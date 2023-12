Revelan últimas palabras de John Lennon antes de morir

La impactante noticia del asesinato de John Lennon, miembro de la legendaria banda The Beatles, continúa resonando en la memoria colectiva. El trágico suceso ocurrió el 8 de diciembre de 1980 frente a su residencia en Nueva York, cuando Mark David Chapman, un fan obsesionado, le disparó, conmocionando al mundo y dejando una marca indeleble en la historia del rock.

Este sombrío episodio será revisado el próximo 6 de diciembre en un nuevo documental titulado ‘John Lennon: Murder Without a Trial’, que ofrece una visión exhaustiva y sin censura de los eventos que llevaron a la muerte del ícono musical. El documental recopila nuevos testimonios, incluyendo los impactantes relatos del portero del edificio y el taxista presente en el momento fatídico.

En el testimonio del portero, se revela cómo John Lennon pasó corriendo a su lado, pronunciando las impactantes palabras “me han disparado”. El cantante, con sangre en la boca, se desplomó mientras el portero intentaba proporcionar ayuda. Yoko Ono, la esposa de Lennon, desesperadamente pedía una ambulancia. Por otro lado, el taxista, Richard Peterson, inicialmente confundido al presenciar el tiroteo, pronto se dio cuenta de la crudeza de la realidad.

El documental, dividido en tres episodios, promete una exploración detallada del asesinato de John Lennon, con entrevistas exclusivas y fotografías inéditas del trágico evento. Entre los testimonios destacados se encuentran los de Jay Hastings, el portero que escuchó las últimas palabras de Lennon, y Richard Peterson, el taxista testigo del tiroteo. El lanzamiento de esta miniserie está programado para el miércoles 6 de diciembre y estará disponible en la plataforma de streaming de Apple TV+.

La canción que John Lennon “realmente odiaba”, de The Beatles

John Lennon, conocido por su franqueza, no temía expresar su descontento con ciertas canciones de The Beatles, y una en particular, “It’s Only Love”, escrita por él mismo, suscitó su desprecio. La canción, parte del álbum “Help” lanzado en 1965, fue calificada por Lennon como “abismal”.

Aunque la temática de la canción sigue el estilo característico de The Beatles en esa época, Lennon la consideraba de baja calidad y expresó en varias ocasiones su desagrado hacia ella. En una entrevista con Playboy en 1980, el ex Beatle afirmó: “‘It’s Only Love’ es mía. Siempre pensé que era una canción pésima. Las letras eran abismales. Siempre odié esa canción”.

La aversión de Lennon hacia esta canción se compara con su disgusto por “Run For Your Life” de Rubber Soul, catalogándolas como sus menos favoritas. Por otro lado, Paul McCartney, quien coescribió “It’s Only Love”, adoptó una perspectiva más tolerante hacia la calidad de la canción, mencionando que a veces no eran tan meticulosos con las letras de las canciones de relleno.

A pesar de las diferencias de opinión, “It’s Only Love” es notable por no haber sido interpretada en vivo por ningún Beatle en ninguna ocasión, especialmente por John Lennon, lo que refuerza el menosprecio que sentía hacia esta pieza musical. La canción se destaca como una de las pocas que no formaron parte de los repertorios en presentaciones en vivo.

