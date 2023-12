David Beckham no escatima en elogios para Lionel Messi: “Es el más profesional de todos”

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami le ha brindado a David Beckham una gran oportunidad de conocer más de cerca a la estrella argentina a la que no duda ni un instante en llenarla de elogios por su aporte al equipo que hace vida en la Major League Soccer.

El inglés, uno de los propietarios y actual presidente del Inter Miami, habló recientemente con la revista Time en una entrevista en la que salió el tema del ocho veces ganador del Balón de Oro y ‘Becks’ no dejó pasar la oportunidad de destacar las cualidades de la gran figura argentina.

“Desde el primer día con nosotros, Leo llega temprano y se marcha más tarde que cualquier otro jugador”, reconoció el ex futbolista inglés, quien como mandamás dentro del equipo de la MLS fue uno de los grandes responsables en el arribo de Messi proveniente del París Saint-Germain.

Lionel Messi junto a David Beckham durante su presentación con el Inter Miami el pasado 16 de julio en una ceremonia que se llevó a cabo en el estadio DRV PNK. (GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images)

Desde su llegada al Inter Miami, Lionel Messi causó una espectacular revolución tanto en Las Garzas como en el campeonato norteamericano que, entre otras cosas, vio como se incrementaban los números de asistencia a los estadios en los que jugaba el ’10’.

Pero lo de Messi no fue sólo un golpe fuera del terreno, sino también dentro para el Inter Miami que con la presencia del astro argentino logró el primer título de su corta historia. Se coronaron campeones de la Leagues Cup. También disputaron la final de la US Open Cup en la que no pudo estar el argentino quien se encontraba recuperándose de una lesión.

A tal punto es el impacto de Lionel Messi en la Major League Soccer que la prestigiosa revista Time lo escogió como el Atleta del Año 2023. En un artículo explican la escogencia del astro argentino al haber “logrado lo que antes parecía imposible: convertir a Estados Unidos en un país de fútbol”.

Uno de los enfrentamientos que tuvieron David Beckham y Lionel Messi en el campo de juego cuando el inglés estaba en el París Saint-Germain y el argentino en el FC Barcelona. (Clive Rose/Getty Images)

Dejando su huella en el Inter Miami

Para David Beckham la presencia de Lionel Messi ayuda al Inter Miami no sólo dentro del terreno de juego en cada partido, sino también fuera de él con la convivencia del astro argentino con el resto de sus compañeros, especialmente los más jóvenes que se ven influenciados por el ’10’.

El ex futbolista inglés, quien durante su carrera brilló en equipos como el Manchester United, Real Madrid, PSG y AC Milan en Europa así como también con Los Ángeles Galaxy de la MLS, contó una de las anécdotas que más le llamó la atención protagonizada por Messi brindando consejos a los jugadores de la academia del club.

“Una de las mejores anécdotas que he escuchado fue de uno de nuestros chicos de la academia cuando le preguntaron en una entrevista: ‘¿Leo te ha dado algún consejo desde que llegó?’. Y el consejo que le había dado fue ‘caminá más. Caminá más en el juego, porque así vas a poder ver más’. Eso es lo que hace grande a Leo”, finalizó Beckham.

