Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de noviembre de 2023

Piscis

Piscianito, estás más soñador que un niño con caramelos. Pero no te pierdas en las nubes por mucho tiempo, ¡que también hay que aterrizar! En cuestiones de amor, confía en tu intuición, que es como una brújula celestial. ¡Sigue tu corazón, que te llevará a aguas más profundas y emocionantes! La vida te pondrá en el camino correcto solo escucha más a tu corazón. No te deprimas si algo no sale como esperas, dale tiempo a al tiempo para que las cosas se den, recuerda que todo es un proceso. Perderás una amistad en estos días debido a un mal entendido, sino quiere seguir que le vaya bien, tú no te detengas por nadie. Tendrás siempre un amor de tu pasado que a pesar que no pudieron terminar juntos siempre será el amor de tu vida. Cuida mucho tus estados de ánimo, no caigas en depresiones absurdas que no te conducirán a ningún lado. No te confundas en tus sentimientos, pon mucha atención a lo que pasa por tu corazón pues podrías cometer un error al fijarte en quien no te ha dado motivos para que lo hagas. Cuida lo que comes pues hay infecciones en puerta. No forces al amor, este ha de llegar cuando menos lo imaginas. Posibilidad de encamamiento con ex amor, ten cuidado podrías perder mucho por tan poco.

Acuario

Acuarianito, estás más creativo que un artista en una galería de arte. Pero no te quedes solo en la teoría, ¡pon en práctica esas ideas brillantes tuyas! En el amor, sé fiel a tu naturaleza independiente, pero no temas comprometerte un poquito. ¡El equilibrio es la clave, mi querido innovador! Recuerda quien eres y hacia donde te diriges. Cambios en cuestión de amistades, te revitalizas y comenzarás a formatear tu círculo de amigos, recuerda que las personas más valiosas no son las que andan contigo en la peda sino cuando necesitas algo y ahí están. Una amistad anda queriendo regresar pues en tu pasado te bufó y terminaron mal, piensa si vale la pena conservarla, sino es así no pierdas tu tiempo en lo mismo. Habrá personas que te pondrán trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos, no hagas caso y sigue con tu vida, tu principal pedo es que te detienes arrojar piedras a quienes te quieren fregar y ahí pierdes tu tiempo que podrías aprovechar en ignorar y seguir tu camino. Perderás una amistad en estos días debido a un mal entendido, sino quiere seguir que le vaya bien, tú no te detengas por nadie. No te alejes tanto de tu pareja, algunas veces dedicas mucho tiempo a otras cuestiones, la relación se ha enfriado mucho y podrías perder terreno bastante valioso.

Capricornio

Capricorniano, estás más ambicioso que un CEO en Wall Street. Pero no te olvides de disfrutar del camino, ¡que la vida no es solo trabajo! En el amor, déjate llevar un poco y verás cómo las cosas fluyen más suavemente. ¡Relájate, que el universo tiene su propio plan! No te alejes tanto de tu pareja, algunas veces dedicas mucho tiempo a otras cuestiones, la relación se ha enfriado mucho y podrías perder terreno bastante valioso. Estas en el mejor momento de exigir lo que mereces si en tu trabajo has buscado un aumento estas fechas se muestran de lo mejor para solicitarlo pues podría resultar a tu favor. Trata de no meterte en chismes familiares o la relación podría verse afectada. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Cambios en trabajo, como horarios o movimiento de puesto que te van a beneficiar. Ten cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías meter en problemas a una amistad por andar hablando de más. Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti, te va hacer tu día. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente tonta que solo quiere afectar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presentes en estos días.

Sagitario

Sagitariano, estás más aventurero que un pirata en busca de tesoros. Pero cuidado con no perderte en el camino. Enfócate en tus metas y verás cómo alcanzas ese arco iris lleno de éxitos. ¡La clave está en la persistencia, así que no te desanimes, mi intrépido explorador! Una amistad anda queriendo regresar pues en tu pasado te bufo y terminaron mal, piensa si vale la pena conservarla, sino es así no pierdas tu tiempo en lo mismo. Vienen días en los cuales desearás regresar al pasado, no es necesario, lo que pasó ya fue y por algo las cosas no terminaron como tú querías, enfrenta lo que viene y date la oportunidad de iniciar de cero, tienes la capacidad para ser feliz no pierdas mas tu tiempo con lamentaciones inútiles. Recuerda de dónde vienes y hacia donde te diriges, tu principal problema siempre será que te deprimes bien pronto y te cuesta salir de tus estados depresivos, vienen cambios importantes sobre todo en el área de los dineros, mejoraras mucho solo cuida la economía y no gastes en cosas que no necesitas. Una persona de tu círculo de amistades te ha pensado un chorro pero no sabe cómo acercarse a ti pues tiene miedo a que le rechaces. Aprende actuar más con la cabeza y no tanto con el corazón, aprende a ser más frío o fría y no exponer tus sentimientos tan rápido o podrías salir dañado. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara.

