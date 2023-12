Jaime Munguía confirma que hubo pláticas para enfrentar a Canelo Álvarez: “No hay nada cerrado aún”

Jaime Munguía confirmó que sí hubo algunas pláticas con el equipo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para concretar un enfrentamiento entre ambos mexicanos el próximo cinco de mayo, pero hasta los momentos no hay nada cerrado aún.

En una entrevista con el canal ‘No puedes jugar boxeo’, Munguía indicó que estarán listos para mayo si la pelea se cierra y piensa que es un gran avance que Canelo Álvarez lo haya considerado como una de sus opciones porque es un honor para él enfrentar a uno de los mejores libra por libra.

“La verdad que se dicen muchas cosas, pero la verdad no hay nada cerrado aún. Se iniciaron algunas pláticas, pero no fue nada, no hubo, no le vi continuidad. Sí, así es, estaríamos listos. Primeramente Dios que todo salga bien, salir bien con la mano en alto (ante John Ryder) y estamos listos para mayo sin problema”, dijo.

Canelo Álvarez tiene a Jaime Munguía en su lista de posibles oponentes para su regreso en mayo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Yo creo que es un gran avance que ellos nos hayan mencionado, que ellos estén pensando en pelear con nosotros. Creo que es un gran honor pelear con uno de los mejores libra por libra en la historia de México y del mundo, yo creo que vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer una gran pelea y obviamente tenemos que salir con el brazo en alto”, agregó.

Cabe destacar que Salvador Rodríguez de ESPN ya había informado que Canelo Álvarez estaba considerando a Jaime Munguía, que hace poco fue nombrado retador obligatorio del tapatío por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), como posible oponente para su primera pelea en el 2024 que se realizaría el cinco de mayo, pero ahora se sumaron los nombres de Terence Crawford y Jermall Charlo a la lista de rivales.

Por los momentos, Munguía deberá enfrentar a John Ryder el 27 de enero en Arizona y vencerlo para obtener su oportunidad. Cabe destacar que esta pelea con el británico marcaría su segundo combate en la división de peso supermediano tras su exitoso debut ante el ucraniano Sergiy Derevyanchenko el pasado mes de julio.

“Es por eso que tomamos la pelea de enero porque no me quería quedar como el perro de las dos tortas, sin pelear en enero y sin pelear en mayo. Ahorita estamos enfocados en la pelea de enero y vamos a ver qué es lo que viene para después, pero ahorita estamos 100% enfocados en enero”, declaró.

John Ryder será el nuevo oponente de Jaime Munguía para el 27 de enero en Arizona. Foto: Alex Davidson/Getty Images.

Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la OMB y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con un récord de 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo el pasado mes de septiembre por amplia decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

