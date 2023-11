Julio César Chávez Jr. reaparece en redes y llama “Idiotas” a quienes lo critican

Julio César Chávez Jr. reapareció a través de sus redes sociales en un video en el que llama “idiotas” a todos aquellos que a su juicio se han dedicado a criticarlo tras su mala experiencia con las drogas y rumores.

El hijo de Julio César Chávez se mostró muy molesto y solo tuvo malas palabras para quienes hablan sobre su vida y les dijo que no eran fanáticos en el citado audiovisual que sirvió como descargo para el pugilista azteca.

Julio Cesar Chavez Jr, durante el entrenamiento público previo a la función de box Tributo a los Reyes. Celebrado en la Plaza Liberación. Foto / Imago7/ Fabian Meza

Las palabras de Julio César Chávez Jr.

El Junior se vio enojado y con la voz trastabillada cuando arremetió contra quienes consideran se han metido en su vida para inventar rumores. Todo esto a pesar de que el propio padre ha hablado de la recaída del expugilista.

“Yo no ocupo un millón de fans para que me vean un millón de gentes. Esos son idiotas que no sabían de mis otras cosas, sobre mis talentos“, dijo Chávez Jr. con frases confusas y un tono de voz visiblemente molesto en la grabación publicada en Tik Tok.

En los últimos días han sido muchos los rumores acerca de la recaída del Junior y palabras de su padre que lamenta la situación de su hijo y afirma que no quiere que siga perdiendo oportunidades en la vida debido a sus adicciones.

Futuro de Julio César Chávez Jr.

Luce muy complicado un regreso de Chávez Jr. a los rings de boxeo, cuestión que se retrasó por su recaída y arruinó los planes de una cartelera que protagonizaría la familia Chávez, pero que fue imposible.

La última vez que el Junior subió al cuadrilátero fue en 2021 cuando derrotó al boxeador peruano David Zegarra en una cartelera disputada en el Palenque de Culiacán. Posteriormente sus adicciones y falta de forma lo han mantenido alejado.

En un video anterior, Julio César Chávez Jr. aseguró que estaba poniendo el máximo de su parte para recuperar su salud mental y que para ello pone en práctica todos los consejos que recibe.

