Álvaro Fidalgo reveló cuál su peor momento en las Águilas del América en medio de rumores de salida

Mientras que las Águilas del América inician su camino para poder lograr la tan ansiada estrella 14, el mediocampista Álvaro Fidalgo ocupa titulares por los rumores que lo sitúan jugando en Europa en 2024.

El talentoso mediocampista de tan solo 26 años ha dejado su mejor fútbol en la Liga MX desde que en 2021 la directiva del Club América y el para entonces entrenador Santiago Solari lo sedujeran para desembarcar en Norteamérica.

Sus grandes actuaciones con el Club América nunca han pasado desapercibidas, pero también ha vivido días oscuros en seis torneos cortos, como el pasado Clausura 2023 con su expulsión en la semifinal de vuelta de la Liguilla ante Chivas de Guadalajara.

Álvaro Fidalgo, jugador del Club América, lamentándose tras ser expulsado en el crucial encuentro contra las Chivas en la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Foto: Imago 7. Crédito: Manuel Velásquez | Getty Images

En una entrevista para la agencia EFE, el futbolista español se sinceró sobre ese momento y lo calificó como uno de los peores de su carrera; inmediatamente al ser expulsado por roja directa, supo que había cometido un error.

“Me pasó lo peor que podría suceder (…) más que una revancha aprendí que un error te puede cambiar todo, tal como sucedió con esa expulsión; aprendí a controlar mis emociones, sobre todo en partidos importantes”, reconoció Fidalgo.

También resaltó la gran temporada que ha hecho el equipo, ahora entrenado por el brasileño André Jardine, que dominó a placer la fase regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, registrando solo una derrota y ganando todos los duelos y clásicos cruciales.

Al igual que el resto de jugadores y toda la plantilla, el español tiene el anhelo de ganar el campeonato, objetivo del que han estado cerca los últimos años y siempre se les escapa.

“Tengo una gran ilusión con levantar el título de liga y todo va por buen camino para hacerlo”, indicó.

Álvaro Fidalgo no se ve con opciones de jugar con la selección de España

Formado en las fuerzas básicas del Real Madrid, a Álvaro Fidalgo se le consideró una de las joyas de la “fábrica blanca” a temprana edad.

El mediocampista español, de amplío perfil creativo y con grandes dotes para generar juego ofensivo técnico y elegante, es una de las piezas claves de André Jardine, como antes lo fue para Fernando ‘Tano’ Ortiz y Solari, el que lo llevó a México.

En su repertorio está buen pie como organizador de juego, creador de oportunidades, conducción, rompimiento de líneas para generar peligro, disparo a media y larga distancia… Son varios los talentos que tiene, sin embargo, nunca ha sido convocado a la selección de España.

Con total franqueza, Álvaro Fidalgo confesó que no se ve con chances de ser convocado a ‘La Roja’ por la fuerte competencia que existe en su posición.

“Hay que ser realista y yo lo soy. Estando en México y con los jugadores que hay en mi posición en la selección española, pues en este momento las posibilidades de un llamado no existen”, dijo a EFE.

¿Se va o se queda? Álvaro Fidalgo sobre los rumores que lo ubican lejos del América

Sobre los rumores insistentes en diarios mexicanos sobre que saldría del América en enero, una vez se abra el mercado invernal en Europa, Fidalgo fue enfático en señalar que su cabeza está puesta en el club azulcrema.

“Estoy centrado en el América, en el inicio de esta Liguilla, en terminar mi contrato con el equipo”, puntualizó.

“En verano hubo un acercamiento, pero ya lo dije, mi cabeza está en el América, no pienso en otra cosa. Lo único que está en mi cabeza es la Liguilla que vamos a jugar y en que me quedan tres años de contrato con este equipo, así que no es algo que me planteé”, explicó en su respuesta el mediocampista creativo.

Sigue leyendo:

– Las Águilas del América presentaron su tercer plumaje de esta temporada 2023/2024

– ¿La salida del Conejo Pérez fue adecuada? Critican la forma con que Cruz Azul despidió a la leyenda

– Álvaro Fidalgo responde a los abucheos de los aficionados de las Águilas del América