El espejismo tras el doblete de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez fue por muchos años uno de los delanteros estelares de la selección de México. Sin embargo, desde hace varias temporadas el atacante azteca no ha podido recuperar su ritmo goleador. Su último doblete en la Premier League no muestra su verdadero rostro en la actualidad. Su desempeño en el Fulham no ha sido el esperado, pero aún se mantiene en el radar de El Tri.

El exdelantero de las Águilas del América venía de malas temporadas con la camiseta del Wolverhampton. A pesar de que no tenía grandes números, Raúl Jiménez se mantenía en el radar del conjunto azteca. Gerardo Martino, Diego Cocca y ahora Jaime Lozano han seguido tomando en cuenta las habilidades del al atacante mexicano.

Pero esta insistencia en Raúl Jiménez ya ha generado ciertos murmullos. Si el rendimiento del exjugador de la Liga MX no mejora, El Tri debería buscar otras variantes en el ataque. Una de las frases hechas del fútbol es que a las selecciones nacionales se va por merecimiento.

Raúl Jiménez en su presentación con el Fulham. Kevin Sabitus – Getty Images. Crédito: Kevin Sabitus | Getty Images

La temporada que lo sacó del Wolves

Raúl Jiménez tuvo muy buenas temporadas en el Wolverhampton de la Premier League. El nivel del azteca incluso lo llegó a poner en la mira de grandes equipos del fútbol europeo. Sin embargo, su lesión en diciembre de 2020, producto de un choque de cabezas con David Luiz, sacó al azteca durante varios meses. El regreso del delantero mexicano no ha sido el mejor desde su recuperación.

En la temporada 2022-2023 Raúl Jiménez tocó fondo con el Wolverhampton. El azteca se mantenía en el equipo por todo su aporte en el pasado, pero esa campaña marcó su salida. El exatacante de las Águilas del América no pudo marcar ni un gol en la Premier League en 15 partidos disputados.

A estos bajos registros se le suman otros cinco partidos; tres por la EFL Cup y otros dos por la FA Cup. Raúl Jiménez solo pudo marcar tres goles en la campaña y fue ante el Preston NE, Gilingham FC y el Nottingham Forest.

Raúl Jiménez no encuentra su nivel

Después de tres temporadas, Raúl Jiménez dejó a un lado los colores del Wolverhampton y se uniformó con el Fulham. Sin embargo, su rendimiento no ha cambiado con relación a su última campaña con el Wolves.

Antes del doblete de Jiménez contra el Nottingham Forest, el experimentado delantero de 32 años acumulaba 880 minutos en su primer año con el conjunto de Marco Alexandre Saraiva da Silva. Raúl Jiménez tenía 13 partidos en la Premier League y otros 2 compromisos en la EFL Cup. El único gol del mexicano en la temporada, antes de la jornada de ayer, fue el 12 de noviembre en un partido ante el Aston Villa.

Raúl Jiménez fue fichado por el Fulham en julio de este año. El futbolista mexicano fue adquirido bajo un vínculo hasta junio de 2025. En su contrato Jiménez tiene la opción de permanecer en el equipo un año más al acabar su contrato.

Según informaciones de Transfermarkt, Raúl Jiménez está valorado en poco más de $6.8 millones de dólares. El exjugador de la Liga MX llegó a costar $37 millones de dólares en su pasantía por el Benfica de Portugal. Este fue su valor más alto de en su carrera.

