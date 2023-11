Javier Aguirre reveló la clave para sacar un buen resultado ante el Atlético de Madrid

El Mallorca de Javier Aguirre tuvo suficiente tiempo para planear y tratar de descifrar al Atlético de Madrid, su rival de este sábado en la reanudación de LaLiga española y ante los que el equipo dirigido por el entrenador mexicano intentarán sacudirse los malos resultados en estas primeras de cambio en la temporada 2023-2024.

Luego de más de 20 días de parón tras los partidos de fecha FIFA más la reprogramación de su duelo ante el Cádiz, el Mallorca tendrá por delante un duro reto ante el cuadro colchonero del argentino Diego Simeone. Sin embargo, el “Vasco” Aguirre aseguró este viernes que tiene la clave para intentar sacar un buen resultado de su visita al Wanda Metropolitano.

No perder es vital para el Mallorca que se encuentra rozando los puestos de descenso luego de sus primeras 13 jornadas del campeonato español en las que suma apenas una victoria. Los otros resultados son seis empates y cinco derrotas para sumar nueve puntos, tan sólo dos más que Celta de Vigo y Granada y tres más que el Almería.

Javier Aguirre habló en conferencia de prensa previo al partido de este sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano de la capital española. (Rafa Babot/Getty Images)

“No nos podemos relajar ante el Atlético de Madrid. Es un equipo muy simétrico y tienen muchos registros, cambia su formación. Tienen un plantel vasto, es un equipo de Champions y no voy a descubrir nada, ni al “Cholo”, ante el que me quito el sombrero”, aseguró este viernes Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al partido contra los madrileños.

“Hay que hacer un partido perfecto y tratar de pillarlos en sus puntos vulnerables, a ver si los encontramos”, apuntó el estratega mexicano quien a pesar de que los resultados cosechados por el Mallorca esta temporada no son los esperados cuenta con el respaldo de la directiva del cuadro balear encabezada por dueño y presidente, Andy Kohlberg.

“Tenemos que hacer un partido en el que no cometamos errores, no perder la pelota fácil, las vigilancias defensivas y cuando tengamos una posibilidad, intentar enchufarla. También será importante que no fallemos en las área”, recalcó el técnico la estrategia con la que espera rescatar al menos un punto de su visita a Madrid.

En los últimos cinco encuentros entre ambos por el campeonato español el Mallorca suma un total de tres victorias por dos del Atlético de Madrid. (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

El “Vasco” Aguirre recalcó que los tres puntos que están en juego este sábado en el Wanda Metropolitano son de igual importancia que los que se disputarán el próximo miércoles ante el Cádiz en el encuentro reprogramado de la jornada 14 de LaLiga. Vale la pena recordar que el Cádiz es un rival directo del Mallorca en la lucha por alejarse de los puestos de descenso y lo supera apenas por un punto.

“Son igual de importantes lo tres puntos contra el Atlético como los de Cádiz, no podemos regalar nada, no estamos para regalar nada. Tenemos nueve puntos y estamos ahí en el borde”, explicó el director técnico mexicano quien no podrá contar con una de sus principales cartas ofensivas, el delantero kosovar Vedat Muriqi quien presenta una lesión muscular y estará fuera de acción por varias semanas.

