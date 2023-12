Teddy Atlas advierte a David Benavídez sobre poder de Canelo Álvarez: “No sé si él podrá hacer eso”

El famoso entrenador Teddy Atlas advirtió a David Benavídez sobre el poder de la pegada de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y duda de que el Monstruo Mexicano pueda asimilarlos y seguir adelante como lo hizo con Demetrius Andrade en la posible pelea entre ambos.

En su podcast The Fight, Atlas explicó que en el enfrentamiento donde venció a Andrade, Benavídez pudo recuperarse de algunos buenos golpes de Boo Boo por su “mentalidad que se niega a ser lastimado”, pero no cree que esta determinación sea suficiente contra Canelo Álvarez.

“Los golpes que recibió, algunos de ellos fueron buenos golpes de Andrade que habrían afectado a muchos otros muchachos. Se puede decir que Benavídez se benefició de ser más grande, también se benefició de ser Benavídez un tipo decidido y orgulloso que tiene una constitución y una mentalidad que se niega a ser lastimado… Esa determinación que deben tener los mejores tipos que tienen un gran mentón. ‘Me niego a permitir que esto me afecte y, si lo hace, lo superaré’”, dijo.

Canelo Álvarez tiene planeado enfrentar a David Benavídez en septiembre del 2024. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Lo diré, no sé si él podrá hacer eso con Canelo. No sé si podrá si algún día pelea con Canelo. Si Canelo quiere llamarse a sí mismo el mejor mexicano y el mejor peleador de 168 libras, tiene que pelear con Benavídez para justificarlo. No piensen tan rápido que si Benavídez pelea con Canelo podrá seguir adelante como lo hizo con Andrade. Porque los golpes que le caerán tendrán más consecuencias, tendrán más impacto, serán más duros”, agregó.

Cabe destacar que tras su victoria por nocaut técnico sobre Demetrius Andrade, David Benavídez retó nuevamente a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano tiene tres oponentes en su lista para su regreso el cinco de mayo: Jaime Munguía -retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)- Terence Crawford y Jermall Charlo. En cambio, al Monstruo Mexicano lo está considerando para septiembre, pero habrá que esperar a ver que decide el tapatío.

Desde hace más de dos de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

David Benavídez noqueó a Demetrius Andrade y defendió su puesto como retador de Canelo Álvarez por el CMB. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea el multicampeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