Escorpio

Escorpión, estás más misterioso que un gato negro en la medianoche. Pero esa aura intrigante te hace irresistible. En el amor, deja que tus emociones fluyan como un río, pero no te ahogues en ellas. ¡Eres fuerte como un guerrero, así que afronta esos retos con valentía! Recuerda quien eres y hacia donde te diriges, no pierdas el rumbo de tu vida ni cometas errores de los cuales podrías arrepentirte. Cuida mucho tus estados de ánimo, no caígas en depresiones absurdas que no te conducirán a ningún lado. Posiblemente en estos días andes algo estresado o estresada por unos pagos que no van a salir a tiempo o un dinero que se va atrasar unos días, descuido, ese dinero llegará a ti. Tendrás siempre un amor de tu pasado que a pesar que no pudieron terminar juntos siempre será el amor de tu vida. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona, ten cuidado. Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación íntima y en cuestiones de gripas. Cambios en cuestión de amistades, te revitalizas y comenzarás a formatear tu círculo de amigos, recuerda que las personas más valiosas no son las que andan contigo en la fiesta sino cuando necesitas algo ahí están. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. Ten cuidado con lesiones en los huesos o dolores musculares pues estarán a la orden del día.

Libra

Librita, estás más equilibrada que una bailarina de ballet en la cuerda floja. Pero ojo, no te quedes indecisa como un niño en una tienda de dulces. Toma decisiones con determinación y verás cómo el universo se alinea a tu favor. ¡Confía en ti misma, que tienes el poder! Cambios en tus estados de ánimo traes la bipolaridad bien perra pues días te levantas del mejor humor pero al llegar la noche sientes que te lleva el tren de la fregada. Un viaje se materializa y la posibilidad de encamarte con amistad. Encamamiento con ex pareja o nuevo amor, ten cuidado pues podrías poner el corazón y terminar más que enamorado o enamorada. Es momento que comiences a ver por ti antes de querer resolverle la vida a otras personas, está bien ayudar a las demás personas pero primer ayúdate a ti. No te quejes si llegan a ocurrir cosas negativas en estos días pues aunque pareciera que no te dejarán algo de provecho que verás en pocos días. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores, amistad del pasado retorna y te pedirá perdón en no más de dos semanas. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya estás hasta la cabeza del problema.

Virgo

Virgencita, estás más perfeccionista que un chef con estrellas Michelin. Pero relájate un poco, ¡que la vida no es una lista de verificación! Aprende a disfrutar de los pequeños placeres y verás cómo la armonía llega a ti como un regalo divino. ¡Deja que las cosas fluyan, mi amor! Es necesario un cambio en tu vida para que te desahagas de tanta tontería que has cargado en este tiempo. Reencuentros amorosos con tu pasado, cambios muy importantes en tu forma de ver la vida que te ayudarán mucho a ser más fuerte y enfrentar los problemas que pudieran llegar. Es momento que ya no te detengas en tu camino, que vayas con la mirada firme hacia tu objetivo, podrías cometer graves errores al volver a confiar en personas que solo quieren parovecharse de tu cuerpazo criminal, no permitas que eso suceda ponte las pilas en tus metas y convicciones y dentro de poco podrás conseguir todo lo que te propongas. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio, no tomes venganza por tu cuenta, verás caer a tus enemigos uno a uno.

Leo

Leíto, te sientes como el rey de la jungla en estos días. Pero cuidado, ¡que no te suba tanto el ego! Es hora de ser humilde y reconocer que todos necesitamos ayuda a veces. En el amor, sé un león tierno, no solo feroz. ¡Tu corazón es tan grande como tu melena, así que compártelo! Vienen cambios en tu forma de ser y eso te definirá como ser humano. Es importante que dediques tu tiempo y energía en ese negocio o proyecto que has traído en mente pues en las próximas semanas se materializarán un chorro de tus sueños. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Recuerda que amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Un amor podría tocar tu puerta en muy poco tiempo sin embargo pasará desapercibido ya que te la has pasado pensando en una persona que no te ha servido ni para ir a incomodar a su madre. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. Familiar te visitará. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar recuerda que el karma te observa.

