Carlo Ancelotti bromea tras una pregunta sobre la posibilidad de irse a dirigir a Arabia Saudita

Carlo Ancelotti se toma muy en serio su actualidad con el Real Madrid que marcha líder de LaLiga española e invicto en la Champions League, pero cuando le toca hablar de su futuro el director técnico italiano trata de evitar dar mayores detalles.

Sin embargo, “Carletto” no dejó pasar la oportunidad de mostrar su humor al ser cuestionado de llegar a recibir una hipotética oferta desde Arabia Saudita, que en los últimos años ha derrochado cuantiosas sumas de dinero para hacerse con grandes figuras del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema, entre otros.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro del Real Madrid ante el Betis por la jornada 16 de LaLiga, el entrenador italiano dio una ocurrente respuesta ante la pregunta de un periodista que hizo un ejercicio de imaginación comparando el reciente contrato firmado por el golfista profesional, Jon Rahm, para dejar el PGA Tour e irse a jugar al glamoroso circuito LIV Golf saudí.

El futuro del técnico italiano Carlo Ancelotti con el Real Madrid es incierto y se especula que podría marcharse al final de la presente temporada. (Florencia Tan Jun/Getty Images)

“Me iría a pie, no necesito reservar un vuelo. Me voy andando”, comentó entre risas Carlo Ancelotti luego de que le preguntaran cuál sería su respuesta si le llegaran a ofrecer unos $500 millones de dólares para irse a dirigir en el fútbol de Arabia Saudita.

“Es una broma”, aclaró rápidamente el italiano en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Europa Press. “Cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, ha cambiado y seguirá cambiando. No me sorprende nada. La verdad es que Jon Rahm es muy bueno, no soy experto en golf, pero me parece que es de los mejores de todos”, prosiguió el entrenador italiano del Real Madrid.

“Crecí en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero, perno es la cosa más importante, para mí es poder estar bien. Puede ser que si fuese a Arabia me encontrarse bien, pero ahora me encuentro bien y ojalá me pueda encontrar bien por más tiempo”, comentó el experimentado estratega dejando ver su deseo de seguir en el conjunto merengue.

El Real Madrid está teniendo una buena primera mitad de temporada con el liderato del campeonato español así como un muy buen andar en la Champions League. (OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)

Carlo Ancelotti aclaró que de momento no ha tenido ningún tipo de acercamiento con algún equipo del campeonato árabe y que está enfocado en su actualidad que es el Real Madrid, equipo al que llegó en el 2021 para su segunda etapa al frente del cuadro blanco. “No me han llamado (desde Arabia Saudita). Vivo el presente y el presente es muy bonito, de momento”, apuntó.

El entrenador italiano también ha estado involucrado en un rumor que lo ponía al frente de la Selección de Brasil la final de la presente temporada, algo que el propio “Carletto” no ha ni confirmado ni negado, a pesar de los constantes reportes que llegan desde el país amazónico que actualmente pasa por un momento complicado con la Canarinha ubicada en el sexto puesto de las eliminatorias sudamericanas.

