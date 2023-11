Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de noviembre de 2023

Piscis

¡Ay, pececito soñador! Las estrellas te aconsejan que dejes de nadar en círculos y te atrevas a ir tras tus sueños. No temas sumergirte en aguas desconocidas, porque es ahí donde encontrarás las perlas de la vida. Deja de dudar y déjate llevar por la corriente, que el universo tiene preparadas sorpresas maravillosas para ti. Aprende a confiar en tu poder para amar y ser digno de todo, la vida te compensará tus luchas y esfuerzos, te toca a ti deshacerte de tanta cuestión negativa que solo te amarga o daña tu felicidad. Si hubo estrés o problemas en tu trabajo se solucionarán de la mejor manera. Es posible que extrañes mucho a unas personas, te hacen falta en tu vida y algunas veces sientes impotencia al no poder estar con ellos o ellas como tu quisieras. La vida es justa y muchas de las cuestiones que te suceden son el resultado de tus actos del pasado. Llévate la vida más fácil, aprende a sonreír siempre y ser más selectivo en tus amistades, acércate a quien te saca una sonrisa y manda al diablo a quien pone grises tus días. No permitas que amores de una noche afecten tu día a día, vienen cambios en los cuales deberás de estar más enfocado en tus sueños y metas. Cuidado con esperar más de la cuenta de personas que no tienen nada que ofrecerte. Ten cuidado con una amistad de tez aperlada pues te va a dar el beso de judas, anda hablando un puño de cosas a tus espaldas. No comas tanto picante ni harinas pues vienen algunos problemas de gastritis y colitis en estos días.

Acuario

¡Ey, acuariano excéntrico! Las estrellas te dicen que dejes de flotar en las nubes y te conectes un poco más con la realidad. No todo es teoría y utopía, a veces hay que aterrizar. Pon los pies en la tierra, comprométete con tus objetivos y verás cómo tus ideas revolucionarias toman forma. Algunas veces te desesperas un chorro el no poder conseguir lo que quieres rápidamente, ten fe y paciencia pues cuando menos lo esperes rendirá frutos lo que has sembrado. Vienen oportunidades de cambios de casa o de vehículo que deberás de aprovechar. No permitas que tu pasado te dañe la felicidad nuevamente, es momento de seguir tu camino y ya no pensar en cuestiones que te dañaron en tu pasado. Ya no descuides a tus amistades porque andan varias de ellas muy sentidas contigo por no dedicarles un poco de tu tiempo. Cuida mucho tus horas de sueño pues problemas de insomnio y estrés podrían terminar en enfermedades nerviosa. Es posible que te inviten a salir de fin de semana, tu vete, necesitas disfrutar más la vida que es corta, no te quedes con ganas de nada y que te valga madres lo que la gente piense o diga de ti pues ellos no te dan pa el gasto, así que tu dale vuelo a la hilacha ahorita que las puedes.

Capricornio

¡Hola, cabra ambiciosa! Las estrellas te instan a soltar las riendas y dejar de cargar el peso del mundo sobre tus cuernos. A veces, es necesario relajarse y disfrutar del momento. La vida no es solo trabajo y responsabilidades. ¡Date un respiro, cabrito, que también mereces divertirte! No te desanimes y aprende a valorarte mucho, es momento que le inviertas a tu imagen y a tu forma de ser, pues la persona que se enamoré de ti lo hará primero de tú físico y segundo de tu interior y sentimientos. Pon mucha atención a ciertos mensajes que recibirás en tus sueños o por medio de una corazonada. No te metas en problemas que no son tuyos por andar defendiendo a esa amiga gallona que tienes. Has sufrido mucho y posiblemente vuelva ser así pero ya los golpes no dolerán como antes pues tu corazón se ha endurecido por decepciones. Algunas veces te sentirás triste al ver que la persona que amas no hace lo mismo que tú o no muestra sus sentimientos, debes aprender que no todos aman de la misma manera y que muchas personas desconocen ese término y quizás nunca lo conozcan. La vida te volverá a poner en jugada pero va depender de ambos que eso logre crecer y funcionar, tus desconfianzas podría alejar a la persona amada y no es para menos, traes problemas de tu pasado que te hacen desconfiar de todo mundo y ya solo esperas el golpe.

