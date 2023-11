Permanencia de Checo Pérez en Red Bull “no es segura” a pesar del subcampeonato, según un reporte

La celebración del subcampeonato de la Fórmula 1 obtenido por Sergio ‘Checo’ Pérez comienza a sumar críticas y comentarios para debilitar al piloto mexicano.

El analista de F1 Will Buxton forma parte del grupo en Europa que insiste en señalarle elementos al azteca, que admitió tras el Gran Premio de Las Vegas lo difícil que fue la obtención del segundo lugar de la temporada.

A juicio de Buxton, el subcampeonato no es garantía que Checo Pérez siga siendo el segundo volante de Red Bull Racing la próxima campaña, a pesar que está por contrato su permanencia.

“Mientras Daniel Ricciardo esté sentado en AlphaTauri, Sergio Pérez no estará seguro”, aseguró en el podcast The Fast And The Curious.

El panorama es que Ricciardo, que recupera su nivel y que fue formado en la escuela del ‘Toro’, podría robarle el asiento al mexicano de 33 años.

La decisión no es extraña en la estructura de Red Bull Racing ya que a mitad de temporada despidieron a Nick de Vries en detrimento del propio Daniel Ricciardo, que se encontraba corriendo como tercer piloto (probador) en la primera escudería.

“Si Daniel recupera su antigua forma, lo pondrán al lado de Max porque creo que eran la mejor pareja que tenían. Pero no creo que ahora vaya a ser lo mismo porque Max se ha elevado a un nivel más allá de casi cualquier otro piloto y más allá de la Fórmula 1”, explicó Will Buxton.

Asimismo, explicó que RBR buscan es consistencia, algo que no ofreció Pérez esta temporada al comenzar en lo más alto (dos victorias en cuatro carreras) para luego desaparecerse de las victorias y varios podios.

En contraste, su compañero de equipo Max Verstappen se mantuvo en el top y encadenó una histórica racha de victorias que espera extender en el próximo Gran Premio de Abu Dhabi, que dará cierre al 2023.

“Si Checo Pérez no puede tener un rendimiento consistente, que ese rendimiento consistente tiene que ser el segundo lugar porque el segundo puesto es la expectativa mínima de ese coche. Si no puede lograr eso, entonces cuestionarán por qué está ahí y lo sacarán”, concluyó el analista.

Un Checo Pérez entusiasta reveló que quiere competir en serio por el título de la Fórmula 1

Al margen de todo el complicado entorno de la escudería campeona de la Fórmula 1, Checo Pérez no pierde el entusiasmo y la alegría.

Este fin de semana dará por cerrada una gran temporada 2023 de la máxima categoría del automovilismo con la certeza que seguirá corriendo con el mismo equipo en 2024.

En una ambiciosa declaración de intenciones, el mexicano aseguró que su objetivo para el próximo año es llevarse el título, superando a su compañero Max Verstappen.

“Ese es mi principal objetivo, porque ya he terminado segundo. Mi principal interés es hacerlo mejor y soy consciente del reto que supone (…) Iintentar empezar la temporada con buen pie y ser capaces de mantener ese nivel de consistencia durante toda la temporada”, comentó.

“Me enfoco en las cosas que yo pueda mejorar y cambiar. Y, en lo que no, intento que me valga madre. Vivimos no sé cuántas semanas al año de viaje y estamos por todo el mundo. Viajamos de un continente a otro en cuestión de días”, comentó Checo Pérez luego en una entrevista a People.

