“Vuelvo a soñar a través de ti”: Benjamín Galindo lloró al ver a su hijo levantar el título de la Liga de Expansión

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y basta ver la foto de Benjamín Galindo abrazando a su hijo después de coronarse para emocionarse hasta la médula y descubrir que no hay nada que pueda narrar de una mejor manera el gran momento que vivieron juntos después del campeonato de la Liga de Expansión.

El fin de semana pasado Cancún FC hizo historia al conquistar su primer título de la Liga de Expansión, venciendo al Atlante, quien se ha coronado en dos ocasiones anteriormente, todo un experto en este tipo de duelos; sin embargo, el equipo del sureste mexicano no se achicó y le plantó cara al favorito para golearlo 3-0.

El partido tuvo un tinte muy emotivo para el capitán del club cancunense, Benjamín Galindo Cruz, quien necesitaba un triunfo de esta magnitud para probarse a sí mismo, luego de que no tuvo fortuna con Chivas, equipo del que es canterano y del que es un ícono su padre, Benjamín Galindo Marentes, y tampoco con los Tuzos de Pachuca, por lo que se fue a probar suerte a Estados Unidos con el Reno FC, aunque no logró afianzarse, por lo que en el 2020 volvió a México para enrolarse con el equipo del sureste mexicano, donde escaló en nivel y jerarquía hasta convertirse en su líder y guiarlos durante el torneo hasta que consiguieron el campeonato.

La corona también caló hondo en Benjamín Galindo padre, quien fue campeón en Santos, Chivas, Cruz Azul y Pachuca, además de un pilar de la selección mexicana en la década de los noventa, luego, en su retiro fue DT del Rebaño Sagrado, La Máquina Celeste, los Rojinegros del Atlas y Santos Laguna, con quien fue campeón, pero a quien le cambió la vida en el 2020, tras sufrir un derrame cerebral y, prácticamente, vencer a la muerte.

“Sé que lo que me sucedió no es sencillo, pero estoy vivo. Por supuesto que tenía miedo cuando me iban a operar. Sabía lo que me iban a hacer. Quiero seguir en el futbol”, expresó Galindo a TUDN en 2021, un año después del derrame.

Luego de tres años de recuperación, Galindo Marentes cada vez se encuentra mejor y este triunfo de su hijo fue una gran inyección de ánimo, ya que así lo proyectó en sus redes sociales.

“A través de ti vuelvo a soñar. ¡Felicidades campeón!”, escribió Benjamín Galindo Marentes en su cuenta de Instagram para ilustrar la foto en la que se funde en un abrazo muy emotivo con su hijo después del triunfo.

Inmediatamente después, en las respuestas a la publicación se puede ver la contestación de su hijo, quien con una frase contundente lo hizo parte de su logro.

¡Te amo! Somos campeones socio”, expresó Benjamín Galindo Jr. a su padre.

La imagen, el momento y el profundo amor que se percibe entre padre e hijo, exjugador y jugador, fue tan notable que la afición y algunas figuras conocidas se rindieron ante la emotividad de la imagen.

“¡Qué bonito momento, ‘Maestro’! Felicidades”, escribió Carlos Hermosillo, quien compartió la cancha con Galindo cuando ambos eran futbolistas.

“¡Que grandes, ‘Maestro’! ¡Enhorabuena para ti y mi Benji! Fuerte abrazo”, agregó Jair Pereira, exfutbolista de Chivas y amigo de la familia.

Una final sin ascenso, pero con mucho corazón

Luego del empate a cero en la ida en el Estadio Azulgrana, Cancún FC tenía la mesa puesta para rematar al Atlante en Cancún, en el estadio Andrés Quintana Roo que, curiosamente, fue la casa de los Potros de Hierro durante 13 años, y así sucedió.

El equipo dirigido por Luis Arce ganó así su primer título con un doblete de Cheick Traoré y uno más de Raúl Castillo.

Cabe mencionar que ese título, no tiene recompensa en lo deportivo, ya que desde hace 4 años no hay ascenso a la primera división; sin embargo, lo que sí hay y de sobra son las emociones y las historias que alimentan el corazón.