Sagitario

¡Eh, centauro aventurero! Las estrellas te dicen que dejes de correr como si tu cola estuviera en llamas. Es momento de frenar un poco, respirar y reflexionar sobre tu camino. La aventura está bien, pero también es importante tener un mapa. No te pierdas en la selva de la vida, ¡encuentra tu camino y avanza con paso firme! No te quedes con ganas de nada en la vida así que aprovecha cada oportunidad que tengas para ser feliz, muchas personas se irán de tu vida y no regresarán, pero lo que duren a tu lado aprovecha y aprende de ellas. en mucho cuidado los comentarios que haces delante de tu pareja en caso de tener pues podrías cometer una indiscreción que te va a costar una buena discusión. Amores del pasado regresan y te darás cuenta de que son asunto olvidado. Traerás la hormona bien perra, podrías cometer errores por tus fregadas calenturas. Vienen días de muchos cambios en los cuales debes pensar que es lo que deseas para ser feliz y que vas a hacer para conseguirlo. No te dejes llevar por chismes de vecindad los cuales estarán al por mayor y muchos de ellos vendrán hasta de tu propia familia. Si estás pensando en invertir en un negocio que has tenido en mente este podría resultar un éxito. Ten cuidado con mostrarle tus sentimientos a quien no le importa conocerlos, no esperes por nadie ni te detengas a darle tu atención a quien no te la pide. Algunas ocasiones te pones triste al no tener algo estable o que los problemas con tu pareja en caso de tener no terminan, te has preocupado tanto por cuestiones sin importancia al punto que has olvidado de vivir tu propia vida.

Aries

¡Epa, aries intrépido! Las estrellas te dicen que dejes de darle vueltas al mismo asunto. ¡Vamos, no seas más terco que una mula! Es momento de soltar el lastre y explorar nuevos horizontes. Quien mucho abarca, poco aprieta, así que enfócate y verás cómo todo comienza a encajar como pieza de rompecabezas. Te cargas un humor que ni tú mismo te aguantas, pero no haces ni madres por remediarlo, déjate de fregaderas y atiende tu vida. Amor del pasado podría alterar tu estabilidad. Pon mucha atención a tu pasado para que no sigas cometiendo los mimos errores, algunas veces te dejas llevar por chismes y reaccionas de la fregada sin conocer si las cosas fueron o no realmente así. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en el amor pues sin darte cuenta podrías terminar dependiendo de una persona que no te suma. Preocúpate más por verte bien pues solo así ocuparás tu tiempo en cosas verdaderamente significante y no lo perderás con pensamientos tontos. Vienen días en los cuales deberás de buscar oportunidades laborales mejores pues te darás cuenta de que has estado estancado. Es momento que sientes cabeza y disfrutes cada amor que llega a tu vida y lo dejes ir cuando tenga que ser así, no te aferres a nadie y aprende de cada equivocación que nada en esta vida es eterno. No temas al qué dirán que la gente no te mantiene y no tiene porque opinas sobre como vives tu vida

Tauro

¡Ey, tauro testarudo! Las estrellas te aconsejan que dejes de comportarte como un burro cargado de oro. No todo es material, mi amor. Este período es ideal para cultivar las relaciones humanas, abrir tu corazón y dejar de ser tan posesivo. Recuerda que las joyas más valiosas no se guardan en cajas fuertes, ¡se llevan en el alma! Déjate de tonterías y pon más atención a tu vida y tu tiempo que se te está yendo de las manos y no haces nada para evitarlo. Algunas veces reaccionas de manera negativa con personas que lo único que buscan es ayudarte o hacerte sentir bien. No te permitas caer nuevamente en u cometer los mismos errores de siempre. Existe la posibilidad de realizar un viaje en el cual te va a ir de lo mejor solo debes saber aprovecharlo. Es momento de hacer cambios a tu vida, de enfocarte en cuestiones positivas que te llevan a mejoras laborales. Pon mucha atención a tu familia pues la has descuidado por cuestiones sin importancia. Es posible que te enteres que una amistad te ha estado viendo la cara mensa. No temas a enamorarte, si te lastimaron en el pasado no tiene por qué repetirse, ten presente que los caminos de Dios son perfectos y si varias personas de tu pasado no llegaron a tu presente se debe a que no tenían nada más bueno que ofrecerte. A medida que vayan pasando los días entenderás una verdad que te fue rebelada hace poco y quitarás un gran peso de tus hombros.

