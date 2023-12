DeSantis atacó fuertemente a Trump en un “town hall” republicano de CNN en Iowa

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, subió al escenario el martes por la noche en un “town hall” de CNN en Iowa que se destacó por las continuas críticas y ataques contra Donal Trump.

DeSantis convirtió la mayoría de las preguntas que le hicieron en oportunidades para contrastar su historial como gobernador de Florida con el de Trump como presidente de Estados Unidos, criticando al expresidente por algunas de sus políticas más notorias, cuando falta poco para las asambleas electorales de Iowa, que inician las primarias en las elecciones de 2024.

Donald Trump “cambió de opinión” en materia de aborto, se extralimitó en la respuesta al COVID-19 y no cumplió su promesa de campaña de lograr que México pagara un muro en la frontera sur de Estados Unidos, dijo DeSantis el martes en Iowa a Jake Tapper, de CNN, quien moderó el ayuntamiento en Des Moines.

Puntos más destacados de la reunión pública con DeSantis

El gobernador de Florida atacó desde el comienzo a Donald Trump, culpando al expresidente por los problemas de inflación del país durante el gobierno del actual presidente Joe Biden y por las acciones de su rival republicano en las elecciones de 2024 al comienzo de la pandemia de Covid.

“Cerrar el país fue un gran error, imprimir billones y billones de dólares fue un gran error”, afirmó DeSantis.

También comentó que Trump se equivocó en su respuesta al COVID-19, un tema que ayudó a catapultar a DeSantis a la prominencia del Partido Republicano cuando se negó a aceptar los estrictos bloqueos que la mayoría de los demás gobernadores impusieron al principio de la pandemia.

A partir de ahí, DeSantis lanzó un total de ocho ataques contra el expresidente Trump en el transcurso de una hora.

Criticó a Trump por no terminar el muro en la frontera entre Estados Unidos y México, como había prometido en 2016; por no aceptar un debate con DeSantis; por criticar la nueva prohibición del aborto de seis semanas en Florida y por no sustituir Obamacare por una alternativa republicana.

Aunque DeSantis criticó a Trump por no implementar un reemplazo para la Ley de Atención Médica Asequible, conocida como Obamacare, su propio plan aún está por determinar.

DeSantis dijo que implementaría su propio plan de atención médica “en lo más avanzado de la temporada electoral”, es decir, probablemente después de que los republicanos en los estados con nominaciones tempranas ya hayan elegido a su candidato. Prometió vagamente perseguir a las compañías farmacéuticas y los crecientes costos de la atención médica, sin ofrecer detalles.

Analistas de CNN señalaron que fue una serie sorprendente de ataques, no porque abarcaran nuevos terrenos, ni porque no hiciera antes críticas similares a Trump durante la campaña electoral, sino porque, hasta ahora, DeSantis había limitado sus ataques contra el expresidente en una aparición en horario de máxima audiencia.

El gobernador de Florida está luchando contra la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, para ser la principal alternativa a Donal Trump, quien sigue dominando la carrera por la nominación del candidato a la Presidencia por el Partido Republicano en 2024.

