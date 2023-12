“Voy a dar la vida por América”: André Jardine responde a acusaciones de Larcamón, DT de León

América se convirtió en el primer semifinalista de la Liga MX con un partido que terminó 4-2 en el global a favor de los azulcremas, luego de un 2-2 en la ida y un 2-0 polémico en la vuelta, puesto que el 1-0, el gol táctico como le llaman muchos, debido a que le permite al equipo que lo anota tener ventaja en la estrategia, llegó de forma dudosa, al no sancionarse una supuesta falta previa a un penal cometido por León.

El árbitro tuvo que revisar el VAR para evaluar la jugada, la cual determinó que era un penal, pese a que Nicolás Larcamón, DT del León, y prácticamente todos sus jugadores, protestaron que hubo una falta previa al empujón sobre Henry Martín. El colegiado no lo vio así y desde los once pasos Julián Quiñones rompió el cero y encaminó a su equipo a la victoria.

Al final del encuentro, Larcamón se negó a hablar sobre el arbitraje, pero sí habló de André Jardine, quien al terminar el duelo de ida cuestionó las decisiones del silbante en el Nou Camp.

“Del árbitro prefiero no hablar y me gustaría que los técnicos no hablemos. No me gustaron las declaraciones previas al partido de André, me parecieron inoportunas”, señaló, dejando en el aire que esos dichos pudieron haber condicionado el arbitraje en el partido de vuelta.

André Jardine responde a Larcamón

Como respuesta, el estratega del Club América justificó su actitud y sus declaraciones con su amor por la camiseta, argumentando que cuando se siente perjudicado levanta la voz y dejando en claro que siempre dará “la vida” por su equipo.

“Generalmente yo hablo lo que pienso, pero a veces me controlo para bien y no polemizar, en el otro partido se me hacía importante tener a alguien del América hablando, hablamos con el corazón, lo que sentimos, cuando somos perjudicados, hay que hablar. A veces me toca a mí y en otro a otras personas. Entiendo a Nicolás, pero yo voy a dar la vida por América. Así seré yo y cada jugador que está en este equipo”, explicó.

Sobre lo sucedido en la cancha en cuanto al accionar de su equipo, relató que le funcionó su estrategia de ir a la ofensiva y buscar el gol, en lugar de defender el empate global que les habría dado el pase por mejor posición en la tabla general, aunque reconoció que aún hay cosas que pueden mejorar.

“Para mí cerramos muy bien, desde el 1-0 estuvimos bien parados. Hay que identificar los momentos y aguantamos, Diego (Valdés) está buscando su ritmo, Julián Quiñones lo mismo, quise ser ofensivo siempre, no solamente defender. Los entrenadores deben percibir esos momentos, pero jugando este tipo de juegos es otro tipo de partidos. Para mí, por cinco o 10 minutos que no nos sentimos tan bien en el primer tiempo, salimos, regalamos espacios. (Federico) Viñas podía aprovechar, al final tuvimos chances, el resto, debo de reconocer el trabajo defensivo, aguantar lo que tenemos que aguantar, mismo en un partido de esta forma, fuimos un equipo con personalidad, merecimos más durante los dos partidos”, concluyó.

Kevin Álvarez está consciente de la polémica que genera América

Para el exjugador de Pachuca, quien este año fichó por las Águilas recalcó que su equipo siempre genera polémica, aunque para él la decisión del árbitro fue correcta.

“Es lo que genera el América y siempre va a haber polémica, pero las imágenes ahí están y se ve muy claro. También nos ha tocado ser un poco perjudicados, pero ahora se hizo un juego perfecto”, comentó en conferencia de prensa al final del duelo.

Sigue leyendo:

· Las Águilas del América se imponen al León y alcanzan las semifinales de la Liga MX

. América y León empatan en la ida de los cuartos de final del Apertura 2023

· Ricardo Ferretti insinúa que el América recibe ayuda de los árbitros en la Liga MX