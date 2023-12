Canelo Álvarez y su meta fuera del ring: “Quiero ganar $1,000 millones de dólares”

Canelo Álvarez le confesó a la revista Forbes su meta fuera del ring del boxeo y mostró su músculo empresarial y ambición en los negocios con una visión más allá de los combates. “Tengo una meta fuera del ring y es la de ganar $1,000 millones de dólares“, dijo el campeón mundial de 33 años.

“Importa mucho porque yo salí de la nada. No fui a la escuela. Entonces para mí, me siento orgulloso de poder mostrarle a otras personas, a otros niños, a mis hijos, que puedes hacer cualquier cosa, incluso si no tienes nada”, aseveró Canelo a la revista Forbes.

Canelo Promotions, Canelo Espectáculos, bienes raíces, gasolineras (Canelo Energy), tiendas (Upper), una línea de ropa, cocteles enlatados (VMC), bebidas y suplementos deportivos (Yaoca), una aplicación de fitness (I Can) y una taquería (El Pastor del Rica), entre otros, son los negocios que tiene el tapatío y con los que factura bajo del ring.



La fortuna de Canelo Álvarez lo coloca entre los grandes

Saúl Álvarez se colocó en la quinta posición en la lista de Forbes de 2023 de los atletas mejor pagados del mundo con $110 millones de dólares en ganancias antes de impuestos. Forbes aclaró que desde que comenzó la lista en 1990, Canelo es uno de los 15 atletas que alcanzaron nueve cifras en un solo año, uniéndose a figuras como Roger Federer, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Según cálculos de la revista Forbes, Canelo recauda alrededor de $1.4 millones de dólares por minuto en sus combates de 12 rounds. Esta cifra he hecho que Canelo acumule casi $600 millones de dólares antes de impuestos. Estas cifras solo han sido logradas por LeBron James y Tiger Woods estando activos en su disciplina. Mientras que estrellas de la talla de Michael Jordan y Magic Johnson alcanzaron dicha cifra después de estar retirados.

Canelo Álvarez tiene varias opciones sobre la mesa para su regreso en mayo. Foto / Sarah Stier / Getty Crédito: Sarah Stier | Getty Images

Canelo Álvarez es la cara del boxeo

Canelo es el actual dueño de las fajas que lo avalan como campeón mundial en las versiones de los cuatro organismos mayores del boxeo: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Para muchos Canelo Álvarez es la cara del boxeo, para otros no, pero sin duda alguna es uno de los grandes libra por libra en la actualidad y de aquellos deportistas que piensan en un futuro como empresarios para poder retirarse e invertir bien cada centavo ganado a pulso en su profesión

