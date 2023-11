Chris Christie no firmaría una prohibición federal del aborto de seis semanas como presidente

Chris Christie, aspirante a la candidatura republicana de cara a las primarias, fijó su postura de que, en caso de convertirse en presidente de la nación, no firmaría la prohibición federal del aborto de seis semanas.

Convencido de que la legislación con respecto al tema del aborto no empata con la mayoría de los puntos de vista de los estadounidenses, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el exgobernador de New Jersey se deslindó de la posibilidad de meterse en líos en temas que debieran decidir los propios ciudadanos y no los legisladores.

“Una cosa que sé con certeza es que no hay consenso en torno a una prohibición del aborto de seis semanas a nivel nacional.

Si usted es el pueblo estadounidense y observa esta Cámara de Representantes, intentó elegir un presidente y vea por lo que pasó.

Entonces, ¿quiere poner el aborto en manos de esa gente? No.

Como presidente, no firmaría una prohibición del aborto de seis semanas.

Cuando Ron DeSantis firmó ese proyecto de ley en Florida, ciertamente afectó su popularidad entre un electorado más amplio“, señaló Christie.

Hasta el momento, el tema del aborto entre los ciudadanos y políticos lo único que ha producido es división de opiniones, pues lo que resulta benéfico para un grupo al otro le resulta escandaloso.

En este sentido, Chris Christie cuya campaña continúa sin levantar pretende evitar una controversia que pueda afectar sus aspiraciones por mantenerse a flote previo al arranque de las primarias republicanas.

En este momento, Chris Christie ni siquiera figura entre los tres aspirantes republicanos más fuertes para ganar la candidatura republicana. (Win McNamee / Getty Images)

Hasta el momento, en ninguna de las encuestas el político de New Jersey se sitúa entre los tres aspirantes con opciones más fuertes para conseguir la candidatura republicana.

De hecho, el propio Christie recientemente señaló que gran parte de su apuesta consiste en obtener una victoria en New Hampshire que le permita acortar la enorme distancia que lo separa a él y al resto de los aspirantes de Donald Trump, ampliamente favorito en todos los sondeos de opinión realizados hasta el momento.

Sin embargo, hace siete años el republicano de New Jersey empleó la misma estrategia y al final de los comicios celebrados en el Granite State se ubicó hasta la secta posición y por ello optó por dar por concluida su campaña.

