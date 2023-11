Carlo Ancelotti deja en incógnita su futuro en el Real Madrid o Brasil al final de temporada

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, finaliza contrato con el conjunto blanco el próximo 30 de junio y en sus comparecencias públicas no parece mostrar prisa por renovar, al asegurar que “claro” que esperará al conjunto blanco hasta el último día para decidir un futuro que podría pasar por el banquillo de la selección de Brasil.

“A lo malo, la decisión se alargará seis meses, que comparándolo con toda una vida, es poco. El futuro se aclarará pronto, como mucho en esos seis meses”, dijo en rueda de prensa antes de contestar con un “claro que sí” en referencia a si esperará al Real Madrid hasta el último día para tomar su decisión.

Un Ancelotti que se refirió de nuevo a los rumores que le colocan como seleccionador de Brasil al término de su contrato como entrenador del Real Madrid.

“No pienso nada. Siento orgullo porque una selección tan grande como Brasil hable de mí. Pero nada más. Tengo contrato hasta el 30 de junio y hasta entonces no voy a contestar mi futuro”, apuntó.

Carlo Ancelotti devuelve elogios a Xabi Alonso

El italiano respondió a los recientes elogios que recibió por parte de Xabi Alonso, quien le calificó como “el amo de todos” y podría ser su sustituto en el banquillo del Real Madrid.

“Le doy las gracias a Xabi, lo pasamos muy bien juntos. Está haciendo una carrera fantástica porque tiene la calidad para hacer este trabajo. Tiene un gran conocimiento del fútbol y la personalidad que tiene que tener un entrenador para hacer este trabajo”, dijo.

“Me gusta mucho cómo juega su equipo al fútbol y es uno de los entrenadores que más me gustan. También me gusta mucho Thiago Motta con el Bolonia… obviamente Xabi puede tener el perfil de ser entrenador del Real Madrid. Conoce muy bien la casa, es muy querido aquí y un día tiene el perfil para ser entrenador del Real Madrid”, amplió.

Un ‘Carletto’ que desveló cuál fue su queja durante una reunión de los entrenadores con los árbitros en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en el parón internacional.

“Yo pedí respeto porque hay entrenadores que no cobran cuando son despedidos. Porque a mí si me despiden y no me pagan, no pasa nada; pero hay casos en los que sí pasa. El sindicato de los jugadores tiene que ser más fuerte en este sentido. Hay muchos casos en los que no te pagan y tienes que ir a juicio para cumplir lo que está escrito”, defendió.

Además, el técnico del Real Madrid aseguró que el brasileño Rodrygo Goes “está bien” tras superar una “pequeña molestia en la rodilla” y explicó por qué no está contando con el uruguayo Álvaro Rodríguez, jugador del RM Castilla, primer filial del club, esta temporada.

“Con Álvaro Rodríguez ha pasado que lo hizo bien cuando fue convocado la pasada temporada. Luego, con el Castilla, bajó un poco el rendimiento y ahora vuelve a rendir bien. Tiene menos oportunidades porque su perfil lo tenemos ahora con Joselu, y por eso prefiero llamar a Gonzalo”, comentó el entrenador.

