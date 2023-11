Joven asesinada a tiros encontrada dentro del maletero de su automóvil en Houston

La policía de Houston, Texas, informó este miércoles que una joven de 21 años asesinada a tiros fue encontrada dentro del maletero de su propio vehículo.

El novio de la víctima, un hombre de 19 años, fue arrestado poco después en relación con el asesinato, de acuerdo con las autoridades.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue vista por última vez a las 7 am del martes, mientras que su madre habló con ella por teléfono alrededor de las 8:20 am de ese mismo día. Así lo indicó la teniente de la policía de Houston, Alisa Smith, en declaraciones reseñadas por ABC News.

La amiga de la víctima pudo rastrear su teléfono hasta Indigo Street, donde se encontró su Honda estacionado en la calle, dijo Smith.

Tras haber sido reportada como desaparecida, la policía acudió al lugar donde fue encontrado el auto. Sin embargo, los oficiales no lo abrieron porque parecía seguro.

La familia de la joven, incluyendo a su novio, Ariel Cruz, de 19 años, acudieron al lugar donde fue hallado el auto para ayudar en la búsqueda, según la policía de Houston.

Más tarde, el padre de la víctima rompió la ventana del auto y abrió el baúl, donde encontraron su cuerpo adentro, de acuerdo con Smith.

La policía anunció el miércoles por la mañana que Cruz ha sido acusado de asesinato. El hombre “confesó su papel en la muerte de su novia”, según la policía.

De acuerdo con los documentos judiciales, Cruz supuestamente la mató “porque ella rompió con él en el pasado”.

