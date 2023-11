Shakur Stevenson está dispuesto a pelear con Ryan García en peso intermedio o 135 a continuación

Shakur Stevenson, campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que está dispuesto a enfrentar a Ryan García a continuación en un peso intermedio o en las 135 libras por su título.

En su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, Stevenson le respondió y retó a García luego de sus últimas declaraciones donde aseguraba que le patearía el trasero en un posible enfrentamiento entre ellos sobre el cuadrilátero.

“Podríamos pelear a continuación, cu** débil. Voy a estar frente a ti toda la noche, lo prometo. Podríamos hacer un peso intermedio o él puede llegar a los 35 si finalmente quiere convertirse en campeón mundial”, escribió el campeón.

Ryan García ha estado atacando a Shakur Stevenson desde su floja actuación ante Edwin De Los Santos. Foto: Tim Warner/Getty Images.

De acuerdo con Ryan García, Shakur Stevenson posiblemente también correrá como lo hizo con Edwin De los Santos si se sube al ring con él y aseguró que sus títulos mundiales los ganó estando vacantes, por lo que lo acusó de no haber vencido a nadie para obtenerlos.

“Si él lo quiere, le patearé el cu**. Estoy cansado de él. Hablas demasiada mier**, y cuando él habla mier**, habla mier**, mier**. No es para entretener. Se lo está tomando todo personal. Muy bien, si quieres tomarlo como algo personal, nosotros podemos tomarlo como algo personal. (…) Él (Shakur) no peleó contra ninguna competencia loca. Obtuvo muchos títulos mundiales vacantes. Tú puedes ser tres veces, cuatro veces y puedes ser un billón de campeones. No venciste a nadie. No importa”, declaró a Brian Custer en The Last Stand Podcast.

Cabe destacar que Shakur Stevenson ha sido muy criticado por su actuación frente a Edwin De Los Santos, a quien derrotó por decisión unánime, en una pelea que muchos calificaron de aburrida porque el estadounidense y el dominicano solo conectaron un total de 105 golpes durante los 12 rounds. Esta victoria le valió al de Newark el título de 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el tercero en una categoría de peso diferente.

Shakur Stevenson se coronó por tercera vez campeón en una nueva categoría y quiere a Ryan García como el siguiente. Foto: Brandon Magnus/Getty Images.

García fue uno de los que, además de hablar de su bajo rendimiento, expresó que el estadounidense es arrogante en la vida real y habla mal de los demás, comentarios que no le gustaron a Stevenson y desde entonces han estado provocándose públicamente.

Shakur Stevenson, de 25 años, se coronó campeón en la tercera división en la que participa al vencer a Edwin De Los Santos. El estadounidense cuenta con marca de 20 victorias (10 por la vía rápida) y ninguna derrota en su carrera profesional.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y hará su debut en la nueva categoría. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

