adelante.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, que sin duda es tus días mágicos que te dicen que es el tiempo de empezar una nueva etapa en tu vida y más por tu cumpleaños, así que decídete a ser grande en todos los sentidos y sobre todo determinación y autocontrol de tus impulsos negativos.

Te viene un reconocimiento económico en estos días, tu mejor día es el martes, tus números son 58 y 67, tu color es el blanco y rojo. Decídete a ser feliz hoy, días de prosperidad y darle continuidad a tus metas de vida recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente así no te estrés demasiado y verás cómo lo vas a lograr.

A veces tu signo es muy controlador con su pareja y esto es algo natural en ti, pero debes de empezar a darse su espacio.

Terminas de hacer unas compras para tu casa , lo negativo que tienes el signo de Sagitario es que no te quieres hacer responsable de tu vida personal y te da miedo los compromisos de pareja, por eso necesitas ya enfrentar los retos con madurez.

Trata de no opinar a tus amigos sobre situaciones amorosas porque después toman a mal tus comentarios, empiezas una régimen de dieta y ejercicio para verte de lo mejor en este diciembre.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que te dice que es el tiempo de brillar sin límites que muy importante controlar tu mal carácter y saber tener toda la energía positiva para arreglar tus asuntos importantes.

Libérate de ataduras del pasado que solo te retiene en tu vida personal, tu mejor día es el viernes, tu mejor día es el 05 y 16, tu color es el naranja y blanco, tus signos compatibles son Virgo, Tauro y Aries.

Tómate tu tiempo para decidir no tengas prisa, días de buenas energías alrededor de tu signo vas a tener unos días de buena suerte en todo lo relacionado en cuestiones de firma de contratos nuevos y la llegada de un dinero por parte de un trabajo.

Recibes una invitación para salir de viaje para finales de año para celebrar tu cumpleaños. Tramitas un crédito bancario para un departamento, sabrás de un embarazo familiar que te va a dar mucha alegría.

Cuidado con los celos trata de no controlar tanto a tu pareja para después no caigas en pleitos sin razón. En estos días te va a estar dominando el astro rey el Sol y el efecto que tendrá en los Capricornio que van a estar más administrados y con una gran fuerza para realizar cualquier negocio con éxito que se les presente y también el comenzar una nueva etapa de estudios universitarios que te darán mucho triunfos en el futuro.

Te regalan una mascota, haces compras para vestirte mejor, cuidado con los chismes y malos comentarios de tus amigos trata de que no te afecte y seguir adelante.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió As de Copas te dice que son tiempo de juntar dinero y hacer un patrimonio para tu futuro, que debes saber tomar decisiones para sigas creciendo en lo económico.

Esta carta del tarot te señala que si no te sigue tu pareja tus metas y sueños es mejor salirte de ese tipo de relación negativa. Días de planes ambiciosos que son lo más importante de tu vida que creas en ti.

Tu mejor día lunes, tus números 28 y 30, tu color es azul fuerte y rojo, tus signos compatibles son Géminis, Leo y Libra,.

Días de estar con muchas presiones en cuestiones de trabajo por eso te recomiendo que tengas más paciencia y trata de ser más cauteloso con lo que vayas a proceder con tus acciones.

Te llega un viaje de imprevisto por cuestiones de trabajo que va a ser muy rápido pero provechoso que te va dejar buenas relaciones públicas.

Cuídate de problemas de infección de garganta trata de ir con tu médico. Días de estar con muchos buenos proyectos de trabajos y cierre de contratos que la abundancia va tocar tu puerta en esta semana.

Ya no extrañes el amor si realmente lo que quieres búscalo otra vez, recuerda que el orgullo a veces no tan bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo. Ya no seas tan determinante con tus acciones que después de te arrepientes. Ve preparando un viaje para el mes de diciembre trata de ahorrar, atrévete a ser diferente que son tiempos de ser auténticos. Días de enamorarse de nuevo.

Piscis

En la carta del tarot te salio la Torre que significa que es el tiempo de hacer un nuevo hogar en tu vida con personas más compatibles y que entiendan tu forma de ser tan complicada, que te vendrá la compra un coche nuevo que te hará sentir de lo mejor.

Cuidado con los malos comentarios en el trabajo y escuela son tiempos de callar y saber escuchar y recuerda que la vida es maravilloso es momento de vivirla intensamente.

Tu mejor día es el miércoles, tus números magicos 09 y 36 , tu color es el naranja y amarillo, tus signos compatibles es Cáncer, Escorpio y Virgo.

Crea situaciones positivas en tu vida, sales de viaje por cuestiones de trabajo recuerda que tu signo siempre necesita mover su energía.

Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito, trata de sonreír en todos los sentidos y más en cuestiones de trabajo, por fin te ofrecen una contrato nuevo que te va dejar más satisfacciones, pero recuerda siempre ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa.

Ya no peles con tu pareja si te quiere pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados , tendrás exámenes en tu escuela trata de ser más aplicado en tus estudios para que puedas avanzar más.

Te llegan familiares de fuera para visitarte, trata de arreglar todos tus asuntos legales que tengas pendientes.

