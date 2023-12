Ryan García admite que usó la guardia de hombro de Mayweather aunque James le pidió no hacerlo

Ryan García admitió que utilizó la guardia de hombro que hizo popular Floyd Mayweather en su pelea contra Óscar ‘La Migraña’ Duarte, a quien venció por nocaut el pasado fin de semana, a pesar de que su entrenador Derrick James le pidió que no lo hiciera.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, García explicó que James no quería que la usara porque él no era Mayweather, pero al ver que le funcionó para defenderse de los golpes de Duarte la mantuvo durante algunos rounds hasta que el mexicano se la descifró.

“Derrick (James) me dijo que nunca lo hiciera. Me decía que no hiciera esa mier**, que yo no soy Mayweather. No sé, simplemente la empecé a utilizar, viendo si eso podía servir. Y de cierta forma sí funcionó, porque él no pudo conectarme golpes durante dos o tres rounds. Y después comenzó a descifrar esa guardia, y me olvidé de eso y volví a hacer lo que estaba haciendo antes”, dijo.

Ryan García atrapó a Óscar Duarte con una combinación de golpes que lo mandaron a la lona en el octavo. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

Durante la pelea, Ryan García usó la guardia de hombros (shoulder roll) que normalmente utilizaba Floyd Mayweather, aunque no de la mejor forma, cubriéndose el lado izquierdo de su cuerpo y la mandíbula con el guante derecho para defenderse del ataque y neutralizar la mano derecha en Óscar Duarte, a quien terminó noqueando en el octavo asalto del enfrentamiento.

Cabe destacar que esta victoria frente a Duarte marcó el regreso de García al cuadrilátero después de perder su invicto en el deporte ante Gervonta Davis el pasado mes de abril. En esa ocasión, King Ry fue noqueado con un golpe al cuerpo en el séptimo asalto del enfrentamiento. A pesar de caer derrotado de esta forma, el californiano asegura que ‘La Migraña’ tiene más poder de pegada y atribuye la pérdida a la lesión que tenía en las costillas y la cláusula de rehidratación impuesta por Tank.

Ahora, King Ry está enfocado en convertirse en campeón mundial en el peso superligero y aprovechó para retar a Rolando Romero, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), después de su triunfo el pasado fin de semana y Rolly aceptó el desafío de inmediato asegurando que este enfrentamiento será el PPV más grande del próximo año.

Rolando ‘Rolly’ Romero también está interesado en enfrentar a Ryan García a continuación. Foto: Mike Stobe/Getty Images.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría para intentar coronarse campeón mundial. El mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Óscar Duarte, de 27 años, perdió una racha de once victorias consecutivas por nocaut al caer contra King Ry en Houston. El mexicano ahora cuenta con registro de 26 victorias (21 por la vía rápida) y solo dos derrotas.

