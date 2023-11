Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 29 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 251,582 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 253,126,783 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que cosechó 251,582 de me gusta. “THIS IS ME…NOW First of many album cover reveals”, indicó en su publicación.

2- Thalia: 79,418 Likes

Seguido de J Lo llega Thalia (@thalia), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La artista tiene más de 21,175,877 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 79,418 likes. “Te quedó grande esta baby por eso duele #CHORO @estilosinlimite_150 @dania_esl150 JUEVES 30 DE NOV A MEDIANOCHE 12:00 AM EST ⏰”, escribió la aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Adamari López: 20,595 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 8,924,433 followers. En su última publicación, Adamari López ha recibido un total de 20,595 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Que mucho me estoy disfrutando #Uruguay gracias a todos por su cariño y como han sido tan lindos se los quiero retribuir, ¿qué les parece si nos encontramos para tomarnos una fotito y abrazarnos? ¿Tenemos una cita? Jueves 30 de noviembre a las 6:00 PM Letras de MONTEVIDEO en la Rambla” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Maluma: 14,333 Likes

Maluma sigue a las tres celebridades superiores con un total de 63,816,485 seguidores. En su cuenta (@maluma), el cantante y compositor es popular por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recibió 14,333 me gusta. “Que chimba poder mostrarles el mundo como yo lo veo! Gracias @raybanmeta y @rayban #raybanmeta #smartglasses-It’s amazing to be able to show you the world as I see it! Thank you @raybanmeta and @rayban #raybanmeta #smartglasses”, escribió en ella.

5- Maribel Guardia: 11,511 Likes

Por último, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,159,611 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 11,511 likes. “Nos invitó nuestro amado Luis @drhollywoodlm a celebrar el #thanksgiving nunca es tarde para darle gracias a Dios por las bendiciones @marco_chaconf @belagool @imetunon @marceliafigueroa @michhho. Bendiciones para todos ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

