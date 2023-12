Seguridad Social: estos son los beneficiarios que recibirán doble cheque en diciembre

Algunos jubilados del Seguro Social ciertamente desconocen que una vez comienzan a recibir los cheque mensuales por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) ya son elegibles para los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Aunque para recibir este beneficio se debe cumplir con algunos requisitos, muchos jubilados no acceden a estos pagos del SSI porque no los solicitan o no saben cómo hacerlo. Cabe destacar que el cheque de este programa es tan solo un complemento a los pagos de jubilación, además no necesariamente tiene que ser jubilados para recibirlos.

Ahora bien, aquellos que reciben pagos tanto del Seguro Social por jubilación como del SSI por beneficiario del programa podrían obtener hasta dos pagos diferentes este mes, esto debido a un ajuste en el calendario y aquí te explicamos de qué se trata.

¿Cuándo se efectuarán los dos pagos en diciembre?

De acuerdo con el calendario de la SSA, los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario, reciben sus pagos los primeros días de cada mes para diciembre el cheque se envió el pasado viernes, en esta distribución no hubo cambio alguno.

Donde sí se percibirá un ajuste del calendario es en el próximo pago ya que cuando las fechas de envío coinciden con fin de semana o feriado los días de distribución se cambian para no afectar al beneficiario, en este caso el segundo cheque de este mes se efectuará el 29 de diciembre.

No obstante, es importante que se tenga en cuenta para la organización de sus finanzas personales que este segundo cheque no es un dinero adicional por parte de la SSA, sino un adelanto del pago que corresponde al 1 de enero del 2024, este también traerá un aumento de aproximadamente $50 dólares.

El aumento de los cheques del próximo año se dan luego de que la SSA anunciara el ajuste del Costo de Vida (COLA) del 3.2% para el 2024.

Sigue leyendo: