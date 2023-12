¿Qué pasará con Fernando “Tano” Ortiz si queda eliminado con Monterrey ante San Luis?

Los Rayados de Monterrey necesitan una remontada ante San Luis, pero de no lograrlo la directiva no despedirá a Fernando “Tano” Ortiz, quien no ha obtenido los resultados esperados en el equipo

El presidente deportivo del equipo, José “Tato” Noriega, resaltó que sea cual sea el resultado no despedirán a Ortiz debido a que le gusta lo que aporta el cuerpo técnico al equipo.

“Es lo más probable (que siga en su puesto si pierden), porque creemos en lo que aporta este cuerpo técnico, está alineado con nuestro valores y búsqueda de cómo queremos que juegue el equipo.

El directivo del equipo resaltó que el juego del equipo de Monterrey durante el partido de ida ante San Luis fue negativo, pero tendrán la oportunidad de mejorar en la vuelta en casa y dar vuelta al marcador.

“El fútbol es una industria diferente. Veremos un equipo claro con sus idea, atrevido, ojalá esa personalidad aparezca, hay jugadores mundialistas, jugadores de recorrido europeo, debe ser un equipo que refleje todo lo que hablamos continuamente, nuestra energía está puesta en que mañana nos vamos a sentir orgulloso de pertenecer al Monterrey y sacaremos el resultado adelante”, expresó.

“Lo del juego de San Luis lo vimos todos, estuvo lejos de lo que debe ser nuestro equipo y sobre todo en una instancia de eliminación directa, de liguilla, estamos para mucho más, lo demostramos en el torneo, además ya completos, entonces claramente el equipo no representó lo que debe ser Rayados.

Una victoria de San Luis que agita la situación en Monterrey

El San Luis venció este miércoles por 1-0 a los Rayados del Monterrey para tomar ventaja en la serie de los cuartos de final del torneo Apertura 2023 del fútbol mexicano.

En el partido de ida del enfrentamiento, Ricardo Chávez marcó el gol del San Luis.

El encuentro de vuelta de la serie, que disputan el segundo lugar de la fase regular (Rayados) ante el séptimo (San Luis), se jugará este sábado en el Estadio BBVA, sede del Monterrey.

El San Luis apretó al Monterrey desde los primeros minutos del duelo y tras fallas de Dieter Villalpando, al minuto 5, y Jürgen Damm, al 15, se adelantó en el marcador.