Géminis

Las estrellas te instan a poner orden en tu caótica vida. Basta de ir de un lado a otro como pollo sin cabeza. Organízate, enfócate en tus metas y verás cómo los vientos de la fortuna soplan a tu favor. La disciplina no es tan aburrida como crees, ¡inténtalo! No caigas en provocaciones y aprende a mejor quedarte callado antes de hablar de más. Es posible que empieces a sentir algo por una persona que conociste hace poco, las fregadas calenturas las traerás a flor de piel. Una visita sorpresa en estos días surgirá. Momentos incomodos esta mitad de semana pues te meterán en problemas unas amistades falsas que te andas cargando. Resuelve lo más que puedas esta semana tus problemas pues todo se presta para que salga bien. No te relaciones tanto con personas deprimentes recuerda que eres como una esponja y sueles absorber energías negativas que pueden afectar tu estado de ánimo. Es posible que caigas en una tentación humana que no podrás evitar, sin embargo, esas equivocaciones y errores te ayudarán a no cometer otros. Un embarazo en la familia por parte de prima o hermana se visualiza en próximas semanas. Date la oportunidad de enfocarte en tus sueños y de comenzar a trabajar en ellos para que puedas ver los resultados pronto. Cuidado con traiciones de amistades y con viajes inesperados que surgirán de la noche a la mañana.

Cáncer

¡Ay, cangrejito sensible! Las estrellas te dicen que dejes de esconderte en tu caparazón. Este es el momento de salir al mundo y brillar con luz propia. Atrévete a expresar tus sentimientos sin miedo al rechazo. El que no arriesga, no gana, así que deja de ser tan remilgado y lánzate al ruedo. Una persona que llegó a tu vida hace poco tiempo comenzará a desilusionarse pues no le diste razones para entrar en tu vida, es posible que la felicidad se vaya de tus manos por dedicarle tiempo a quien no lo merecía cuando quien te buscaba solo pedía una oportunidad para hacerte feliz. Ponte las pilas y no dejes ir a quien te quiere de verdad por caprichos tontos. La vida ha puesto a tu alcance todo para ser feliz sin embargo sigues aferrándote a un pasado que prácticamente está muerto. Algunas veces eres muy inmaduro e inmadura pues tienes miedo de volver a enamorarte y ser lastimado o lastimada, pon los pies en la tierra y date cuenta de que de eso se trata la vida, sino puedes con eso estas destinado al fracaso y la soledad. Hoy es momento de comenzar a pensar en ti, de olvidarte del pasado y de darte cuenta de que sólo tienes esta vida para ser feliz. Vienen muchos cambios en cuestión de los dineros que deberás de aprovechar al máximo antes de que termine este año, invierte en cuestiones que te dejen algo de provecho. Hoy debes de tener cuidado con una persona de tu pasado de tez blanca la cual puede aparecer en cualquier momento y podría meterte en problemas. Ya no estás para meter las manos al fuego por nadie porque ellos no lo van a hacer por ti.

Leo

¡Hola, leoncito feroz! Las estrellas te animan a soltar esa melena y rugir con todo tu esplendor. Deja de buscar la aprobación de los demás y sigue tu instinto. Tienes el poder de conquistar el mundo, pero primero, conquista tu propio corazón. ¡Eres el rey, actúa como tal! Es momento de despojarte de todas esas tonterías que detuvieron tu camino, no te permitas caer y has una limpia de todas esas personas que no te dejan avanzar, necesitas dejar en claro tus sentimientos y dejar de andar picando aquí y allá, pues al final te podrías quedar como el perro de las dos tortas. Tu orgullo te va a hacer cometer muchos errores, algunas veces te montas en él y ni quien te baje y eso te lleva a cometer chorros de equivocaciones de las cuales se te es complicado salir. Pon mucha atención a tus sueños pues te van a mostrar el camino que debes seguir para el cumplimiento de muchos de tus sueños. Mitad de semana en que andarán muy pensativo o pensativa recordando a personas del pasado las cuales significaron mucho en tu vida, pero te dejaron grandes cicatrices. Es momento de hacer un cambio de 180° el cual está enfocado en mejorar económicamente pero también en poner atención a tu salud. No es momento de perder el tiempo en ilusiones vanas que no conducen a ningún sitio, podría aparecer una persona en cualquier momento la cual te va a deslumbrar y te va a hacer sentir en las nubes, sin embargo, al final te darás cuenta de que todo era apariencia y que era demasiado bello para ser verdad.

