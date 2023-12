Messi contó la verdad de su cruce con Lewandowski en el Mundial: “Me molestó lo que dijo y por eso lo regateé”

Lionel Messi contó toda la verdad sobre su cruce con Robert Lewandowski en el Mundial Qatar 2022. El astro argentino afirmó que estaba molesto con el polaco por unas declaraciones que había dado sobre él y por eso lo buscó y lo regateó. El astro del Inter Miami afirmó que estaba molesto con el ahora jugador del FC Barcelona, sin embargo explicó que ya arreglaron sus diferencias.

“A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Estaba molesto, creí que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente. Lo volví a gambetear porque era él”, dijo Messi en declaraciones para ESPN.

Hasta la abuela de Di María se dio cuenta de que Messi encaraba a Lewandowski a propósito

Hace varios días Ángel Di María se había referido al tema de Messi con Robert Lewandowski en el Mundial Qatar 2022 y afirmpo que “hasta su abuela se había dado cuenta de la bronca de Messi”.

“Hasta mi abuela se dio cuenta que Messi encaraba a propósito a Lewandowski en el Mundial. Son cosas de él, que le quedan adentro a veces. Cuando uno habla de él, te la termina tirando en una nota o te lo hace dentro de una cancha. Él habla así, de esa manera”, dijo Ángel Di María.

“Creo que es normal. Hay gente que a veces no lo respeta y no se dan cuenta que es el mejor jugador de la historia. No hay que decirle nada porque se termina encendiendo y es peor”, prosiguió el actual jugador del Benfica de Portugal.

Messi le niega el saludo a Robert Lewandowski en el partido del Mundial Qatar 2022. Foto / ANTONIN THUILLIER/AFP via Getty Images

La polémica de Messi y Lewandowski

Toda la polémica de Messi y Robert Lewandowski comenzó cuando el polaco ganó el Premio The Best sin el voto del astro argentino. Ante ello el exdelantero del Bayern Múnich dijo: “Pidió un Balón de Oro para mí y no me voto en el The Best“.

En cambio en la entrega del Balón de Oro 2021, Messi había pedido el galardón para el delantero polaco y hasta lanzó palabras de elogios. “Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que mereces tener este trofeo en tu casa“, comentó el futbolista del Inter Miami.

A pesar de esta polémica, Messi aseguró que ya se arreglaron las diferencias entre ambos y que coincidieron en varios puntos. Incluso el polaco le pidió tips al argentino sobre el Barcelona y ambos quedaron en buenos términos.

