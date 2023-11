Cheques de estímulo de Texas: quiénes recibirán estos pagos directos a finales de noviembre

Aunque desde hace un par de años los estímulos federales han concluido, todavía hay estados que siguen enviando estas ayudas económicas a sus residentes ya sea a través de reembolsos de impuestos o pagos para contrarrestar la inflación.

Este año el Servicio de Impuestos Internos (IRS) expresó que algunos de estos cheques de estímulos afortunadamente no estarán sujetos a la presentación de la declaración de impuestos, no obstante es importante saber que puede haber ciertas excepciones sobre todo en las deducciones detalladas.

El año pasado por ejemplo; los contribuyentes que recibieron reembolsos de impuestos que asumieron esos pagos como ingresos sujetos a impuestos, pagaron impuestos en exceso. Por lo tanto, si aún no has presentado la declaración federal de 2022 asegúrate de saber si el pago de estímulo de tu estado está sujeto a impuestos o no.

Cheques de estímulo en Texas

Entre el 28 y 30 de noviembre se espera que los contribuyentes reciban un cheque de estímulo en el estado de Texas, estos pagos forman parte del Sistema de Jubilación de Maestros (TRS), los cuales se emiten el último día hábil de cada mes.

Para decidir quiénes recibirán estos pagos se evaluará a través de un criterio de elegibilidad, lo mismo para los montos, plazos de entrega y demás requerimientos. En este caso, los contribuyentes pueden registrarse para depósito directo a través de su cuenta MyTRS.

Las fechas exactas de envió pueden ser entre noviembre y diciembre de 2023 para la emisión de anualidades del TRS, todo dependerá de la forma en que se reciba el pago ya sea en cheques de papel o depósitos directos, por lo que se insta a los beneficiarios a optar por el depósito directo para un acceso más rápido al alivio económico.

