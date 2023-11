Javier Aguirre después de una nueva derrota del Mallorca: “No ganamos, pero competimos”

El director técnico del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre, aseguró que su equipo salió reforzado de su visita al Wanda Metropolitano en donde el sábado sufrieron una derrota ante el Atlético de Madrid (1-0), un nuevo revés para el cuadro balear que suma más de dos meses sin ganar un partido esta temporada de LaLiga.

El tanto convertido por el delantero francés Antoine Griezmann le dio la victoria al cuadro colchonero y provocó que el Mallorca aumentara a ocho la cadena de encuentros sin poder sumar de a tres puntos con lo que se afianza el mal momento que atraviesa la tropa comandada por el “Vasco” Aguirre, que no gana desde el 16 de septiembre.

“El gol de Griezmann nos obligó, sin perder el orden y el trabajo, a estirar un poco. No alcanzó, pero el equipo a pesar de la derrota sale reforzado en cuento a que sabe competir. No ganamos, pero competimos”, comentó Javier Aguirre en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el equipo del argentino Diego Simeone.

El delantero francés Antoine Griezmann anotó el único tanto del encuentro para los colchoneros en el Wanda Metropolitano de la capital española. (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

El director técnico mexicano del Mallorca también destacó que más allá del resultado adverso (segunda derrota en fila por el campeonato español) sus dirigidos no deslucieron en una dura visita a un estadio en donde el Atlético de Madrid vio como aumentaba su racha positiva de 18 partidos con victoria en condición de local.

“Aquí (Wanda Metropolitano) no ha ganado nadie al Atlético de Madrid, ni siquiera les han empatado. El Mallorca sale reforzado de cara a los tres partidos que tiene ahora en casa”, comentó el “Vasco” Aguirre con la mirada puesta en lo que viene para el cuadro balear que todavía se mantiene apenas por encima de los puestos de descenso en España.

Ese primer reto llega este miércoles cuando se tendrán que ver las caras ante el Cádiz, un rival directo en la parte baja de la tabla, que llega a Son Moix para disputar un partido reprogramado de la jornada 13 del campeonato español. Después tendrán que enfrentarse ante el Deportivo Alavés y Sevilla, ambos conjuntos ubicados de la mitad de la tabla hacia abajo.

A pesar del revés el Mallorca se mantuvo en el puesto 17 de la tabla en LaLiga con nueve puntos, apenas uno más que el Celta de Vigo, su más cercano perseguidor. (THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

La dificultad de LaLiga

Para Javier Aguirre los resultados adversos que está cosechando el Mallorca esta temporada se debe a una combinación de mala suerte con la dificultad que existe en el campeonato español, en donde después de 13 partidos disputados apenas suma una victoria (ante Celta de Vigo), seis empates e igual número de derrotas.

“Es un bagaje muy pobre, quizá no merecemos mucho más. Esto habla de que LaLiga es muy difícil de ganar. Somos un equipo que competimos, pero nos faltan cosas para ganar y eso es parte de mi trabajo”, reconoció el “Vasco” Aguirre, quien agregó: “El culpable de las derrotas soy yo. Nos han condenado muchos errores individuales que el año pasado quizás no se notaban, pero este año no acertamos las pocas que tenemos”.

