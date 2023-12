Luis Suárez llegaría en pésimas condiciones físicas al Inter Miami de Lionel Messi

A sus 36 años y toda una carrera de consagración, el futbolista uruguayo Luis Suárez podría acompañar a su gran amigo, que no es otro que el astro del fútbol Lionel Messi, la próxima temporada 2024 de la MLS con el Inter Miami.

Por su edad y recorrido, es normal que el ‘pistolero’ tenga serios condicionamientos físicos que no le permitan seguir en activo. Su maltrecho cuerpo le pide que pare, pero sus emociones que continúe adelante y siga disfrutando del fútbol, en especial con su amigo Leo.

A pesar de los dolores y padecimientos físicos que ha sufrido en los últimos tiempos Luis Suárez, registró un gran nivel en el Gremio de Brasil. Foto: Pedro H. Tesch/Getty Images.

Lo de sus pésimas condiciones físicas no es un juicio de valor, ya que ha sido el propio Luis Suárez el que en una entrevista confesó lo duro que se ha vuelto seguir en el fútbol y el sufrimiento que padece en su rodilla.

En conversación con una radio local de su natal Uruguay, confesó que antes de cada partido se toma hasta tres pastillas y una inyección ya que sería casi imposible mover la rodilla y rendir como tiene acostumbrado a todos sus fanáticos.

“Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan un Voltarén. Si no, no puedo jugar. De ahí la renquera”, dijo para Radio 890 Sport.

El Voltarén, conocido antiinflamatorio y analgésico, es de uso común para los futbolistas para aliviar dolores, aunque no frecuentemente como lo hace Luis Suárez para seguir practicando al fútbol.

El veterano futbolista también confesó que padece una artrosis muy pesada de soportar y teme que en cinco años no pueda ni jugar con sus amigos en reuniones.

“Lo que siento es un pinchazo constante en la rodilla. Por suerte no me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar (…) Ahora puedo soportar esta artrosis, pero tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al futbolito con mis amigos”, explicó.

“La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo“, agregó Luis Suárez en unas declaraciones convertidas en duras confesiones y que se hicieron tendencia rápidamente en redes sociales.

Sin hacer alusión directa a su más que segura firma con el Inter de Miami tras dejar al Gremio de Brasil -entre lágrimas- el pasado fin de semana, Suárez resaltó que quiere seguir en activo mucho tiempo más a la par que sigue disfrutando de la vida en familia.

“Mi deseo hoy es vivir el día a día y disfrutar lo que estoy viviendo. Si voy a un club es para ganar, sino me retiraría. Soy cabeza dura y quiero seguir disfrutando de jugar al fútbol que es lo que más me gusta”, indicó.

Luis Suárez al Inter Miami de Lionel Messi, casi un hecho

Según los reportes, el fichaje de Luis Suárez por el Inter Miami es un hecho y la negociación, a falta de acordar algunos elementos dentro del contrato, está prácticamente cerrada.

Tras despedirse el domingo de la afición del Gremio, club que fue su casa el último año, el delantero uruguayo iniciaría el 2024 viviendo en la costa este de los Estados Unidos.

Lionel Messi (i) y Luis Suárez (d) se enfrentaron por última vez en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Foto: LUIS ROBAYO/AFP vía Getty Images.

El delantero uruguayo es uno de los máximos anotadores de la historia del fútbol, con más de 800 goles anotados en su carrera. Su experiencia y calidad significaría un gran aporte para una franquicia en ascenso que cuenta con Messi para dejar un legado de talento y formación futbolística.

La llegada de Suárez supondría la reunión de grandes amigos y excompañeros en el FC Barcelona, además de Messi, otros dos exculés como lo son Sergio Busquets y Jordi Alba.

Los términos del contrato no se han hecho públicos, pero se estima que Suárez firmará por dos temporadas a razón de unos $10 millones de dólares anuales.

