Xavi Hernández se excusa tras la derrota del FC Barcelona: “Este es un equipo en construcción”

El FC Barcelona sufrió una dura derrota este domingo ante el Girona (4-2), un resultado que aleja a la tropa comandada por Xavi Hernández de la cima de LaLiga, un lugar que paso a ocupar en solitario el sorpresivo equipo dirigido por Míchel, desplazando al Real Madrid que el viernes se quedó con un empate contra el Betis (1-1).

El Girona, que dio una demostración de contundencia en su visita al estadio Olímpico de Montjuic, ahora quedó con 41 unidades en lo más alto de la clasificación, dos más que el cuadro merengue y siete por encima del Atlético de Madrid y FC Barcelona, quienes quedaron igualados. Los colchoneros tiene mejor diferencia de gol que los culés.

“Es un golpe duro porque teníamos la esperanza de ponernos a 2 y un punto de la cima, pero esta es nuestra realidad. Este es un equipo que está en construcción y la construcción tiene esto. Das un paso atrás para dar dos hacia adelante”, aseguró Xavi Hernández en la rueda de prensa posterior al partido correspondiente a la jornada 16 del campeonato español.

El FC Barcelona rompió una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota después del sorpresivo revés que sufrió en la Champions League a manos del ucraniano Shakhtar Donest. (David Ramos/Getty Images)

El FC Barcelona logró poner la igualdad en el marcador antes del minuto 20 gracias a Robert Lewandowski (m.19) luego de haberse puesto abajo con el tanto de Artem Dovbyk (m.12). Sin embargo no lograron contener la ofensiva del Girona que remató la faena con las anotaciones de Miguel Gutiérrez, Valery y Cristian Stuani.

“Hoy nos ha salido cruz, pero nos podía haber salido cara. No debemos dudar en ningún momento. No fue un mal partido del Barcelona. El año pasado también nos vino un golpe similar, pero conseguimos dos títulos”, recordó el estratega del conjunto azulgrana quien destacó la eficacia que tuvo el rival al aprovechar las oportunidades que se le presentaron.

“A nivel de grupo no estamos siendo tan contundentes. Hemos bajado el nivel hoy y por eso el Girona ha conectado”, aseguró Xavi Hernández quien reiteró que tienen como materia pendiente el mejorar la definición de cara a la portería rival.

Los jugadores del Girona saludando a sus aficionados que fueron al estadio Olímpico de Montjuic luego de la importante victoria conseguida sobre el FC Barcelona. (Alex Caparros/Getty Images)

“El cómo no me ha parecido malo, lo que nos molesta es el resultado porque hemos tenido el partido en nuestras manos, pero no hemos aprovechado nuestros momentos algo que sí hizo el Girona. Debemos ser mucho más efectivos porque eso nos está marcando en lo que va de esta temporada”, apuntó el español.

Para finalizar el entrenador del FC Barcelona trató de restarle peso a la derrota asegurando que todavía es temprano en la temporada y que se mantienen con opciones tanto en LaLiga, en la Champions League así como también en la Copa del Rey.

“Este año tenemos varios títulos en juego y estamos en carrera en todos. Ahora estamos en una situación incómoda, pero tenemos que seguir creyendo porque hoy no hicimos un mal partido. Todavía queda mucho y debemos ser positivos”, sentenció el DT.

