Santiago Giménez tras marcar tres goles con el Feyenoord: “No siempre se puede ser exitoso”

Con sus tres goles de este sábado que ayudaron en la victoria del Feyenoord sobre el Excelsior (4-2), Santiago Giménez pudo dejar atrás la sequía goleadora por la que estaba pasando en la actualidad y que empezaba a generar preocupación dentro de su club.

El ahora nuevo líder de los goleadores en la Eredivisie de Países Bajos (16) dio una demostración de contundencia con su segundo hat-trick de la temporada, con la que le puso fin a una racha de cuatro partidos sin poder agitar las redes. De hecho, no marcaba un gol por el torneo local desde el 21 de octubre.

Si bien la falta de gol que estaba teniendo Santiago Giménez estaba comenzado a preocupar puertas adentro del Feyenoord, especialmente al director técnico Arne Slot, para el atacante mexicano no había ninguna presión para salir de este mal momento. Vale la pena destacar que el ariete de 22 años es la principal arma ofensiva de su club.

El mexicano Santiago Giménez abrió el marcador a los seis minutos de juego y luego agitó las redes a los 61 y 82 para terminar de ponerle cifras definitivas a la victoria del Feyenoord. (MAURICE VAN STEEN/ANP/AFP via Getty Images)

Así lo reveló el propio jugador después del encuentro de este sábado en el que sentenció un nuevo triunfo para el Feyenoord que se afianza en el segundo puesto de la clasificación del campeonato neerlandés por detrás del PSV Eindhoven de Hirving “Chucky” Lozano.

“No siempre se puede ser exitoso”, apuntó el “Bebote” al canal ESPN tras finalizar el encuentro disputado en el estadio Van Donge & De Roo de Rotterdam. “Cometí muchos errores, fallé un penal (vs. Waalwijk), pero no tengo miedo de fallar, porque no tengo nada que perder”, agregó el delantero mexicano que sigue siendo protagonistas de rumores sobre equipos interesados en sus servicios.

El más reciente fue el Atlético de Madrid, que se perfila como uno de los grandes interesados en Santiago Giménez, y de acuerdo con TUDN ya habría incluso comenzado a llevar adelante conversaciones para tantear el terreno de cara a la próxima temporada cuando finalice su contrato con el Feyenoord.

Santiago Giménez venía de disputar la doble fecha de partidos FIFA con la Selección de México ante Honduras por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Héctor Vivas/Getty Images)

Sin muestras de cansancio

La demostración goleadora de Santiago Giménez este sábado con el Feyenoord, sorprendió a más de uno tomando en cuenta que el delantero venía de disputar los dos encuentros con la Selección de México ante Honduras correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en los que El Tri le dio vuelta a la serie y se quedó con el pase al Final Four y a la Copa América 2024.

El “Bebote” aseguró que tiene un secreto para que el cansancio no le afecte demasiado, una gran estrategia si se considera la cantidad de partidos entre clubes y selecciones que disputan los jugadores en la actualidad. El mexicano reveló que su clave está en hacer natación.

“Eso me funciona muy bien, luego haces mucho ejercicio y te recuperas bastante rápido. Me gusta eso, me sentí muy bien hoy (sábado)”, comentó Giménez quien asegura que la práctica de natación le ayuda a “relajar los músculos”.