Virgo

¡Eh, virgo perfeccionista! Las estrellas te dicen que relajes un poco la raya y dejes de buscarle cinco patas al gato. A veces, la vida es desordenada y caótica, ¡y está bien! Deja de ser tan quisquilloso y aprende a disfrutar del viaje. La perfección no existe, así que suéltate el moño y vive un poco. Algunas veces piensas en tu futuro y te desanima el pensar que quizás muchos de tus planes no se lleven a cabo. Cuida mucho tu parte emocional pues podría verse afectada por una situación en tu trabajo. Muy sentimental en el área familiar, tu familia siempre será lo más importante, has sufrido mucho en las cuestiones de amor por cuestiones de infidelidad, te cuesta trabajo soltar e iniciar de nuevo y sueles caer en depresiones muy perras que te llevan al fondo. Entregas todo en las relaciones y eres muy cariñoso. El sexo no es fundamental en tu vida, pero si un complemento para el amor. Debes de pensar un poco más en qué es lo que quieres lograr antes de que termine el año, ya tienes los tiempos encima y no has logrado enfocarte en tus proyectos. En el transcurso de los días podría sufrir insomnio por una preocupación que vienes cargando desde hace tiempo y que no has podido solucionar. Hay muchas posibilidades de realizar un viaje con la familia o con una persona con la que está saliendo. Ten muchísimo cuidado en que gastas tu dinero sobre todo tus ahorros porque podría venir una pérdida en cualquier momento. Aprende a decir que no y a no estar para todas las personas porque al final ellos no estarán para ti.

Libra

¡Hola, libra encantador! Las estrellas te aconsejan que dejes de bailar en la cuerda floja y tomes decisiones de una vez por todas. No siempre se puede contentar a todo el mundo, así que deja de dar vueltas y elige lo que te hace feliz. La balanza a veces se inclina hacia uno mismo, ¡y está bien! En cuestiones negativas sabes bien como manipular a las personas a tu imagen y semejanza y no tienes piedad cuando se trata de defender lo que amas, sueles ser una mosca muerta pero solo la cara tienes de tonto pues cuando menos lo esperan pagas caro la traición. Es posible que sientas celos por una situación que se presentará en el entorno de tu pareja o de la persona amada, la madurez con que tomes esa cuestión será la manera en que manifiestes tu inteligencia. Deja de flagelarte y culparte por algo que no hiciste, tienes un carácter muy fuerte y algunas veces explotas sin razón alguna, aprende a cuidar esa forma de ser pues te puedes auto-dañar sin darte cuenta. En el área de los negocios es bien importante que no inviertas todo tu capital en ese proyecto que tienes en mente porque no hay seguridad de éxito, llévalo todo tranquilo. Amistades te demostrarán su fidelidad apoyándote en ciertas situaciones por las que vas a pasar. Días de muchos cambios en los cuales te darás cuenta de que has logrado superar el pasado y que te has perdonado tus errores que inconscientemente cometiste. Date la oportunidad de perdonarte en todos los aspectos de la vida para poder sanar lo que vienes cargando y no te ha dejado ser feliz. Se presentará la oportunidad de conocer a una persona con gustos similares a los tuyos, si realmente es lo que quieres dale para adelante.

Escorpión

¡Ay, escorpiano misterioso! Las estrellas te dicen que dejes de jugar al detective y te abras un poco más al mundo. La confianza no se gana espiando a los demás. Abre tu corazón, comparte tus emociones y verás cómo las relaciones se fortalecen. No todo es oscuro y misterioso, ¡a veces hay luz al final del túnel! Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendrían, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Te viene una relación sexual muy perra con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el problema tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti. La vida te pondrá una prueba muy perra para que recapacites y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor y no has aprovechado, basta de mendigar migajas de cariño y atención por personas para las que no significas nada, es momento de ver por ti y las personas que siempre han estado contigo. A medida que pasen los días comenzarás a darte cuenta lo importante que es esa persona para ti, te darás cuenta de que volviste a enamorarte aun cuando pensaste que jamás volvería a pasar, volviste a creer y confiar y caer en eso de lo que tanto renegaste. Trata de no amar tanto para evitar salir lastimado o lastimada.