Lionel Messi sobre la posibilidad de jugar el Mundial 2026: “Sólo el tiempo dirá si llego o no”

Lionel Messi no puede ocultar la ilusión que la hace poder disputar con la Selección de Argentina la Copa del Mundo 2026, a pesar de que para ese momento el astro argentino tendrá ya 39 años. Sin embargo, para el ’10’ no hay nada imposible y más cuando finalmente se siente más cómodo que nunca vistiendo la camiseta albiceleste.

En una entrevista que forma parte de una serie especial que realizó la cadena ESPN para la plataforma Star+ como conmemoración del primer año de la conquista de Argentina en Qatar 2022, el capitán argentino reconoció que gracias a los buenos resultados obtenidos en los últimos años ha ido desarrollando cada vez más ganas de seguir jugando con la selección.

“Siempre intentaré competir al máximo. Soy el primero que sabe cuándo puedo y cuándo no puedo jugar. También soy consciente de que me fui a una liga menor (MLS), pero mucho de esto también es personal y de cómo afrontas estos retos competitivos. Mientras me sienta en forma y pueda aportar seguiré viniendo”, dijo el argentino que llegó al Inter Miami a mediados de este año proveniente del PSG.

Lionel Messi a su llegada a Buenos Aires después de conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022, la número tres para Argentina en su historia. (Marcelo Endelli/Getty Images)

De esta manera, el astro argentino deja clara su postura sobre las ganas de seguir en el combinado dirigido por Lionel Scaloni que marcha primero en las eliminatorias sudamericanas y viene de conseguir una histórica victoria ante Brasil (1-0) en el Maracaná. Lionel Messi quiere seguir viviendo al máximo este gran momento de la Selección de Argentina.

“Normalmente los futbolistas no juegan Mundiales a esa edad (39) y por eso dije que no creí que lo lograría. Parecía que me retiraría después de Qatar 2022 pero pasó exactamente lo contrario. Ahora quiero estar aquí más que nunca. Después de sufrir tantos años hoy estamos disfrutando de un momento que nunca antes había vivido y quiero disfrutarlo al máximo”, apuntó.

“Ahora mismo sólo puedo pensar en llegar para la Copa América 2024. Estar en buenas condiciones y jugarlo. Volver a pelear por el título como siempre lo hemos hecho e intentar volver a ser campeones. Sólo el tiempo dirá si llego al Mundial o no”, remató el astro argentino que se prepara para lo que será su segunda temporada con el Inter Miami en la MLS.

El 18 de diciembre pasado, en Lusail, Lionel Messi conquistó el único trofeo que le faltaba en su extenso palmarés: la Copa del Mundo luego de vencer en una épica final a Francia. (Dan Mullan/Getty Images)

Como en una familia

Uno de los factores determinantes para que la Selección de Argentina esté pasando por un tan buen momento que comenzó hace más de dos años con la conquista de la Copa América Brasil 2021 es el buen ambiente que hay dentro del combinado argentino, algo fundamental para Lionel Messi, quien vivió momentos bastante tóxicos en los últimos años relacionados a la Albiceleste.

“Me siento muy bien con este grupo y quiero disfrutarlo sin pensar en los próximos dos o tres años. No quiero pensar en el Mundial, pero tampoco puedo decir al cien por ciento que no estaré. Puede pasar cualquier cosa. Por mi edad lo normal es que no llegue, pero veremos hasta dónde podemos llegar. Si nos va bien en la Copa América y puedo seguir jugando, tal vez suceda”, cerró Messi.

