Horóscopo: qué será de tu semana del 4 al 9 de diciembre de 2023

El horóscopo de la semana que va del 4 al 9 de diciembre de 2023 le augura lo siguiente a tu signo zodiacal:

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Una semana gris para la emoción y la relación. Alguien provoca y lo obliga a defenderse. No falta afecto sino más diálogo.

DINERO: Le irá regular. Rivalidad con sus aliados, hasta puede que cambien de bando sin previo aviso.

CLAVE DE LA SEMANA: Su corazón aventurero vibrará. Solo escúchelo.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Concentrado y con gran determinación. Su energía amorosa será extraordinaria aunque a la hora de comunicarse costará llegar a un acuerdo.

DINERO: Dé a las relaciones públicas el valor que tienen. Si toma en cuenta la faz humana su equipo le responderá mejor.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiempo de conciliar con todos, no desaproveche ninguna ocasión.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: De todas las decisiones inteligentes que puede tomar, la fundamental es cortar con las dependencias. Equilibrio en materia de amores.

DINERO: Sin imprudencias tendrá la economía bajo control. No tema quedar atrapado en el mismo puesto, vaya a lo seguro.

CLAVE DE LA SEMANA: Un sexto sentido lo guiará cuando la lógica no alcance.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: La balanza de la suerte a su favor, no deje pasar ninguna ocasión de encuentro amoroso. Los solos encuentran su mitad.

DINERO: Será una máquina de generar ideas. Es momento de romper con la rutina y generar un cambio. Buenos ingresos.

CLAVE DE LA SEMANA: Diga en voz alta qué necesita y pronto lo recibirá.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Todo dispuesto en el cosmos para ayudarlo a pasarla bien. Si no suele sentirse cómodo cuando de sentimientos se trata…se sorprenderá.

DINERO: El compañerismo reinante ayuda a que olvide lo malo y se concentre exclusivamente en la posibilidad de progresar.

CLAVE DE LA SEMANA: Encontrará una oferta tentadora y accesible.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Basta de cargar con problemas ajenos, concéntrese en sus necesidades y en disfrutar de la existencia. El secreto está en quererse más.

DINERO: Con un temple de acero ¿Diferencias con sus compañeros o subordinados? ¡Exija que el otro asuma sus compromisos!

CLAVE DE LA SEMANA: Evite propuestas arriesgadas, cuide el terreno ganado.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Es probable que usted no pueda con sus fuertes emociones. Conflictos a resolver en su hogar que lo distraen.

DINERO: Aunque no cuente hoy con todos los recursos, habrá muchas personas dispuestas a formar sociedad con usted.

CLAVE DE LA SEMANA: Con ternura y humor intente distender los ánimos.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Lo indicado será apostar por el amor, dejando de lado el miedo. No contamine con dudas una relación que parece ser transparente.

DINERO: Entran divisas. No se apresure en dar por terminado un negocio complicado; el que ríe último, ríe mejor.

CLAVE DE LA SEMANA: Marque los límites para defender lo que es suyo.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: Si no arriesga un poco, difícilmente gane mucho. Diga qué siente, incluso eso que calló para no lastimar. Le dará batalla al destino.

DINERO: Buena oportunidad para satisfacer sus necesidades… aunque no sus caprichos ni los caprichos de los demás.

CLAVE DE LA SEMANA: Imposible agradar a todos, simplemente haga lo correcto.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Con una intensidad inusual. Tendrá toda la estabilidad emocional que necesita o, al menos, avanza en esa dirección.

DINERO: No tenga tantos reparos racionales y siga los dictados de su inspiración: si tiene un buen pálpito, no fallará.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuide sus espaldas y su bolsillo de gente inescrupulosa.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Con mucho para hacer, defender y ganar. Todos piden algo de usted pero tiene que empezar por cuidarse a sí mismo. Pida lo que necesita.

DINERO: Los triunfadores del milenio no son los que pelean solos sino los que saben asociarse. Hará muy buenos contactos.

CLAVE DE LA SEMANA: Habrá competencia, así que tiene que posicionarse ya.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Tan cómodo en casa como protegido por los suyos. En la relación amorosa notará un progreso sostenido. Hará que la pasión renazca.

DINERO: Un poquito de sana agresividad puede ayudarlo. Demuestre que es una persona de carácter y se hará respetar.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Lo ofenden con actitudes egoístas? ¡No lo permita!

Por Kirón

