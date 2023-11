“Ven a mí, Canelo. Muéstrame lo macho que eres”: pinchan a Saúl Álvarez para que pelee con David Benavídez 

Canelo Álvarez sigue recibiendo provocaciones desde la esquina de David Benavídez. La pelea entre el tapatío y el mexicoamericano genera muchas expectativas. El promotor Sampson Lewkowicz le mandó un contundente mensaje a Saúl Álvarez para que dé una vez por todas se enfrente al “Bandera Roja”.

Desde hace varios años que grandes personalidades del boxeo han propuesto esta pelea. David Benavídez es uno de los peleadores del momento que realmente podría poner en apuros a Saúl Álvarez. Sin embargo, el tapatío se ha alejado de dicho combate. Pero en las últimas semanas ha recibido muchas provocaciones para que el Canelo caiga en la trampa.

“Independientemente del resultado, si Canelo pelea contra Benavidez, será un ídolo. Si no pelea contra él, nunca será un ídolo. Ahora, independientemente, si gana, será el mejor y si pierde tendrá las bolas para ir con los mejores. ¡Así que Canelo, no corras más! Doy mil dólares ahora si me cuentan alguna otra pelea además de Canelo y Benavidez. Dame otra pelea que todos quieran”, dijo Sampson Lewkowicz en unas declaraciones recopiladas por Boxing Scene.

Estas declaraciones son patadas de ahogado, puesto que Saúl Álvarez ya tendría un fuerte candidato para su combate a desarrollar en el mes de mayo. Jaime Munguía podría ser el próximo rival del Canelo.

David Benavídez con la bandera de Ecuador

Desde la esquina del “Bandera Roja” le han buscado la vuelta para que Canelo Álvarez acepte el combate. Uno de los principales argumentos que usó Saúl Álvarez es que no le gusta pelear con mexicanos. Ante este obstáculo, Sampson Lewkowicz propuso que David Benavídez se subiera al ring con la bandera de Ecuador, nacionalidad de su madre.

“¿Qué tal la próxima vez si vas con la bandera ecuatoriana? Pero no sólo eso, déjame decirte otra cosa: prometió que nunca peleará contra otro mexicano. Esto es lo que dice, pero yo sé que está [negociando] con Munguía y somos de la misma empresa. Pero ya es suficiente. Ven a mí Canelo y muéstrame lo macho que eres”, propuso el promotor.

Benavídez Vs. Canelo, lo que la gente quiere

David Benavídez pasa por un momento espléndido en su carrera. El mexicoamericano fue felicitado por Mike Tyson luego de su última victoria contra Demetrius Andrade, un peleador que llegaba invicto al combate. “Vamos a darle a la gente lo que quiere ver. ¿Quién quiere ver el David Benavídez vs Canelo?”, fueron las palabras de Benavídez sobre el cuadrilátero.

El padre de David Benavídez es otra de las personalidades que constantemente ha pedido la pelea entre su hijo y Saúl Álvarez. José Benavídez cree que si el Canelo se retira sin enfrentar al “Monstruo Mexicano”, le perseguirá de por vida.

“Creo que hay mucha presión por parte de tanta gente para hacer esa pelea. Donde quiera que va mencionan a David Benavidez, ‘el Monstruo Mexicano’ (…) Creo que simplemente están cansados de escuchar ese nombre. Imagínense si Canelo se retira y no pelea con David, eso lo perseguirá de por vida”, dijo José Benavídez en una entrevista para Fight Hub TV.

Las peticiones sobre este combate se remontan a muchos años atrás. Mike Tyson, Julio César Chávez y otras personalidades del boxeo han pedido este combate en varias ocasiones. José Benavídez considera que esto ha afectado a Saúl Álvarez y a su entorno al punto de entrar en pánico.

“Como dije, están tan cansados de escuchar al ‘Monstruo mexicano’. (Canelo) se enoja cuando escucha que (Benavídez) es el ‘Monstruo mexicano’. Están entrando en pánico. Gracias a Dios no vamos a estar en su posición”, concluyó.