Cáncer

Estás más sensible que un algodón de azúcar en un día caluroso. Pero eso está bien, ¡las emociones son como las olas del mar! No tengas miedo de expresar lo que sientes, porque tu sinceridad es tu mayor fortaleza. ¡Suelta esas lágrimas si es necesario, que aquí estamos para abrazarte! Ya no dejes pasar más tiempo y si esa persona te interesa mucho dile lo que sientes, si no le importas al menos te quitas de dudas y no estarás perdiendo tu tiempo. Amores a distancias se visualizan. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad. El próximos fin de semana se ve muy perro sin embargo podrían bufarte unas amistades que te tienen arta envidia, recuerds que la gente es muy hija de la tostada, no mereces ese tipo de personas en tu vida, así que aprende a contar a tus verdaderas amistades con una sola mano. Ya no te sacrifiques tanto por gente tonta, preocupate más por ti antes de querer resolverle la vida a medio mundo. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor y cuando hay que soltar déjalas que sigan su camino pues ha terminado el ciclo de ellos en tu vida.

Géminis

Mis queridos gemelitos, este es tu momento para brillar más que las luces de Navidad. Pero atención, no te disperses como una mariposa en un prado lleno de flores. Concéntrate en tus metas y verás cómo todo se alinea como las fichas de dominó. ¡La clave está en la concentración, mi amor! Tu corazón a sanado de manera impresionante, estas en una etapa muy perra en la cual lograrás grandes avances en tu economía y en tu autoestima. Podrías perder amistades, pero descuida solo serán amistades falsas, de esas que te buscan cuando tienen una necesidad mientras ni sus luces. Días buenos, se resolverán problemas que tienen que ver con trámites, te cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías cometer errores al confiar demasiado en las personas. Amor de una noche o reencuentro con persona de tu pasado se avecina. Podrías complicarte mucho la existencia con ciertos pensamientos tontos que lejos de ayudarte solo te pondrán triste. Si la persona que te interesa no da el primer paso hazlo tu y déjate ya de miedos e inseguridades, no pierdas tu tiempo con quien no hace nada por estar a tu lado o no se esfuerza por tenerte en su vida. Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos que pasarán en no más de 2 semanas. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento. Vienen días de mucha reflexión en los cuales podrías mandar bien lejos a personas que solo han estado como una carga en tu vida.

Tauro

¡Tauro, mi amor! Estás más terco que una mula en un camino de tierra. Pero eso no es malo, ¡a veces se necesita esa determinación! En cuestiones de corazón, no te cierres como una almeja. ¡Déjate querer y verás cómo florecen las flores del amor en tu jardín! Una amistad que te daño hace tiempo está pagando caros sus errores pues el karma ha llegado en su vida. Sino tienes una relación no te preocupes y deja que la vida tome su curso, cuando los tiempos sean los adecuados se concretará algo con quien menos imaginas. Recuerda que las acciones que realices antes de que termine el año repercutirán en ti a mediados del otro, así que trata que todo lo que hagas y emprendas en estas fechas sean cuestiones positivas. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas. Ya no es tiempo de caer, necesitas ponerte las pilas e ir tras tus metas, podrías reencontrarte con una persona que significó mucho anteriormente, te darás cuenta que ya es asunto olvidado y que no te emociona como antes. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Piensas muchas cosas antes de dormir y llegas a deprimirte mucho, el futuro no existe, recuerda que tu presente es lo más importante, aprende a trabajar en el.

Aries

Este período te tiene más chispeante que una luciérnaga en una noche de verano. ¡Tu energía está tan alta que podrías encender una ciudad entera! Pero atención, mi guerrero intrépido, no te apresures demasiado. Tómate un momentito para reflexionar, ¡que la vida no es solo una carrera de velocidad, sino también un maratón! Se aproxima un viaje en el cual una semilla crecerá entre tu y otra persona, nacerá un sentimiento muy perro con alguien de tu mismo signo, dejate llevar y que las circunstancias ni las personas impidan que puedan ser felices. El mes de diciembre será un mes para reflexionar sobre lo que no se hizo y lo que está por venir, es momento de cerrar ciclos y empezar de cero, con nuevas ilusiones y metas. Siempre firme, eres un signos fuertes pero sufres de cambios de humor muy perros que te han ocasionado grandes problemas, no te dejes caer por nadie y muestrale al mundo de lo que eres capaz, sueles enamorarte muy rápido y das todo cuando eso pasa. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. La vida te dará una sorpresa muy pronto. Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una red social. Cuida mucho lo que comes pues podrías enfermarte. No permitas que se pasen de lanza contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por tu ya vienes. Ten cuidado con hablar de más en cenas familiares podrías cometer indiscreciones y afectar a quien no lo merece.